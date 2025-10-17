|"Уйми его, Дональд", или О чем говорили Путин и Трамп? - Егор Волков
03:48 17.10.2025
"Уйми его, Дональд", или О чем говорили Путин и Трамп?
Разговор лидеров России и США сбил ожидания киевского режима
17.10.2025 | Егор ВОЛКОВ
Накануне, вечером 16 октября, состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Более удачного времени, чтобы показать всю тщетность ожиданий киевского режима сложно было подобрать. И Москве удалось филигранно провести спецоперацию "разговор с Трампом".
Дело в том, что накануне состоялось заседание министров обороны стран НАТО в формате "Рамштайн", на котором половина стран-членов Альянса заявила о готовности закупать американское оружие по программе "Списка приоритетных потребностей Украины" (PURL) для его поставок ВСУ.
А на 17 октября запланирована встреча Трампа с Зеленским, на которой Киев рассчитывал договориться о поставках американских "Томагавков" для ударов по России.
Теперь же, после двух с половиной часов прямого разговора лидеров РФ и США, со 100% уверенностью можно сказать, что никаких "Томагавков" на Украине не увидят.
Во время беседы президент Путин повторил позицию Москвы о том, что возможные поставки "Томагавков" ничуть не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут огромный ущерб американо-российским отношениям. Сам Трамп чуть позднее отметил, что США нельзя истощать собственные запасы крылатых ракет "Томагавк" поставками Украине: "У нас их много, но они нам нужны".
В соцсетях сразу же появились политические мемы с фразой: "Мне лететь в Вашингтон, или уже не надо?" Хотя на самом деле, когда Трамп беседовал с Путиным, Зеленский уже летел из Европы в Америку. И вряд ли бы он решился сделать разворот над Атлантикой в духе бывшего российского премьера Евгения Примакова.
Тем более, что спецпредставители президента США Келлог и Коул провели 16 октября встречи с украинской делегацией во главе с главой Офиса президента Ермаком и секретарем Совета нацбезопасности и обороны Умеровым (экс-министром обороны).
Нет сомнений, что Зеленский в любой ситуации приедет в Белый дом и попытается убедить Трампа увеличить поставки оружия за деньги европейцев. Конечно, в первую очередь систем ПВО, которые нужны Украине, как воздух. Не исключено, что Вашингтон даже согласится предоставит Киеву оборонительные системы (все через ту же прослойку натовской программы PURL), что вписывается в стратегию роста американской экономики за счет средств Европы, но вот насчет поставок наступательного оружия – есть большие сомнения.
В телефонном разговоре с Трампом президент Путин отметил, что Россия владеет стратегической инициативой на поле боя, а Киев прибегает к террористическим методам, на которые Москва вынуждена отвечать.
В принципе, Вашингтон должен прекрасно знать, что международный терроризм давно стал привычным инструментом киевского режима. Но унять Зеленского не так просто, как кажется. Особенно с учетом его активной поддержки европейской "коалицией желающих" во главе с британцами и французами.
По итогам разговора, Белый дом сообщил о договоренности "созвать на следующей неделе встречу своих представителей высокого уровня, чтобы продолжить эти крайне важные переговоры". А после этого "последует еще одна личная встреча между президентом Трампом и президентом Путиным".
Вашингтон сразу же подчеркнул, что встреча с Зеленским остается на повестке дня, чтобы американский президент "мог продолжить обсуждение с украинской стороной этого конфликта".
Как ожидается, Трамп предложит Зеленскому утешительную конфету в виде "Фонда победы". Издание The Telegraph сообщило, что финансирование этой структуры планируется осуществлять за счет новых американских пошлин на импорт китайских товаров в размере 500%.
Очевидно, что эффективная реализация этого плана крайне маловероятна, потому что Пекин моментально введет зеркальные пошлины на американские товары, что в итоге приведет к переговорам и очередному взаимному снижению пошлин.
Тем более, что Вашингтон обусловил введение этих драконовских пошлин соответствующими шагами Киева и Брюсселя: "Наши украинские или европейские союзники должны быть готовы пойти за нами". Так что будущее "Фонда победы", даже если о его создании будет официально объявлено, довольно туманно.
Но вернемся к состоявшемуся телефонному разговору между Москвой и Вашингтоном. Один из российских переговорщиков с США Кирилл Дмитриев прокомментировал, что это был "важный для всего мира позитивный и продуктивный разговор", потому что "британские и европейские поджигатели войны очень стараются сорвать перспективы мира".
Со своей стороны президент Трамп заявил, что стороны обсудили "торговлю после войны" и договорились о встрече высокопоставленных советников "на следующей неделе".
Он также подчеркнул: "Мы с Путиным затем встретимся в Будапеште, чтобы увидеть, можем ли мы покончить с этой "позорной" войной". Причем встреча, по словам Трампа, может состоятся довольно скоро - в течение двух недель или около того.
Информация о возможном приезде российского и американского лидеров в Будапешт сразу же воодушевила венгерского премьера Орбана: "Отличная новость для всех миролюбивых людей мира. Мы готовы!" Чуть позже он сообщил о своем разговоре с Трампом и начавшейся в Венгрии подготовке саммита РФ – США.
А вот в Киеве восприняли эти новости с недовольством, но сделали хорошую мину при плохой игре. Глава МИД Сибига заявил, что состоявшийся между Москвой и Вашингтоном разговор "демонстрирует, что даже дискуссия про ракеты "Томагавк" уже заставила Путина вернуться к диалогу с Америкой". Его вывод: "Нам нужно продолжать делать сильные шаги. Сила действительно может создать импульс для мира".
Привычный набор слов – ничего не понятно, но очень интересно.
Сибига также заявил, что единственный инструмент России – это "террор против нашей энергетической системы и надежды, что зима может стать оружием, который будет работать в их пользу".
Знаменитые объяснения про "генерала Мороза" были в ходу у всех, кто шел на Россию, еще со времен нашествия Наполеона (если не раньше), и приводились фашистскими захватчиками для объяснения своих военных поражений. Теперь этот фактор будет использоваться киевским режимом. Что называется: не огни первые, не они последние.
А уж возможность проведения российско-американского саммита в Венгрии просто заставит Киев скрежетать зубами. Как и руководство Еврокомиссии. Для киевского режима Будапешт – это не только напоминание о том, что Венгрия закрыла для Украины дверь в ЕС, но и отсылка к Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности от 1994 года, который оказался филькиной грамотой.
Для Брюсселя, если все пройдет, как планируется, саммит будет означать, что российский лидер посетит не просто одну из стран ЕС, но и страну НАТО в разгар военного конфликта, который активно поддерживается странами Европы на стороне Украины. Даже не говоря о выданном в 2023 году ордере Международного уголовного суда (МУС) на арест Владимира Путина.
Следует уточнить, что весной этого года венгерский парламент проголосовал за выход страны из МУС. И пусть формально этот процесс еще не закончен, но фактически Будапешт считает себя свободным от всех обязательств, связанных с этой международной структурой, которая "утратила свою беспристрастность и авторитет".
В то же время, возникает интересный вопрос, каким образом российский лидер может добраться из Москвы в Будапешт. Придется либо лететь с севера через Польшу и Словакию, либо с юго-востока – через Румынию. Все соседние с Венгрией страны (кроме Украины) являются членами НАТО, поэтому не исключены любые провокации, направленные на физическое уничтожение Владимира Путина.
Подозреваю, что решение этого вопроса станет таким же неожиданным, как проведение саммита на Аляске. Главное, чтобы новый саммит между РФ и США принес пользу для урегулирования украинского конфликта.
P. S. В переговорах с Россией по Украине со стороны США будет учавствовать вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, сообщил Трамп.