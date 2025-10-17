"Уйми его, Дональд", или О чем говорили Путин и Трамп? - Егор Волков

03:48 17.10.2025

"Уйми его, Дональд", или О чем говорили Путин и Трамп?

Разговор лидеров России и США сбил ожидания киевского режима



17.10.2025 | Егор ВОЛКОВ



Накануне, вечером 16 октября, состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Более удачного времени, чтобы показать всю тщетность ожиданий киевского режима сложно было подобрать. И Москве удалось филигранно провести спецоперацию "разговор с Трампом".



Дело в том, что накануне состоялось заседание министров обороны стран НАТО в формате "Рамштайн", на котором половина стран-членов Альянса заявила о готовности закупать американское оружие по программе "Списка приоритетных потребностей Украины" (PURL) для его поставок ВСУ.



А на 17 октября запланирована встреча Трампа с Зеленским, на которой Киев рассчитывал договориться о поставках американских "Томагавков" для ударов по России.



