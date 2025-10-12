Премьер-министр Монголии Г. Занданшатар отправлен в отставку

11:59 17.10.2025

Премьер-министр Г. Занданшатар отправлен в отставку



Улан-Батор, 17 октября 2025 г. /МОНЦАМЭ/. На сегодняшнем пленарном заседании Национального собрания Республики Монголия было обсуждено и принято решение об увольнении премьер-министра Г. Занданшатара.



Предложение об отставке премьер-министра обсуждалось на заседании постоянной комиссии по государственному устройству парламента, состоявшемся 16 числа текущего месяца перед пленарным заседанием Меджлиса. На заседании предложение об отставке премьер-министра Г. Занданшатара не было поддержано.



Этот вопрос обсуждался на заседании парламента сегодня до полудня, депутаты задавали вопросы и выступали с речами по обсуждаемому вопросу. После этого состоялось голосование, по результатам которого 71 из 111 присутствовавших на заседании депутатов высказались за "отстранение от должности Премьер-министра Г. Занданшатара", а Постановление Великого Государственного Хурала "Об освобождении от должности Премьер-министра Монголии" было одобрено.



Г. Занданшатар будет исполнять обязанности премьер-министра до назначения нового премьер-министра.



Занданшатар возглавлял правительство Монголии с июня 2025 года.