 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 17.10.2025
12:14  МИД КНР приветствует прекращении огня между друзьями Китая - Пакистаном и Афганистаном
11:59  Премьер-министр Монголии Г. Занданшатар отправлен в отставку
03:48  "Уйми его, Дональд", или О чем говорили Путин и Трамп? - Егор Волков
01:30  В Тегеране открылась станция метро "Святая Дева Мария"
00:50  Токаев поручил навести порядок в экономических реформах, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ начинают отрезать Мирноград от Покровска – итоговая сводка Readovka за 16 октября
Четверг, 16.10.2025
22:01  Будапешт - это троллинг Евросоюза от Путина и Трампа. Детали разговора президентов
15:09  Деловой пацифизм. Немецкий бизнес мешает политикам развязать войну с Россией, - Алексей Белов
11:09  Россия – Африка: к практической реализации энергетических проектов
10:51  Казахстан. Неуместный хайп: за что должен извиниться мажилисмен
03:18  "Восточный фронт" Китая в Европе
02:29  Глупеем ли мы от использования искусственного интеллекта – мнение невролога
02:15  Война уступает место торговле у южных рубежей СНГ, - Тимофей Бордачев
00:57  Президент РФ предоставил гражданство академику Абдушукуру Назарову (Таджикистан)
00:05  ВСУ готовят масштабное отступление в Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 15 октября
Среда, 15.10.2025
21:26  Опубликован доклад ЕЭК о влиянии экономической интеграции на условия ведения бизнеса в государствах ЕАЭС
13:05  ООН и Трамп: Стремление человечества к миру и процветанию ... иссякло, - Елена Пустовойтова
12:36  ОДКБ проводит в Таджикистане учения "Нерушимое братство-2025" и "Барьер-2025"
11:27  ЕАБР: Транзит через страны Центральной Азии вырос на 70% за пять лет
11:25  В Киргизии сменился мэр города Кара-Балта Чуйской области
11:19  Синьхуа: Между Тяньцзинем и Центральной Азией начали курсировать грузовые поезда
03:21  За созданием в Узбекистане АЭС присматривают западные структуры, - Рустам Масалиев
02:30  "Душанбе-Инвест-2025". Рахмон призвал инвесторов вкладываться в энергетику Таджикистана
01:07  МК: как живут калмыки, единственный буддийский народ в Европе
00:24  Комплексный антиглобализм по-китайски, - Виктор Малышев
00:05  Несколько операций ВС РФ начинают складываться в охват всей ДНР – итоговая сводка Readovka за 14 октября
Вторник, 14.10.2025
23:55  RT: Неудобный вопрос представителю Европейской комиссии Пауле Пиньо
23:37  Президент Казахстана поздравил "Лукойл" с 30-летием работы в стране и наградил Алекперова орденом "Барса" I степени
21:46  ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы "ЮКОС" Ходорковского и членов "АКР"
18:01  НГ: Россия и Евросоюз пересеклись в Центральной Азии на энергетическом поле
17:38  Как устроена трудовая миграция граждан Индии в Россию
16:56  Узбекистан. Как комиссия по терминам защищает язык от заимствований, - Шоахмад Муталов
10:44  Известия: Между Афганистаном и Пакистаном разгорается конфликт. Что нужно знать
05:04  UzPost ответила на фейки независимых экономистов о приватизации
03:36  Муджахид: граница Таджикистана и Афганистана в безопасности
03:08  Кыргызский скакун Каракыз стал победителем на скачках в Казахстане в забеге на 27 км (видео)
02:44  "Европа остается Европой, а Узбекистан - Узбекистаном", - Абдулазиз Камилов о диалоге с Западом
02:19  Визит В. Путина в Таджикистан: что изменится в миграционной сфере? - Александр Шустов
00:05  ВС РФ прорубили окно на Золотой Колодезь – итоговая сводка Readovka к исходу 13 октября
Понедельник, 13.10.2025
22:53  За кризисом на Мадагаскаре стоят финансовые структуры США?
20:47  Россия усиливает экономическое влияние в Азии, - Анна Волкова
14:37  ФСК: "Развитые страны" превращают Интернет в цифровой концлагерь
13:43  Песни, беркуты и обряды предков: в Восточном Казахстане прошли игры охотников "Шыгыс Салбурыны"
13:28  Трамп заявил о готовности остановить войну Афганистана и Пакистана
13:07  Москва, Баку и Тегеран выстраивают бесшовную логистику до Персидского залива
12:51  Центральная Азия ждет от России инвестиционной активности, - Виктория Панфилова
11:58  Eurasian Times: "Новое оружие Путина" сделает беспомощными самые современные системы ПРО
01:02  Сафаев: Проблемы Узбекистана - наследие прошлой политики
00:35  Откуда в Казахстане берется инфляция, - Данияр Ашимбаев
00:05  ВС РФ подходят к Днепропетровской области и окружают Купянск – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 12.10.2025
23:59  Как турецкие мессенджеры продвигают панисламизм и пантюркизм
20:58  Перспективы развития атомной энергетики в Узбекистане (видео)
18:55  ИИ-министров в Казахстане не будет
18:45  Туркмения. Президенту Сердару Бердымухамедову присвоено почетное звание Заслуженный архитектор
18:12  Скончался первый министр обороны Узбекистана Рустам Ахмедов
17:24  Комитет госдоходов Казахстана объяснил пробку на границе с Китаем
16:32  ProFinance: Цена на золото может вырасти до 10 000 долларов за унцию всего за три года
14:05  Под песню "Служить России". Какое оружие показали на военном параде в Пхеньяне
13:36  СП: "Зеленый курс" Прибалтики. Латвийские ветряки годятся только для того, чтобы пугать птиц
13:26  НГ: Смогут ли обеспечить безопасность Украины миротворцы ОДКБ
12:21  Казахстанские водители-международники освобождены от новых миграционных ограничений в России
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Афганистан   | 
МИД КНР приветствует прекращении огня между друзьями Китая - Пакистаном и Афганистаном
12:14 17.10.2025

Пекин, 16 октября /Синьхуа/ -- Китай обратил внимание на решение Пакистана и Афганистана о введении режима временного прекращения огня и поиске решения через конструктивный диалог, что соответствует общим интересам обеих сторон и способствует поддержанию мира и стабильности в регионе. Об этом в четверг заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, добавив, что Китай приветствует и поддерживает эти усилия.

Отметив, что Пакистан и Афганистан -- это страны-соседи, которые являются друзьями Китая, Линь Цзянь подчеркнул, что КНР поддерживает стремление двух государств сохранять хладнокровие и проявлять сдержанность, добиваться всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня, разрешать разногласия посредством диалога и консультаций, вернуться на путь политического урегулирования и совместно поддерживать мир и стабильность в обеих странах и в регионе в целом.

Китай намерен и впредь играть конструктивную роль в улучшении отношений двух стран, заверил официальный представитель.

Кабул, 17 октября /Синьхуа/ -- Афганистан и Пакистан планируют провести переговоры в столице Катара Дохе. Об этом сообщил в среду вечером местный телеканал TOLOnews со ссылкой на правительственные источники.

По их словам, в ближайшее время ожидается прибытие афганской делегации в Доху для проведения переговоров с пакистанской стороной. Сообщается, что обсуждения будут включать такие темы, как возможное продление действующего соглашения о прекращении огня.

Источники добавили, что афганскую делегацию возглавит министр обороны Мохаммад Якуб Муджахид. В состав пакистанской делегации могут войти несколько высокопоставленных сотрудников служб безопасности и разведки.

Пока ни одно из правительств не подтвердило сроки и повестку переговоров.

В среду Пакистан и Афганистан в отдельных заявлениях объявили о прекращении огня после нескольких дней приграничных столкновений.

Источник - Синьхуа
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1760692440


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы одобрили закон об усилении борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем
- Спикер Мажилиса принял Посла Грузии
- По поручению Главы государства Правительством принимаются меры по обеспечению макроэкономической стабильности и нивелированию негативных последствий экономических реформ
- Состоялось заседание Комиссии по присуждению государственных премий Республики Казахстан
- Касым-Жомарт Токаев: "Государство придает особое значение развитию гражданского общества"
- Серик Жумангарин встретился с конгрессменами США
- Гизат Нурдаулетов принял участие во Встрече секретарей советов безопасности в формате "Центральная Азия – Индия"
- Экспорт в движении: КТЖ, ГЖД и казахстанские экспортеры обсудили новые возможности
- В Уральске ликвидирована финансовая пирамида "Imrat Group"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  