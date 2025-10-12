МИД КНР приветствует прекращении огня между друзьями Китая - Пакистаном и Афганистаном

12:14 17.10.2025

Пекин, 16 октября /Синьхуа/ -- Китай обратил внимание на решение Пакистана и Афганистана о введении режима временного прекращения огня и поиске решения через конструктивный диалог, что соответствует общим интересам обеих сторон и способствует поддержанию мира и стабильности в регионе. Об этом в четверг заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, добавив, что Китай приветствует и поддерживает эти усилия.



Отметив, что Пакистан и Афганистан -- это страны-соседи, которые являются друзьями Китая, Линь Цзянь подчеркнул, что КНР поддерживает стремление двух государств сохранять хладнокровие и проявлять сдержанность, добиваться всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня, разрешать разногласия посредством диалога и консультаций, вернуться на путь политического урегулирования и совместно поддерживать мир и стабильность в обеих странах и в регионе в целом.



Китай намерен и впредь играть конструктивную роль в улучшении отношений двух стран, заверил официальный представитель.



Кабул, 17 октября /Синьхуа/ -- Афганистан и Пакистан планируют провести переговоры в столице Катара Дохе. Об этом сообщил в среду вечером местный телеканал TOLOnews со ссылкой на правительственные источники.



По их словам, в ближайшее время ожидается прибытие афганской делегации в Доху для проведения переговоров с пакистанской стороной. Сообщается, что обсуждения будут включать такие темы, как возможное продление действующего соглашения о прекращении огня.



Источники добавили, что афганскую делегацию возглавит министр обороны Мохаммад Якуб Муджахид. В состав пакистанской делегации могут войти несколько высокопоставленных сотрудников служб безопасности и разведки.



Пока ни одно из правительств не подтвердило сроки и повестку переговоров.



В среду Пакистан и Афганистан в отдельных заявлениях объявили о прекращении огня после нескольких дней приграничных столкновений.