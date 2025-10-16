 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Самарканд. Глава ФСБ России рассказал о ключевой угрозе для СНГ
18:17 17.10.2025

16 октября в г. Самарканде (Республика Узбекистан) запланировано проведение 57-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников Содружества Независимых Государств
16.10.2025
http://www.fsb.ru/

16 октября в г. Самарканде (Республика Узбекистан) запланировано проведение 57-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников Содружества Независимых Государств (далее - СОРБ, Совет).

В ходе пленарного заседания основное внимание члены Совета уделят вопросам совершенствования взаимодействия специальных служб государств - участников СНГ в сфере борьбы с терроризмом, религиозным экстремизмом, а также противодействия реабилитации нацизма на территории стран Содружества.

Планируют обменяться опытом в сфере недопущения радикализации граждан на пространстве СНГ.

Выработают пути расширения прикладных возможностей практического использования Международного банка данных по противодействию терроризму, функционирующего на базе аппарата Национального антитеррористического комитета.

Участники заседания рассмотрят состояние коллективной системы антитеррористической защиты и подведут итоги работы базовых организаций государств - участников СНГ по обучению кадров и исследованию проблем в сфере противодействия терроризму и экстремизму в текущем году.

Одновременно состоятся заседания рабочих органов СОРБ по конкретным направлениям оперативно-служебной деятельности.

***

Глава ФСБ России рассказал о ключевой угрозе для СНГ

В Самарканде проходит 57-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ. Организатор - Служба государственной безопасности Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. Директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников рассказал о ключевой угрозе для стран Содружества.

В своем выступлении на 57-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Самарканде он отметил, что ею остается международный терроризм: крупные террористические организации рассматривают страны Содружества, прежде всего республики Центральной Азии, как приоритетную цель для своей дальнейшей экспансии.

Сейчас, в том числе после военной эскалации со стороны Израиля, фиксируется кратный рост числа сетевых сообществ, пропагандирующих джихадистскую идеологию, и увеличение количества граждан наших стран, намеревающихся выехать на Ближний Восток для вступления в ряды террористических формирований, сказал глава ФСБ РФ.

"Каналы перемещения таких лиц на сирийскую территорию через Турцию и государства Персидского залива контролируются иностранными разведками. В числе их задач - отбор кандидатов для вербовки и перенацеливания на осуществление терактов в странах исхода. В этой связи отмечу особую значимость совершенствования совместной работы наших ведомств на каналах миграции с целью заблаговременного выявления лиц, причастных к деятельности международных террористических организаций (МТО) и иноспецслужб", - подчеркнул Бортников.

Другие заявления главы ФСБ РФ:

одновременно участились операции по переброске боевиков-террористов с Ближнего Востока в Афганистан в распоряжение афганского филиала запрещенных в РФ террористов из ИГИЛ* - "Вилаят Хорасан";

"При этом к процессам его ресурсной накачки подключен ряд зарубежных частных военных компаний", - добавил Бортников.

главари ИГВХ* считают ближайшей целью установление контроля над северными районами страны с выходом на границу СНГ;

"Для этого ими развернута активная интернет-пропаганда на таджикском, кыргызском, узбекском и - чего ранее не наблюдалось - казахском языках. Непосредственно в зоне присутствия осуществляется вербовка представителей местных общин. При содействии иноспецслужб расширяется сеть лагерей подготовки боевиков", - сказал директор ФСБ РФ.

усиление "Вилаят Хорасан" выгодно внешним игрокам, с одной стороны, для подрыва власти талибов, а с другой - для создания долгосрочного очага террористических угроз у южных рубежей СНГ;

"Учитывая опыт ближневосточной экспансии ИГИЛ*, его афганский филиал будет стремиться зайти на пространство СНГ под лозунгами построения "всемирного халифата". И тем опаснее происходящий в настоящее время рост числа наших граждан в рядах данной МТО", - прогнозирует Бортников.

по результатам совместной оперативной работы спецслужб стран СНГ видно, что агрессивность действий ИГВХ против республик ЦА и России только нарастает.

"Масштаб угрозы последовательного усиления "Вилаят Хорасан" осознают и талибские власти в Кабуле. В этой связи полагаем целесообразным активнее налаживать полноформатное сотрудничество с афганскими спецорганами. В наших общих интересах - нормализация обстановки в Афганистане как ключевом угрозообразующем регионе для всей Центральной Азии", - подчеркнул директор ФСБ РФ.

кроме антитеррористической линии, важно развивать и взаимодействие с талибами в рамках борьбы с наркотрафиком;

"В настоящее время афганские наркодельцы переориентируются с опиатов на синтетические наркотические средства и психотропные вещества. Фиксируем появление новых производств, трансграничных каналов и способов транспортировки "синтетики" на территорию СНГ. Уже сталкиваемся на практике со все более совершенными методами сокрытия наркосредств от обнаружения стандартными методами в пунктах пропуска. В этой связи нам необходимо активнее привлекать к совместной работе по противодействию наркотрафику наших кабульских коллег", - добавил он.

совместные усилия спецслужб стран СНГ дали конкретные положительные результаты за время, прошедшее с предыдущего заседания СОРБ;

"По линии борьбы с терроризмом нейтрализован ряд ячеек МТО, действовавших в Узбекистане, Казахстане и в России. Задержаны более 60 террористов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по противодействию по борьбе с трансграничной наркопреступностью совместно с коллегами из Белоруссии, Узбекистана и Казахстана изъято большое количество наркотических средств, в том числе ранее не выявлявшихся на пространстве Содружества", - сообщил Бортников.

Вместе с тем он остановился на положительном опыте взаимодействия спецслужб стран СНГ с партнерами из дальнего зарубежья: спецслужбами Афганистана, Ирана, Египта, ОАЭ, оказавшими значимую практическую помощь по ряду важных направлений работы.

Также Бортников отметил:
- европейские неправительственные организации взяли на себя работу по разрушению связей между странами СНГ;
- НАТО расширяется на пространстве Содружества под видом помощи странам в модернизации армии, техническом оснащении спецслужб и правоохранителей;
- британские и украинские спецслужбы готовят диверсии против газопровода "Турецкий поток";
- Лондон также планирует применение боевых пловцов для атак на объекты критически важной инфраструктуры России;

"Совместно с МИ-6 планируют вылазки украинских диверсионных групп в приграничные регионы России, атаки на объекты критической инфраструктуры, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров и боевых пловцов", - сказал Бортников.

- западные разведки делают ставку на квантовые технологии для взлома систем криптозащиты, поэтому странам СНГ надо внимательно относиться к любым предложениям западников о содействии в сфере кибербезопасности, чтобы не лишиться своего цифрового суверенитета;
- возможные последствия столкновения Европы и России могут оказаться самыми губительными;
- курс на расширение НАТО на восток не заморожен и продолжается под видом различных проектов на пространстве СНГ;
- спецслужбы ведущих стран НАТО играют организующую и координирующую роль в дестабилизации ситуации в разных регионах мира;
- истерия по поводу якобы угрозы с Востока раздувается Лондоном и возглавляемой им "партией войны", при этом британцы дирижируют линией Брюсселя на срыв урегулирования на Украине;
- спецназ британской армии SAS непосредственно участвует в боевых действиях против России;
- нагнетание истерии о военной угрозе со стороны России может быть связано с желанием англосаксов перевести капиталы из ЕС на свои фондовые рынки.

В Самарканде стартовало 57-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников Содружества независимых государств. Организатор мероприятия - Служба государственной безопасности Узбекистана.

*Террористическая группировка, запрещенная в России

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1760714220


