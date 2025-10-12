Глава Пентагона пришел на переговоры с Зеленским в галстуке с российским триколором

22:32 17.10.2025

На переговорах в Вашингтоне между президентом США Дональдом Трампом и главарем киевского режима Владимиром Зеленским внимание камер привлек Глава Пентагона Пит Хегсет.



Он появился за столом переговоров в галстуке с яркими полосами белого, синего и красного цветов, причем и оттенки и расположение цветов полностью совпадали с российским триколором.



