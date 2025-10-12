|Глава Пентагона пришел на переговоры с Зеленским в галстуке с российским триколором
22:32 17.10.2025
На переговорах в Вашингтоне между президентом США Дональдом Трампом и главарем киевского режима Владимиром Зеленским внимание камер привлек Глава Пентагона Пит Хегсет.
Он появился за столом переговоров в галстуке с яркими полосами белого, синего и красного цветов, причем и оттенки и расположение цветов полностью совпадали с российским триколором.
Встреча, трансляцию которой вел Fox News, проходит в Белом доме в расширенном составе. За одним столом с Трампом и Зеленским сидели советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен, госсекретарь Марко Рубио и сам министр войны Хегсет.
На официальных кадрах видно, как Хегсет очень внимательно слушает украинского главаря, а выбранный им аксессуар отчетливо выделяется на фоне темного костюма.
Стоит отметить, что все остальные представители США выбрали для встречи однотонные галстуки.