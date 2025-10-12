ВС РФ приступили к штурму Константиновки – итоговая сводка Readovka за 17 октября

00:05 18.10.2025

ВС РФ приступили к штурму Константиновки – итоговая сводка Readovka за 17 октября



Андрей Дарий



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 17 октября в разрезе СВО. Русская армия взяла первые постройки на границе Константиновки. Дональд Трамп осознал весь риск эскалации украинского конфликта. Сегодня в Белом доме состоялась встреча Трампа и Зеленского.



