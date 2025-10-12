 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
  Новости и события
Суббота, 18.10.2025
Архив
00:05 18.10.2025

ВС РФ приступили к штурму Константиновки – итоговая сводка Readovka за 17 октября

Андрей Дарий

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 17 октября в разрезе СВО. Русская армия взяла первые постройки на границе Константиновки. Дональд Трамп осознал весь риск эскалации украинского конфликта. Сегодня в Белом доме состоялась встреча Трампа и Зеленского.



Взлом Константиновки

Русские штурмовики зацепились за первые здания на восточных границах Константиновки в ДНР, бои идут в микрорайоне Сантуриновка. Выходит, что ВС РФ приступили к штурму одного из крупнейших городов ДНР. Сейчас накат идет со стороны Часова Яра, Ступочек и Предтечино – с востока, рассказал Readovka военный аналитик Борис Рожин. По его словам, наши бойцы давят в том числе в районе Плещеевки, расположенной с юго-восточной стороны.

"Основная задача здесь – проломить укрепрайон противника в районе Иванополья, учитывая, что он там примыкает к Клебан-Быкскому водохранилищу, которое в текущих условиях тяжело форсировать", – отметил эксперт.

Тем не менее даже здесь ВСУ постепенно отступают, особенно после взятия Клебан-Быка, где совсем недавно наши силы ликвидировали неприятельскую группировку, прижатую к водоему, добавил Рожин. С другой стороны водохранилища следует ждать взятия Степановки – это выведет русские подразделения на западный фланг Константиновки. Тогда город будут штурмовать сразу с трех направлений.

По словам Рожина, "ключ" к Константиновке такой же, как и для других крупных населенных пунктов, освобожденных до этого – отрезание логистики. В данном случае это дорога, соединяющая город с соседней с севера Дружковкой. Сам противник отмечает усилившиеся удары дронов ВС РФ по коммуникациям и логистике в этом секторе, подчеркнул аналитик.

"Естественно, если бои в районе Доброполья разрешатся в ближайшее время в нашу пользу и будет взято Шахово, то, соответственно, у российского командования появятся опции по продвижению как на запад, так и на север", – считает Рожин.

В случае с Константиновкой трудность для штурма представляет сложный рельеф. Дополнительно усложняет продвижение осенняя распутица. Кроме того, ВСУ концентрируют здесь большое количество расчетов БПЛА, предостерегает эксперт. Однако, продолжает Рожин, даже эти условия не делают оборону Константиновки непреодолимой. Сам факт того, что русская армия начала борьбу в застройке города, говорит о том, что даже такая оборона может быть сломлена, подытожил Борис Рожин.

В ожидании переговоров

Главным политическим событием прошедших суток в разрезе СВО, разумеется, стал телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Его итог – обе стороны прекрасно осознают угрозу опасности дальнейшей эскалации вокруг Украины. Российская сторона это понимала изначально, а Дональд Трамп под влиянием своих евроатлантических союзников исходил из того, что эскалация вокруг Украины может быть безопасной для Соединенных Штатов Америки, рассказал Readovka политолог Дмитрий Евстафьев.

"Ровно в этот же период времени в Европе начали обсуждаться концепции ограниченной ядерной войны. То есть определенный вирус безумия Трампа все-таки задел на каком-то этапе. Сейчас главный сдвиг – это осознание того, что эскалация опасна для обеих сторон и что, во всяком случае, нужно взять паузу и не бежать к новому уровню противостояния на Украине", – подчеркнул эксперт.

Маятник не отклонился в сторону Киева

Зеленский прибыл в Белый дом в стильном, но похоронном образе. У украинского лидера с собой не было весомого аргумента, чтобы склонить чашу весов в свою сторону. Даже сделка, которую он предложил в рамках публичной части, не смогла перевесить гипотетический туннель Трампа-Путина, о котором ранее говорил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Зеленский, словно криворожский бедняк, пытался обменять на барахолке свои поделки на новенькую технику. Увы, Трамп хоть и проявил небольшой интерес, но счел, что тысячи дронов – не равноценный обмен на "Томагавки" и другое оружие.

"Надеюсь, они вам не понадобятся. Лучше закончить конфликт без "Томагавков". Думаю, мы близки к этому", – заявил американский лидер.

Трамп больше внимания уделил решению Нобелевского комитета, чем нуждам украинского президента. В целом, можно сказать, что вся публичная часть встречи прошла со знаком минус для Зеленского. Он получил скорее нет, чем да в вопросе поставок дальнобойного оружия. А все позитивные заявления Трампа о возможности Киева вернуть утерянные территории в границах 1991 года сменились на сомнения.

Вчера, 16 октября, главным событием дня стало освобождение Новопавловки под Покровском.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1760735100


