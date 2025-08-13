Россия и Монголия проведут совместную экспертизу ГЭС-проектов в монгольском Прибайкалье

02:54 18.10.2025 Карта. Проекты монгольских ГЭС вблизи Байкала



Российские и монгольские ученые обсудили проект "ГЭС Эгийн-Гол"

13 августа 2025

В Улан-Баторе (Монголия) состоялось рабочее совещание по обсуждению и согласованию работ по теме "Комплексная экологическая оценка возможного воздействия монгольского проекта "ГЭС Эгийн-Гол" на реку Селенгу и озеро Байкал".



Встреча проходила в Институте географии и геоэкологии академии наук Монголии с участием депутата Великого государственного хурала Монголии Салдангийн Одонтуяа и президента Академии наук Монголии академика Дэмбэрэла Содномсамбуу. С российской стороны принимали участие научный руководитель Иркутского филиала СО РАН академик Игорь Вячеславович Бычков и заведующий лабораторией гидроэнергетических и водохозяйственных систем Института систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН (Иркутск) доктор технических наук Вячеслав Михайлович Никитин. Ученые детально обсудили, а затем подписали протокол о плане совместных исследований, в котором отражены организационные вопросы, утверждены сроки проведения экспедиций и совещаний.



Река, известная в России как Эгийн-Гол, а в Монголии как Эг или Эгуй, имеет разные названия из-за языковых и культурных особенностей. В русском и бурятском языках река называется "Эгийн-Гол", где "гол" заимствовано из монгольского и обозначает "река". В монгольском языке чаще используется лаконичное "Эг" без суффикса, что соответствует местным топонимическим традициям. В России сохраняется монгольский элемент "гол" для уточнения, тогда как в Монголии он опускается.



"По инициативе президента Академии наук Монголии академика Дэмбэрэла Содномсамбуу прошло совещание, в рамках которого мы обсудили основные положения и задачи, которые стоят перед российскими и монгольскими коллегами при оценке возможного экологического ущерба при строительстве ГЭС на реке Эгийн-Гол. Обе стороны проявили заинтересованность в проведении совместных исследований. При этом каждая из сторон будет проводить основные исследования на своей территории с участием представителей второй стороны. Так, в экспедиции, которую с 11 августа 2025 года ведет российская сторона по изучению водных экосистем, участвуют специалисты из Академии наук Монголии. Очень важно отметить, что на встрече президента РАН академика Геннадия Яковлевича Красникова с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным было упомянуто о том, что сегодня Российская академия наук выступает одним из экспертов данного проекта и рекомендации, которые будут приняты в результате совместных исследований, будут обязательными для правительства двух стран. Это предопределило конструктивный диалог двух сторон, так как аналогичную позицию озвучил и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. В результате выполнения данной работы мы должны будем в ноябре 2026 года представить совместный отчет. Он должен отражать возможные проблемы и пути их решения при строительстве гидротехнического сооружения на реке Эг", - прокомментировал Игорь Бычков.



"Мы подробно обсудили планы и сроки выполнения работ. В частности, в документе утверждено, какая информация, кем и когда будет представлена. Запланированы совещания в Иркутске, Улан-Баторе и Москве. На них будут представлены предварительные и заключительные результаты исследований. Подготовка и обсуждение совместного российско-монгольского отчета начнется летом 2026 года. Уже в ноябре 2026 года итоги исследования будут представлены межправкомиссии, эти же результаты в последующем будут представлены ЮНЕСКО", - рассказал Вячеслав Никитин.



Напомним, первое заседание российско-монгольской экспертной группы по оценке возможного воздействия проекта "ГЭС Эгийн-Гол" на озеро Байкал и реку Селенгу состоялось в Президиуме РАН в феврале текущего года. Рабочие группы по направлениям, а также руководители групп с российской и монгольской стороны были определены в мае на совещании в Иркутске.



С российской стороны ответственным исполнителем работ выступает Институт динамики систем и теории управления имени В. М. Матросова СО РАН (Иркутск), с монгольской - Институт географии и геоэкологии МАН. К проведению ряда аспектов НИР будут привлечены другие академические учреждения и вузы России и Монголии.



В Монголии сообщили, что проект строительства ГЭС на Эгийн-Гол сдвинулся с места

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух выразил удовлетворение этим



УЛАН-БАТОР, 3 сентября. /ТАСС/. Проект строительства гидроэлектростанции (ГЭС) на реке Эгийн-Гол, которая впадает в крупнейший приток Байкала - трансграничную реку Селенга, сдвинулся с места. Об этом заявил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.



"Выражаю удовлетворение тем, что в результате усилий обеих сторон проект ГЭС на Эгийн-Гол сдвинулся с места", - сказал он по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, который находится в Монголии с официальным визитом.



Россия и Монголия много лет обсуждают возможность строительства ГЭС на Эгийн-Гол. В 2022 году академик Байкальского института природопользования СО РАН Арнольд Тулохонов на конференции по проблемам озер Хубсугул и Байкал высказал мнение о том, что "ГЭС на Эгийн-Гол не вызовет серьезных изменений в экосистеме. Тогда же директор Института астрономии и геофизики Академии наук Монголии Содномсамбуугийн Дэмбэрэл напомнил, что "предложение о строительстве этой гидроэлектростанции было инициировано еще советскими специалистами, которые разработали проект, затем монгольские специалисты расширили его". Он указал, что решение относительно строительства этой ГЭС еще не принято.



Ученые оценят воздействие проекта ГЭС "Эгийн гол" на бассейн реки Селенги

29.09.2025

Коллектив экспертов проведет комплексные исследования воздействия строительства гидроэлектростанции "Эгийн гол" на экосистемы бассейна реки Селенги.



Рабочая группа создана по инициативе Центра ответственного природопользования Института географии РАН. Ученым предстоит выступить соисполнителями проекта, отвечая за междисциплинарный анализ экологических и социально-экономических аспектов, взаимодействие с заинтересованными сторонами в регионе и подготовку материалов для общественных слушаний. Основной исполнитель проекта – Институт динамики систем и теории управления им. В. М. Матросова СО РАН (ИДСТУ СО РАН). В работе также участвуют Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН, Иркутский государственный университет и Центр по экологической оценке "Эколайн", обладающий значительным опытом работы по заказам международных финансовых институтов.



"Нам предстоит оценить потенциальные последствия строительства ГЭС "Эгийн гол" в Монголии для российской части бассейна реки Селенги с учетом гидрологических, экологических и социальных факторов, – говорит координатор группы экспертов, старший научный сотрудник ИГ РАН к.г.н. О. И. Никитина. – Особое внимание будет уделено сохранению универсальной ценности объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Озеро Байкал", а также определению рисков для экосистем и населения".



Район работ охватывает территорию трансграничного бассейна Селенги – от плотины ГЭС "Эгийн гол" в Монголии до дельты реки в России включительно. Селенга обеспечивает до половины притока в озеро Байкал, и любые изменения ее стока могут серьезно повлиять на экосистему региона. "Дельта Селенги расположена в границах объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Озеро Байкал" и является ключевым звеном речной системы, обеспечивающим функционирование водно-болотных экосистем и высокую биологическую продуктивность региона", – подчеркивает научный сотрудник ИГ РАН, эксперт в области Конвенции ЮНЕСКО об охране Всемирного наследия А. А. Буторин.



Планы строительства ГЭС на притоке Селенги – реке Эг в Монголии – обсуждаются с 2013 года на заседаниях российско-монгольских рабочих групп, межправительственных комиссий, профильных министерств и ведомств, а также на ежегодных сессиях Комитета Всемирного наследия, в научном сообществе, общественных организациях и СМИ. В 2016–2017 годах институты Сибирского отделения Российской академии наук выполняли детальные исследования воздействия проектов на трансграничный бассейн Селенги. В 2023 году Монголия представила оценку воздействия строительства ГЭС "Эгийн гол" на биоразнообразие, однако российская сторона сочла, что представленные материалы не обеспечивают полного анализа влияния проекта на экосистему российской части бассейна и озера Байкал. Возникла необходимость проведения комплексного исследования с целью подготовки научно обоснованного российско-монгольского заключения.



На первом этапе проекта, который продлится до конца 2025 года, ИГ РАН обеспечит сбор и систематизацию сведений об основных характеристиках бассейна реки Селенги и озера Байкал, а также о состоянии водохозяйственного комплекса. Также будет проведен анализ нормативно-правовой и институциональной базы, включая сопоставление требований ЮНЕСКО с российским законодательством, международными конвенциями и передовой практикой.



"Оценка воздействия проекта будет осуществляться с использованием "Руководства и методического пособия по оценке воздействия в контексте всемирного наследия", разработанного ЮНЕСКО совместно с консультативными органами Комитета всемирного наследия, – отмечает А. А. Буторин. – Данное руководство поможет обеспечить междисциплинарный и межсекторальный подход, а также подготовку научно обоснованных решений по охране и устойчивому развитию объектов всемирного наследия".



Решения 45-й, 46-й и 47-й сессий Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО (2023–2025 годы) подтверждают необходимость совместной разработки оценки воздействия гидроэлектростанций и водохозяйственных проектов на уникальное мировое значение озера Байкал и призывают к проведению экологической оценки проекта ГЭС "Эгийн гол" в соответствии с международными стандартами.



Экспертиза ГЭС-проектов в монгольском Прибайкалье – победа здравого смысла

18.10.2025 | Алексей БАЛИЕВ



В Улан-Баторе в середине августа состоялось первое рабочее совещание ученых-гидрологов и экологов по обсуждению и согласованию работ по теме "Комплексная экологическая оценка возможного воздействия проекта "ГЭС Эгийн-Гол" на реку Селенгу и озеро Байкал". Сперва совещание планировалось на 2024 год, но неопределенная политика монгольской стороны в этих вопросах отдалила по времени такой форум. Теперь он состоялся: значит, лед тронулся?



Совещание проходило в Институте географии и геоэкологии Академии наук Монголии с участием ее президента академика Дэмбэрэла Содномсамбуу. Возглавляли российскую делегацию научный руководитель Иркутского филиала СО РАН (Новосибирск) академик Игорь Бычков и заведующий лабораторией гидроэнергетических и водохозяйственных систем Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН (Иркутск) доктор технических наук Вячеслав Никитин.



Ученые детально обсудили вопросы повестки дня, а затем подписали протокол о плане совместных исследований, в котором отражены организационные вопросы, утверждены сроки проведения экспедиций и совещаний. Напомним в этой связи, что Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО уже не первый год запрашивает результаты комплексной экологической экспертизы проекта "Эгийн-Гол", рекомендуя проведение такой экспертизы совместно обеими сторонами.



Российская делегация в ходе совещания подтвердила, что означенный проект содержит в себе возможный ущерб для биосферы и для самого Байкала, поскольку создание гидрокомплексов в бассейне Селенги, включая ее притоки, неизбежно уменьшит ее сток в Байкал – самое меньшее на треть. А доля селенгской воды в объеме ежегодного поступления речных вод в озеро почти 50%. Правда, монгольские оценки этого показателя не более 35%.



О таких разночтениях сообщил в косвенной форме академик Игорь Бычков: "В рамках совещания мы обсудили основные задачи, которые стоят перед российскими и монгольскими коллегами при оценке возможного экологического ущерба при строительстве ГЭС на реке Эгийн-Гол". Эксперт пояснил, что каждая из сторон будет проводить основные исследования "на своей территории с участием представителей второй стороны. Так, в экспедиции, которую с 11 августа 2025 г. ведет российская сторона по изучению водных экосистем региона, участвуют специалисты Академии наук Монголии".



Плюс к тому И. Бычковым подчеркивается стратегическая роль именно совместных исследований этих вопросов, проводимых российской стороной, напомним, с середины 2010-х; монгольская же сторона приступила к аналогичным исследованиям в конце 2010-х, заявляя при этом об "экологической безущербности" своих гидропроектов вблизи Байкала. На недавней встрече президента РАН академика Геннадия Красникова с президентом РФ Владимиром Путиным "было упомянуто, что РАН выступает одним из экспертов данного проекта, и рекомендации, которые будут приняты в результате совместных исследований, станут обязательными для правительств двух стран".



Отчет о результатах совместных исследований, как отмечалось на совещании, запланировано представить правительствам и в Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО в ноябре 2026-го. Причем российской делегацией было подчеркнуто, что документ "должен отражать возможные проблемы и пути их решения при строительстве гидротехнического сооружения на реке Эгийн-Гол".



В свою очередь, Вячеслав Никитин уточнил, что исследования будут проводится поэтапно, с обсуждением промежуточных результатов в Иркутске, Улан-Баторе и Москве. Завершение таких работ запланировано на июль-август 2026 г., а в последующие два-три месяца будет подготовлен совместный итоговый доклад. В исследованиях также участвуют с российской стороны Институт динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова СО РАН (Иркутск), с монгольской – Институт географии и геоэкологии АН Монголии. Обе стороны отмечают, что к отдельным направлениям означенных работ будут привлечены "другие академические учреждения и вузы России и Монголии".



Но пока не факт, что подготовка к сооружению данной ГЭС будет остановлена до указанного срока, т. е. осени 2026-го: в конце апреля премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, по данным официального агентства МОНЦАМЭ, "посетил строительную площадку ГЭС "Эгийн-Гол": она уже готова". При этом премьер-министр подчеркнул, что "правительство сделает все возможное для скорейшего запуска проекта строительства этой гидроэлектростанции".



Напомним, что в первой половине – середине 2010-х монгольская сторона фактически отказывалась официально обсуждать экологические аспекты северомонгольских ГЭС, расположенных в южном Прибайкалье. "Мы попусту позволяем воде вытекать в Россию, а наша задача превратить ее в энергию, пока она не пересекла границу", – в 2015-м заявил на конференции по энергетике глава департамента политики Минэнерго Монголии Ц. Баярбаатар. Более того: "Наши люди не должны умирать от жажды (а что – было и такое? – Ред.) ради того, чтобы сохранять в неприкосновенности озеро в чужой стране. Почему мы не можем создать из нашей воды озеро (имеется в виду водохранилища при этих ГЭС. – Ред.), чтобы все вокруг зазеленело?". Эти реляции, к слову, не были дезавуированы.



Российская сторона, в отличие от таких вот чиновников, понимающая значение Байкала, продолжала предлагать Улан-Батору проведение совместной экологической оценки тех проектов; профильные ученые и общественность, в том числе сопредельных с Монголией регионов РФ, проводили исследования и форумы по этой проблематике. Озабоченность экологическими последствиями проектов, повторим, высказывались и в Комитете Всемирного наследия ЮНЕСКО. Все это в совокупности возымело действие: Улан-Батор к концу 2010-х приступил к сотрудничеству с РФ по данной тематике. Хотя и не без промедлений.



На позицию Улан-Батора повлияло и то, что в 2017 г. Экспортно-импортный банк КНР заморозил выделение Монголии льготного займа в 1 млрд долл. на сооружение ГЭС "Эгийн-Гол", хотя соглашение об этом займе и было оперативно одобрено парламентом Монголии. Более того: Китай в том же 2017-м исключил эту ГЭС из программы сотрудничества с Монголией, хотя за два года до этого "Эгийн-гол" была обозначена среди пяти крупнейших проектов двустороннего партнерства по китайской программе "Шелковый путь". Причем в Пекине ссылались на позицию российской стороны и ЮНЕСКО по экологии проекта и недостаточность информации по влиянию этой ГЭС на биосферу.



В любом случае трансграничный ареал основного речного бассейна Монголии и его взаимосвязанность с бассейном Байкала предопределяют взаимодействие обеих стран по всем вопросам, касающимся столь обширного ареала. Это осознают обе стороны, судя по текущему этапу сотрудничества Москвы и Улан-Батора по проблематике ГЭС "Эгийн-Гол" и смежных проектов. Такое сотрудничество тем более актуально, что создание этой ГЭС, по имеющейся информации, возможно с российским участием. А модель научно-исследовательского партнерства по "Эгийн-Гол" должна распространиться на другие ГЭС-проекты на севере Монголии, ибо, повторим, этот регион и бассейн Байкала – единый биосферный ареал. Источник - Ритм Евразии

