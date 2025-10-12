Главы спецслужб стран СНГ в Самарканде подписали меморандум о расширении сотрудничества

03:15 18.10.2025

Запад не расстался с безумной мечтой нанести стратегическое поражение России - Нарышкин



Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин дал характеристику текущей обстановке в мире, уделив особое внимание вызовам и возможностям стран СНГ в условиях трансформации мирового порядка.



ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. В Самарканде 17 октября проходит 21-е заседание Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников Содружества Независимых Государств. Об этом сообщает пресс-служба Службы госбезопасности (СГБ) Узбекистана.



В проводимом впервые в Узбекистане мероприятии приняли участие руководители органов безопасности и разведывательных служб Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.



Встреча прошла под председательством главы СГБ Республики Узбекистан генерал-полковника Баходира Курбанова.



