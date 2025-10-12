 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Главы спецслужб стран СНГ в Самарканде подписали меморандум о расширении сотрудничества
03:15 18.10.2025

Запад не расстался с безумной мечтой нанести стратегическое поражение России - Нарышкин

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин дал характеристику текущей обстановке в мире, уделив особое внимание вызовам и возможностям стран СНГ в условиях трансформации мирового порядка.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. В Самарканде 17 октября проходит 21-е заседание Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников Содружества Независимых Государств. Об этом сообщает пресс-служба Службы госбезопасности (СГБ) Узбекистана.

В проводимом впервые в Узбекистане мероприятии приняли участие руководители органов безопасности и разведывательных служб Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Встреча прошла под председательством главы СГБ Республики Узбекистан генерал-полковника Баходира Курбанова.



Участники форума обменялись мнениями о современных вызовах и угрозах, обсудили дальнейшие шаги по укреплению партнерского взаимодействия между разведывательными службами стран СНГ.

"По итогам встречи главы делегаций обозначат конкретные задачи и приоритетные направления взаимодействия по обеспечению региональной безопасности", - отметили в СГБ.

По итогам мероприятия директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин ответил на вопросы журналистов.

Он подчеркнул, что в рамках Содружества специальные службы, органы безопасности, разведывательные службы имеют большой опыт совместной работы.

"Нам понятно, что нужно делать, нам понятны угрозы, которые существуют по отношению к содружеству, по отношению к каждой из стран содружества. Но, тем не менее, так сказать, появляются новые моменты, новые тонкости в этой работе, которые, конечно, нужно обсуждать, что, собственно, и делают наши коллеги", - отметил Нарышкин.

Отвечая на вопрос о том, как намерения США о передаче Киеву ракет "Томагавк" большой дальности могут отразиться на ходе СВО, а также на российско-американских отношениях, он отметил, что этот шаг повысит риски в сфере мировой безопасности.

"Россия воспримет этот шаг как враждебный. И этот шаг, если, опять-таки, он будет предпринят, конечно, существенным образом повысит риски в сфере безопасности: безопасности не только европейской, но и мировой безопасности", - отметил Нарышкин.

Говоря о стремлении США вернуть свое стратегическое превосходство в Афганистане и о том, как это отразится на обстановке в регионе, Нарышкин подчеркнул, что Афганистан должен оставаться независимым государством - без военных баз на своей территории. В этом заинтересованы как региональные государства, так и, прежде всего, сами афганские граждане.

Глава СВР отметил, что Афганистан всегда занимал особое место в большой евразийской геополитике и всегда привлекал внимание многих международных игроков.

"По мнению российской стороны, для поддержания добрых отношений с Афганистаном необходим открытый и равноправный диалог и взаимовыгодное сотрудничество. Планы организации взаимовыгодного экономического сотрудничества сейчас формируются, и к этому мы призываем и другие государства, потому что только вместе можно установить по-настоящему мирную жизнь в этой стране", - отметил Нарышкин.

Он подчеркнул, что с первых лет создания Содружества независимых государств внимание к вопросам обеспечения стабильности и безопасности в общем пространстве было всегда большое на всех уровнях. Одновременно в последнее время наблюдается тенденция попыток ряда западных стран, прежде всего европейских, спровоцировать дезинтеграционные процессы в рамках СНГ.

"Западными политиками преследуется цель сдержать развитие СНГ как самостоятельного, независимого центра силы", - отметил директор СВР.

По его словам, западные режимы и в том числе спецслужбы Запада используют в деструктивных целях широкий набор инструментов - масштабные акты экономической агрессии, дезинформационные кампании, киберпространство и т. д.

"Обсуждение вопросов обеспечения безопасности и стабильности на пространстве СНГ является прямой обязанностью в рамках 21-го совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб по вопросам. В разведке состоялся очень интересный, глубокий диалог между нами. И каждая специальная служба имеет свои очень интересные наработки. Поэтому, повторяю, для нас это очень-очень полезно", - подчеркнул Нарышкин.

Оценивая политику европейских стран, которые стремятся максимально затянуть украинский конфликт и уже практически открыто говорят о неизбежности войны с Россией, он отметил, что установка стран Запада, прежде всего европейского крыла НАТО, состоит в нанесении стратегического поражения России.

"В течение последнего года эти крики и стоны о нанесении стратегического поражения России чуть-чуть приутихли. Но с этой безумной мечтой западники не расстались. Понятно, что нагнетание атмосферы страха и угрозы, исходящие якобы со стороны России, необходимы для тоталитарно-либеральных режимов Запада для того, чтобы отвлечь население их стран от тех глубоких проблем, глубоких кризисов и в сфере экономики, политики, в социальной сфере, которая сейчас существует в большинстве европейских стран. Ну и видно, что в Европе действует такая глобальная партия войны, которая не хочет установления прочного и справедливого мира на европейском континенте с равной и неделимой безопасностью для всех, на чем настаивает российская сторона", - отметил он.

Запад этого не хочет, потому что станет очевидна бесполезность всех многомиллиардных трат на поддержание марионеточного и неонацистского киевского режима в ущерб населению собственных стран, заключил Нарышкин.

Узбекистан впервые стал площадкой для заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ. Днем ранее, 16 октября, в Самарканде прошло 57-е заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

***

Главы спецслужб стран СНГ подписали меморандум о расширении сотрудничества

Меморандум о необходимости расширения сотрудничества подписан по итогам Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности в Самарканде.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. В Самарканде по итогам Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности подписан Меморандум о необходимости расширения сотрудничества в защите государственных интересов и обеспечению безопасности стран СНГ от внешнего негативного влияния, сообщила пресс-служба Исполкома СНГ.

В Самарканде состоялось 21-е Совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности, сообщила пресс-служба Исполкома СНГ.

В мероприятии приняли участие делегации специальных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызcтана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Участники встречи рассмотрели итоги взаимодействия за прошедший год, обсудили актуальные вопросы координации усилий спецслужб в вопросах противодействия международным деструктивным силам, нацеленным на подрыв внутриполитической стабильности в государствах Содружества.

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в своем выступлении дал развернутую характеристику текущей обстановки в мире, уделив особое внимание вызовам и возможностям для стран СНГ в условиях трансформации миропорядка.

Глава СВР России отметил, что у каждой из партнерских служб наработан уникальный опыт противодействия внешним и внутренним угрозам, обмен которым делает государства Содружества устойчивее и сильнее.

Главы делегаций специальных ведомств высказались за продолжение диалога по вопросам безопасности в интересах стабильного и поступательного развития стран СНГ.

По итогам мероприятия подписан меморандум, в котором подтверждена необходимость дальнейшего совершенствования сложившегося механизма взаимодействия, расширения форм и направлений сотрудничества по защите государственных интересов и обеспечению безопасности стран СНГ от внешнего негативного влияния.

Источник - Sputnik
