Западные СМИ объявили траур после визита Зеленского в США

12:52 18.10.2025

ИноСМИ Россия

18 октября 2025



"Нужно прекратить убийства": Трамп дал ответ по поставкам Tomahawk для Украины. Зеленский уехал из Белого дома ни с чем



Западная пресса расценила встречу Трампа и Зеленского в Вашингтоне как явную неудачу для последнего. Украину не просто оставили без "Томагавков" и другого оружия. Недействительному президенту еще и намекнули, что именно Киев стремится к затягиванию конфликта.



Президент США Дональд Трамп в очередной раз пригласил Зеленского на встречу в Вашингтон. На этот раз главной темой разговора стали желанные ракеты большой дальности Tomahawk, которые для просроченного киевского лидера стали идеей фикс. Однако на этот раз украинские хотелки исполнены не были - гость очень быстро ретировался из Белого дома, даже толком не поговорив с журналистами.



