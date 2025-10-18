|Западные СМИ объявили траур после визита Зеленского в США
18 октября 2025
"Нужно прекратить убийства": Трамп дал ответ по поставкам Tomahawk для Украины. Зеленский уехал из Белого дома ни с чем
Западная пресса расценила встречу Трампа и Зеленского в Вашингтоне как явную неудачу для последнего. Украину не просто оставили без "Томагавков" и другого оружия. Недействительному президенту еще и намекнули, что именно Киев стремится к затягиванию конфликта.
Президент США Дональд Трамп в очередной раз пригласил Зеленского на встречу в Вашингтон. На этот раз главной темой разговора стали желанные ракеты большой дальности Tomahawk, которые для просроченного киевского лидера стали идеей фикс. Однако на этот раз украинские хотелки исполнены не были - гость очень быстро ретировался из Белого дома, даже толком не поговорив с журналистами.
Вот как описывают произошедшее в пятницу, 17 октября, западные СМИ.
The Wall Street Journal сетует, что американский президент теперь даже не хочет говорить о поставках Киеву ракет большой дальности. Репортеры авторитетного издания уверены: для Трампа теперь важнее во что бы то ни стало выполнить предвыборное обещание и завершить украинский конфликт на любых условиях.
"После того как Зеленский покинул Белый дом, Трамп опубликовал пост о встрече в социальных сетях, но даже не упомянул "Томагавки". "Встреча с Владимиром Зеленским была очень интересной и сердечной, но я сказал ему, как и настоятельно рекомендовал президенту Путину, что пора прекратить убийства и заключить СДЕЛКУ!" - написал он на своей странице в Truth Social".
Газета Washington Post отчаянно попыталась найти причину отказа в поставках ракет и удачно обвинила во всем разговор Дональда Трампа и Владимира Путина, который состоялся накануне. По мнению авторов, Зеленский проигрывает российскому президенту в борьбе за лояльность американского коллеги. Впрочем, не признать очевидное они тоже не смогли: по мнению Белого дома, боевые действия нужно как минимум заморозить на текущей линии фронта.
"Мы должны остановиться там, где находимся, он прав, президент прав", - заявил Зеленский журналистам у Белого дома после встречи. "А начнем переговоры", - добавил он, предположив, что остановка на нынешней линии соприкосновения могла бы стать важнейшим шагом на пути к "справедливому и прочному миру".
А вот их коллеги из The New York Times верны себе. Обозреватели пишут, что главным виновником нынешней ситуации остается Дональд Трамп. Самое демократичное издание Америки никак не может смириться с возвращением республиканца в Овальный кабинет. Редакция всячески намекает читателям, что при другом президенте украинский кризис разрешился бы гораздо быстрее.
"После своего возвращения в Белый дом Трамп неоднократно откладывал введение санкций против России и не предоставлял Киеву дополнительной помощи. Однако он позволил Путину вести переговоры, которые не принесли видимого прогресса".
Bloomberg, едва появились первые инсайды, поспешил напомнить о глобальной поддержке Киева и необходимости "давить на Путина" и дальше. Результаты встречи в Белом доме уже мало интересовали авторов. Видимо, требовалось как можно скорее отработать легендарный тезис "весь мир с нами".
"По словам официального представителя правительства Германии Штефана Корнелиуса, после вашингтонской встречи европейские лидеры и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провели срочный телефонный разговор с Зеленским. "Они заверили лидера Украины, что усилят свою поддержку, чтобы заставить Россию начать серьезные переговоры", - сказал он".
Канал CNN запустил текстовую трансляцию с ключевыми моментами и новостными заметками о приезде Зеленского в Белый дом. Рупор демократических СМИ в очередной раз напомнил о безоговорочной поддержке Киева и с горечью отметил, как именно Трамп отказал в поставках ракет.
"В "прямом и честном" разговоре Трамп ясно дал понять Зеленскому, что украинский лидер не получит ракеты большой дальности, способные долететь до самых отдаленных уголков России. Один из чиновников заявил, что у Белого дома сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации и затягиванию конфликта, и он обеспокоен возможными потерями во время грядущей суровой зимы".
Британский The Telegraph "неожиданно" вспомнил, что Зеленский прилетел в Вашингтон не просто попрошайничать, а привез Дональду Трампу проект сделки по поставке беспилотников в обмен на "Томагавки". Авторы не поскупились на инфографику, чтобы показать, как мощны украинские лапищи, собирающие тысячи дронов ежедневно, однако даже это им не помогло.
"Зеленский, похоже, ушел со встречи с пустыми руками после того, как Трамп заявил, что не готов поставлять Киеву крылатые ракеты. Украинский лидер подчеркнул в беседе с журналистами, что столь мощное и быстрое оружие необходимо, чтобы замедлить путинскую экономику. В ответ президент США заявил, что надеется выступить посредником в заключении мирного соглашения без дальнейшей необходимости поставлять Киеву современное вооружение".
Таблоид Daily Mail искренне недоумевает, как Трампу удалось заключить сделку по прекращению боевых действий в Газе, и сравнивает недавние дипломатические успехи с украинским конфликтом. Целый коллектив авторов предположил, что пятничная встреча с Зеленским была крайне напряженная из-за отказа поставлять ракеты, и теперь непонятно, чего ждать от Москвы.
"Трамп уклонился от прямого вопроса журналистов о том, кто лучше ведет переговоры - Путин или Зеленский, - заявив, что оба лидера "прекрасно справляются со своей работой". Однако, добавил он, "им стоит снизить накал ненависти в отношении друг друга". Трамп сказал, что беседовал с Владимиром Путиным и считает, что российский президент хочет "довести дело до конца".
Испанское национальное издание El País не смогло определиться с однозначной оценкой произошедшего в пятницу в Белом доме. С одной стороны, авторы называют саму идею возможной поставки дальнобойных ракет "очень спорной". С другой - активно приветствуют подобные инициативы, заявляя, что они могли бы стать "символом решительной поддержки Киева".
"Встреча продлилась два часа двадцать минут, что на десять минут меньше, чем телефонный разговор Трампа с российским лидером Владимиром Путиным днем ранее. [...] Очевидная пауза Трампа в поддержке Украины представляет собой неудачу для Зеленского, который стремится достичь конкретных компромиссов. На пресс-конференции перед Белым домом украинский лидер назвал встречу "продуктивной", но отказался отвечать на вопросы о ракетах большой дальности".
Трамп нанес серьезный удар по мечте Зеленского о "Томагавке", указывает немецкий Bild. Это объясняется уверенностью президента США, что Путин действительно заинтересован в решении конфликта.
"Трамп почти заявил: "Путин хочет положить конец этому конфликту - иначе я бы так не говорил!" Он назвал себя "президентом-посредником". Президент США также уточнил, что в Венгрии его встреча с Путиным снова состоится только один на один. Зеленскому, однако, следует "быть готовым".
Ситуация означает, что Путину следует довольствоваться уже достигнутыми территориальными приобретениями, а Украине - смириться с потерями. Это полная противоположность его недавним заявлениям, когда он дал Украине надежду на то, что она будет готова вернуть отвоеванные территории.
Авторы издания Focus подбадривают украинцев: хоть Зеленский и вернулся домой с пустыми руками, для Киева еще не все потеряно.
"На пресс-конференции после встречи Зеленский официально упомянул о просьбе американской стороны больше не обсуждать вопрос "Томагавков" публично. "США не хотят эскалации", - пояснил украинец. Тем не менее, этот вопрос не снят с повестки дня, по крайней мере для него. "Нам нужно над этим еще поработать", - подчеркнул он.
Согласно заявлению правительства Германии, канцлер Фридрих Мерц заявил: "Украине сейчас нужен мирный план". В заявлении также говорится, что европейские партнеры пообещали усилить поддержку Зеленского, "чтобы побудить Россию к серьезным переговорам". Они намерены усилить давление, например, посредством санкций и заморозки российских государственных активов".