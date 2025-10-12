Президент Финляндии прилетит в Узбекистан читать лекции по внешней политике

13:09 18.10.2025

Президент Финляндии Александр Стубб посетит Узбекистан с официальным визитом 30-31 октября. Об этом сообщила пресс-служба финского лидера.



В ходе визита Александр Стубб проведет переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Основными темами встречи станут развитие двусторонних отношений между Финляндией и Узбекистаном, геополитическая ситуация и ее влияние на Европу и Центральную Азию.



