|Президент Финляндии прилетит в Узбекистан читать лекции по внешней политике
13:09 18.10.2025
Президент Финляндии Александр Стубб посетит Узбекистан с официальным визитом 30-31 октября. Об этом сообщила пресс-служба финского лидера.
В ходе визита Александр Стубб проведет переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Основными темами встречи станут развитие двусторонних отношений между Финляндией и Узбекистаном, геополитическая ситуация и ее влияние на Европу и Центральную Азию.
Как отмечается в сообщении, президенты также обсудят вопросы, связанные с международной безопасностью, ситуацией вокруг Украины и укреплением многостороннего сотрудничества.
Программа визита предусматривает участие Александра Стубба в бизнес-семинаре, лекцию в Университете мировой экономики и дипломатии, а также встречу с экспертами по внешней политике.
Главу финского государства будут сопровождать депутат парламента и председатель парламентской группы дружбы с Узбекистаном Вилле Скиннари, а также представители деловых кругов Финляндии.
Последний официальный визит президента Финляндии в Узбекистан состоялся в 1992 году, когда страну посетил Мауно Койвисто.