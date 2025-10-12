В Туркмении подведены итоги IV Международной олимпиады по химии

13:29 18.10.2025

17 октября в актовом зале главного корпуса Туркменского государственного университета имени Махтумкули состоялась церемония закрытия IV Международной олимпиады по химии.



В торжественной церемонии победителям олимпиады были вручены медали и дипломы.



По результатам индивидуальных соревнований (категория А) олимпиады были определены 63 призовых мест-14 первых, 17 вторых и 32 третьих мест, по (категория Б) 57 призовых мест, из них 12 первых, 17 вторых и 28 третьих.



