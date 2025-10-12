Афганистан на форуме "Российской энергетической недели"

14:04 18.10.2025

В России 15-17 октября проходит важный международный форум – "Российская энергетическая неделя" (РЭН 2025). Ключевая тема этого года – "Создавая энергетику будущего вместе". Форум служит ключевой площадкой для энергетического диалога и обсуждения инвестиционных возможностей.



Энергетический саммит собрал в Москве представителей 85 стран: ключевых должностных лиц Министерства энергетики и энергетической отрасли России, стран БРИКС, стран Азии, Африки и Ближнего Востока, – глав правительств и министров, руководителей ведущих энергетических компаний. Для участия в "РЭН 2025" в Москву также прибыли министр энергетики и водных ресурсов Исламского Эмирата Афганистан Абдул Латиф Мансур с коллегами.



16 октября министр энергетики России Сергей Цивилев провел встречу с главой афганского министерства водных ресурсов и энергетики.



