Работы над обоснованием туннеля Россия-Аляска начались полгода назад, - Кирилл Дмитриев

17:15 18.10.2025

Работа над технико-экономическим обоснованием (ТЭО) строительства туннеля, который соединил бы Россию и Аляску через Берингов пролив, начались полгода назад, сообщил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.



"Мы начали технико-экономическое обоснование строительства туннеля Россия - Аляска шесть месяцев назад" - написал он в социальной сети X.



Идея реализации проекта, в рамках которого под Беринговым проливом был бы построен более чем 100-километровый туннель для соединения транспортных систем Евразии и Америки, обсуждается не первое десятилетие. 17 октября Дмитриев заявил, что такой туннель может быть построен менее чем за 8 лет, а его стоимость не будет превышать $8 млрд, сообщает ТАСС.



