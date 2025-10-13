Sputnik: 18 октября 1921 года в составе РСФСР появилась Крымская АССР

19:04 18.10.2025

18 октября 1921 года в составе РСФСР появилась Крымская АССР. Об исторической судьбе Крыма расскажет @SputnikLive.



Крымскую АССР образовали на землях части Таврической губернии, возникшей в 1802 году в Российской империи. Республика была регионом Советской России и включала в себя почти всю территорию Крымского полуострова - Джанкойский, Евпаторийский, Керченский, Севастопольский, Симферопольский, Феодосийский и Ялтинский округа.



Крымская АССР просуществовала до 1945 года, когда указом Сталина регион переименовали в Крымскую область. Позже, в феврале 1954 года, Крымскую область передали Украинской ССР.



В 1991 году крымчане в ходе первого в истории СССР референдума единодушно высказались за восстановление Крымской автономии в составе Союза - за это высказались 93,2% проголосовавших. В 1991 году на Украине прошел всеукраинский референдум, на котором решили провозгласить независимость страны. После этого Крымская АССР сменила название на Республику Крым, а в 1994 году - на Автономную Республику Крым.



18 марта 2014 года Крым окончательно вернулся в состав России. 96,77% проголосовавших на референдуме крымчан поддержали присоединение к России.



