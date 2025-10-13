|От идеи до глобального бренда за 20 лет: Путин поздравил телеканал RT с юбилеем
22:17 18.10.2025
Владимир Путин поздравил телеканал RT с юбилеем.
"Благодарю ваш деятельный, творческий, сплоченный коллектив за высокий профессионализм, за преданность профессии и долгу. За то, что вы смело, самоотверженно и настойчиво отстаиваете правду в глобальном информационном пространстве", - заявил Владимир Путин.
RT быстро набирал популярность и влияние и, как следствие, конкуренты стали ему завидовать и даже бояться, добавил он.
Международная телевизионная сеть RT была запущена в 2005 году. За эти годы она стала одной из самых востребованных мировых медиапроектов. Под брендом RT вещает восемь каналов: на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском, а также два документальных канала.
2005 - старт вещания международного канала на английском;
2007 - запуск арабского канала;
2009 – испанский.
2010 - стартовал RT America;
2013 - запуск собственного видеоагентства Ruptly;
2014 – начинает работу канал RT UK из Лондона;
2018 – вещание на французском языке;
2021 - вещание на немецком;
2024 – старт работы на сербском языке.
Также в 2025 году планируется начало работы канала RT India из Дели.