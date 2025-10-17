Коммерсант: Премьера Монголии присыпало углем - подробности отставки

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Воскресенье, 19.10.2025
Премьера Монголии присыпало углем
Депутаты вынесли ему вотум недоверия
17.10.2025

Монголию накрыло волной политических отставок. 17 октября депутаты Великого государственного хурала (парламента) проголосовали за отстранение Гомбожавына Занданшатара с поста главы кабинета министров. Он не продержался в должности и пяти месяцев. Параллельно по собственной воле в отставку ушел спикер парламента Дашзэгвийн Амарбаясгалан. Премьер намекал на то, что кризис спровоцировали люди, недовольные его борьбой с хищениями в угледобывающей отрасли - ключевой для монгольской экономики. Оппозиционеры тем временем акцентировали внимание на том, что политика правительства, по их мнению, делала людей в стране лишь беднее.

"Я был назначен премьер-министром, чтобы бороться с хищением богатства - явлением, которое разорило всю Монголию,- и повысить зарплаты врачам и учителям, а также пенсии,- напомнил Гомбожавын Занданшатар, начав свою последнюю перед уходом с поста премьера речь.- Как премьер-министр, я не буду торговаться со страной, я не буду торговаться с угольными ворами".

Свое выступление Гомбожавын Занданшатар, за отстранение которого проголосовал 71 из 111 явившихся на заседание парламента депутатов, посвятил разбору "политики беззакония", которая, по его словам, охватила страну. И с которой, как заверил он, правительство боролось все четыре месяца пребывания у власти.

Со слов отстраненного премьера, решающую роль в этом деле сыграло его решение о проведении инспекций стратегических месторождений.

Оно было принято на фоне проверок в отношении ОАО "Эрдэнэс Тавантолгой" - крупнейшего горнодобывающего предприятия Монголии. По словам политика, проверки выявили "множество форм хищения угля, включая расточительные траты и неэффективные инвестиции в обогатительные фабрики". Когда стало ясно, что "угольная экономика не восстановится без ремонта главного двигателя", были "усилены инспекции на всех стратегических скважинах", пояснил Гомбожавын Занданшатар.

По мере введения мер, заявил он, выручка от экспорта угля существенно увеличилась, валютные резервы страны достигли рекордного уровня в $5,9 млрд, обменные курсы и цены стабилизировались, а экономический рост увеличился вдвое, что в правительстве сочли "предвестником восстановления экономики". Однако, добавил политик, "по мере усиления борьбы с хищениями угля перед правительством начали возводиться политические барьеры". Их возведение, как пояснил премьер, пришлось преимущественно на сентябрь. Иными словами, как раз на тот период, когда в его родной Монгольской народной партии (МНП) произошла смена руководства.

Решение о смене лидера МНП, коим и был Гомбожавын Занданшатар, приняли в сентябре участники съезда депутатов правящей партии.

Они решили отдать пост председателя спикеру парламента Дашзэгвийну Амарбаясгалану. За него во втором туре проголосовали свыше 85% участников. Всего через неделю была представлена инициатива об отставке Гомбожавына Занданшатара с поста премьер-министра страны. Как сообщали в пресс-службе парламента, документ подписали более 50 депутатов.

Вскоре после съезда Монгольской народной партии вторая сила в парламенте - Демократическая партия - обратилась к лидерам МНП с двумя требованиями. Одно из них состояло в том, чтобы инициировать расследование в отношении лидеров МНП, которые, как утверждали в партии, могли быть причастны к коррупционным, должностным и тяжким уголовным преступлениям. Местные СМИ писали, что речь может идти в том числе об обвинении в убийстве. В партии также потребовали отстранить спикера парламента от должности до выяснения обстоятельств.

Накануне голосования об отставке лидер Демократической партии Одонгийн Цогтгерел обвинил правительство в том, что оно делает "государство все беднее".

По его словам, за призывами "вывести государство из кризиса и спасти свой народ от нищеты" скрывается совсем иная политика: "Учителя и врачи оказываются на улицах, пожилые люди не получают пенсий, энергетический сектор останавливается, экономика переживает кризис, а власти пытаются занять кресла".

Как стало ясно 17 октября, Дашзэгвийн Амарбаясгалан, который сразу после обвинений со стороны демократов призывал партию не вмешиваться во внутренние дела МНП, с начала месяца успел передумать. Он сам подал заявление об уходе с поста. Его инициатива получила одобрение почти 90% депутатов. В одночасье страна лишилась премьера и спикера парламента.

Анастасия Домбицкая

Источник - Коммерсантъ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1760826840


