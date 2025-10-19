Узбекистан между глобалистами из ВТО и евразийской интеграцией, - Рустам Масалиев

19.10.2025 | Рустам МАСАЛИЕВ



Известное издание Forbes известило о том, что среди немногих "победителей" недавних сентябрьских мероприятий Генеральной Ассамблеи ООН, безусловно, выделяется Узбекистан. Причина? Президент страны Шавкат Мирзиеев лично встретился с президентом США Дональдом Трампом, да еще и перед камерами. Произошло это после публикации DJT в социальных сетях, где американский лидер похвалил узбекского главу за подписание сделки на 8 млрд долларов на покупку самолетов Boeing Dreamliner, добавив, что это создаст более 35 тыс. рабочих мест в США. Д. Трамп настолько расчувствовался, что далее отметил: мол, "господин Мирзиеев – человек слова, и мы продолжим работать вместе по многим другим направлениям".



Чуть позже Ш. Мирзиеев провел круглый стол с ведущими американскими компаниями и финансовыми институтами для обсуждения дальнейших инвестиций и совместных проектов, руководители которых также не уставали нахваливать Ташкент за создание благоприятных условий для инвестиций и пообещали активное участие в предстоящих проектах во многих секторах.



Данное мероприятие завершилось церемонией обмена новыми торговыми, экономическими и инвестиционными соглашениями на более чем 100 млрд долларов в области авиации, биотехнологий и даже искусственного интеллекта, что, по оценке западных информационных ресурсов, "укрепило растущую репутацию Узбекистана как надежного партнера для предприятий США". По различным данным, с момента вступления Мирзиеева в должность президента страны двусторонний товарооборот увеличился в 4 раза, и к настоящему моменту в Узбекистане орудуют 300 американских компаний.



Естественно, первое место в списке занимает добыча полезных ископаемых, особенно стратегических редкоземельных металлов (к слову, вице-президент Горной школы Колорадо встретился с президентом Узбекистана и договорился об открытии центра). Помимо горнодобывающей промышленности и переработки полезных ископаемых, американцев занимают аспекты банковского дела, информационных технологий, транспорта и энергетической инфраструктуры.



Тем самым, по оценке Forbes, укрепление позиций Узбекистана на международной арене напрямую связано с глобальными процессами. Коллективный Запад стремится повысить политический и экономический вес Центральной Азии, чтобы сбалансировать прежнее доминирование Москвы, Пекина и Тегерана. "И в этом контексте символичны усилия США по продвижению "коридора Трампа" – нового торгового маршрута, соединяющего Армению и Азербайджан и открывающего для региона выход к мировым рынкам в обход России, Ирана и Китая".



Forbes подчеркивает, что укрепление сотрудничества с Ташкентом обещает Западу, который в прошлом относился к нему как к темной зоне, погрязшей в незыблемых советских практиках и балансирующей на грани нестабильности, не только коммерческую выгоду, но и долгосрочные геостратегические дивиденды.



Визит в США Ш. Мирзиеева и подписание там 100-миллиардных соглашений следует рассматривать в русле попыток Узбекистана по институциональной интеграции в мировую экономику. Именно с этим связана встреча президента РУз с главой Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалой, во время которой обсуждались вопросы вступления Узбекистана в ВТО.



Стороны отметили положительную динамику переговоров со странами-членами организации, поскольку в настоящее время Ташкент активно работает над приведением своего законодательства в соответствие с нормами и правилами ВТО, включая сферы технического регулирования и пищевой безопасности. Более того, была подчеркнута важность продуктивного проведения следующего заседания рабочей группы в ноябре этого года и обозначена ключевая цель – завершить все переговоры и обеспечить вступление страны в эту организацию уже в следующем, 2026 году.



Напомним, что переговоры о вхождении Узбекистана в ВТО – организацию, способствующую либерализации торговли, урегулированию торговых споров и поддержке экономического роста путем установления прозрачных и предсказуемых торговых правил, начались еще в 1994 году, но были приостановлены, а вновь возобновились в 2017 году.



Есть мнение, что подобный шаг даст некоторые гарантии Ташкенту от волюнтаристских решений коллективного Запада. Однако ведущие эксперты полагают, что намерение Узбекистана вступить во Всемирную торговую организацию может, наоборот, нанести непоправимый ущерб экономике страны. В частности, директор Центра исследовательских инициатив Ма'nо Бахтиер Эргашев назвал ВТО "полумертвой организацией", созданной в эпоху глобализации, и предупредил о рисках для узбекского бизнеса и промышленности. По его словам, организация создана для того, чтобы "обеспечить условия для перетока ресурсов из развивающихся стран в страны так называемого золотого миллиарда, где они должны перерабатываться, а потом в виде готовой продукции возвращаться на периферию... И если страна добровольно вступает в ВТО, она соглашается на то, что ее экономика будет вскрыта, как консервная банка, для доступа транснациональных компаний... Разве ждут узбекские автомобили в Европе или Японии? Наш основной экспорт – золото, уран, металлы. Они и так продаются. А перерабатывающую промышленность нам развивать не дадут – никому не нужны конкуренты".



В связи с этим вместо Всемирной торговой организации Б. Эргашев предлагает сосредоточиться на таких региональных объединениях, как Евразийский экономический союз, вступление в который является более перспективным шагом: "ЕАЭС связывает страны транспортными и логистическими цепочками. Российский и казахстанский рынки очень интересны для узбекского бизнеса с точки зрения платежеспособного спроса".



Следовательно, по мнению специалиста, Узбекистану стоит делать ставку на региональное сотрудничество, а не на изжившие себя глобальные институты, так как укрепление экономических связей, формирование цепочек промышленной кооперации внутри Центральной Азии могли бы даже постепенно привести к идее создания здесь зоны свободной торговли.



Вероятно, к подобной точке зрения прислушиваются и на самом верху. В данном контексте интересным представляется лингвистический анализ выступления президента Узбекистана на упомянутой выше сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проведенный Центром экономических исследований и реформ.



Данное исследование показывает, что в выступлении лидера страны центральное место занимало слово "максад", отражающее стратегическую направленность целей. Существенное внимание уделялось упоминаниям страны и национальных интересов ("давлат"). Важным акцентом стала глобальная повестка и мировые вызовы ("глобал"), указывая на стремление интегрировать национальные задачи в международный контекст. Распределение слов по тематическим блокам показало, что глава государства акцентировал внимание, прежде всего, на региональном сотрудничестве в Центральной Азии, вопросах транспорта и экологической повестке.



Примерно об этом в ходе выступления на пленарной сессии международной выставки "Иннонром. Беларусь" 30 сентября говорил и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Он сообщил, что лидер страны уделяет большое внимание развитию многопланового сотрудничества с партнерами по СНГ и ЕАЭС, в частности, реализуются значимые проекты промышленной кооперации в реальном секторе экономики. Совокупный портфель превышает 600 совместных проектов на сумму 70 млрд долларов.



Премьер-министр Узбекистана также подчеркнул, что его страна обладает значительной минерально-сырьевой базой и создает в Ташкентской и Самаркандской областях технопарки "Металлы будущего", и пригласил партнеров к реализации совместных проектов по производству продукции с высокой добавленной стоимостью.



Показательно, что Ташкент в сотрудничестве со странами ЕАЭС не только не замыкается на таких ключевых направлениях, как развитие технологических минералов, энергетики и цифровых технологий, но и высказывает готовность к взаимодействию в массе других сфер.



Например, на заседании Евразийского межправсовета в Минске 30 сентября премьер-министр Узбекистана сообщил, что Ташкент подготовил проект программы кооперации со странами Евразийского экономического союза в аграрной сфере. А. Арипов выразил уверенность, что реализация программы позволит существенно укрепить продовольственную устойчивость и расширить взаимную торговлю аграрной продукцией между Ташкентом и странами Союза.



Все эти факты показывают, что официальный Ташкент еще находится на стадии выбора и не форсирует вступления в ВТО. Власти Узбекистана видят серьезные выгоды и от полноценного членства в ЕАЭС, в котором страна – напомним – пребывает пока в статусе наблюдателя.