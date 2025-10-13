|Россия строит в Таджикистане Центр для одаренных детей. Чему будут учить?
03:26 19.10.2025
ДУШАНБЕ, 18 окт - Sputnik. Россия в Таджикистане строит Центр для одаренных детей.
Он будет создан по аналогии с российским "Сириусом" в Сочи.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, чему будут учить ребят в Центре для одаренных детей в Душанбе.
Деятельность центра, создаваемого по образцу "Сириуса", будет осуществляться по трем направлениям допобразования: естественно-научному, художественному и физкультурно-спортивному, пояснил Кравцов в интервью Sputnik Таджикистан.
Параллельно будет вестись обучение по общеобразовательным программам.
"Что касается ожиданий детей и родителей, то сам по себе центр будет рассчитан на 500 мест с обучением по краткосрочным программам и возможностью одновременного проживания до 300 человек, а всего за год планируется реализовывать 12 смен. В обучении будут принимать участие дети 12-17 лет, а при отборе на конкурсной основе планируется учитывать их персональные достижения и результаты", - рассказал министр.
В Душанбе 17 марта 2025 года состоялась торжественная церемония закладки капсулы, символизирующей начало строительства этого центра.
Значимость этого проекта демонстрирует то, что к мероприятию по видео-конференц-связи присоединились президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон, напомнил Кравцов.
В данный момент на объекте ведется полномасштабное строительство, введение в эксплуатацию центра планируется в 2027 году.
Российское образование пользуется популярностью в Таджикистане. Для республики выделена 1 тыс. квот на обучение в российских вузах за счет правительства РФ. Всего в России учатся более 31 тыс. таджикских студентов.
Также на территории республики действуют Российско-таджикский (славянский) университет, филиалы МГУ им. М. В. Ломоносова, Национального исследовательского технологического университета "МИСИС" и Национального исследовательского университета "МЭИ".
Кроме того, ряд школ в Таджикистане полностью ведет процесс обучения на русском языке. В республике также за счет России было построено пять школ, открытых в 2022 году, в них образование ведется на русском языке и по российским стандартам.