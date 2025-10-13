Россия строит в Таджикистане Центр для одаренных детей. Чему будут учить?

03:26 19.10.2025

Чему будут учить в Центре для одаренных детей в Душанбе, который строит Россия



Деятельность центра, создаваемого по образцу сочинского "Сириуса", будет осуществляться по трем направлениям допобразования



ДУШАНБЕ, 18 окт - Sputnik. Россия в Таджикистане строит Центр для одаренных детей.



Он будет создан по аналогии с российским "Сириусом" в Сочи.



Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, чему будут учить ребят в Центре для одаренных детей в Душанбе.



