|Борьба с уличными протестами по-американски. Трамп в короне с истребителя поливает демократов нечистотами (видео)
12:26 19.10.2025
Протестующие в США зажигают фаеры, дымовые шашки и используют лазеры против силовиков. Разогнать их пытаются слезоточивым газом и пейнтбольными ружьями.
Акции сторонников демократов против ужесточения миграционных законов проходят во всех штатах. Некоторые участники приходят в мультяшных костюмах.
Ранее Трамп говорил, что в США будут расследовать деятельность Сороса* и его организаций на предмет финансирования протестов.
* Деятельность фонда "Открытое общество" признана нежелательной в РФ.
Трамп выложил в сети ИИ-ролик, на котором с истребителя поливает грязью участников массовых протестов в США.
Также он репостнул в Truth Social ИИ-видео, которое ранее опубликовал Вэнс. На нем президент США в короне, а демократы преклоняют перед ним колени.
Напомним, во всех 50 штатах Америки проходят протесты сторонников демократов. Они против ужесточения миграционного законодательства. По словам организаторов, вышли около 7 млн человек.
В разгар массовых протестов в США с лозунгом No Kings ("Нет королям") вице-президент страны опубликовал ИИ-ролик с Трампом в короне.
В конце видео демократы Нэнси Пелоси и Чак Шумер преклоняют колени перед Трампом. Джей Ди Вэнс выложил пост в соцсети Bluesky Social.
