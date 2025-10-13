Борьба с уличными протестами по-американски. Трамп в короне с истребителя поливает демократов нечистотами (видео)

12:26 19.10.2025

Протестующие в США зажигают фаеры, дымовые шашки и используют лазеры против силовиков. Разогнать их пытаются слезоточивым газом и пейнтбольными ружьями.



Акции сторонников демократов против ужесточения миграционных законов проходят во всех штатах. Некоторые участники приходят в мультяшных костюмах.



Ранее Трамп говорил, что в США будут расследовать деятельность Сороса* и его организаций на предмет финансирования протестов.



* Деятельность фонда "Открытое общество" признана нежелательной в РФ.



