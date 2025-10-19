Александр Роджерс про Томагавки. Традиционный воскресный дайджест

14:23 19.10.2025

"Волшебная клизма": Как Путин поставил Трампу голову на место, а Зеленский получил шиш

Публицист и аналитик Александр Роджерс - о лечебном сеансе Путина для Трампа, после которого тот резко передумал вооружать Украину и укатил играть в гольф.



19 октября 2025



Главные события уходящей недели связаны с нервической активностью рыжего пациента. Да покрасьте уже Белый дом в желтый цвет, чтобы соответствовать! Две недели наблюдалось обострение бреда величия на фоне хронической недостаточности Нобелевки в организме. Пациент рассказывал про многомиллионные потери русских, порванную в клочья российскую экономику, огромные очереди за бензином, всеобщий исход стран из БРИКС, отказ Индии закупать российскую нефть, размахивание "ужасным томагавком" и прочие характерные для пребывания в манямирке бредни.



