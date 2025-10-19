 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Александр Роджерс про Томагавки. Традиционный воскресный дайджест
14:23 19.10.2025

"Волшебная клизма": Как Путин поставил Трампу голову на место, а Зеленский получил шиш
Публицист и аналитик Александр Роджерс - о лечебном сеансе Путина для Трампа, после которого тот резко передумал вооружать Украину и укатил играть в гольф.

19 октября 2025

Главные события уходящей недели связаны с нервической активностью рыжего пациента. Да покрасьте уже Белый дом в желтый цвет, чтобы соответствовать! Две недели наблюдалось обострение бреда величия на фоне хронической недостаточности Нобелевки в организме. Пациент рассказывал про многомиллионные потери русских, порванную в клочья российскую экономику, огромные очереди за бензином, всеобщий исход стран из БРИКС, отказ Индии закупать российскую нефть, размахивание "ужасным томагавком" и прочие характерные для пребывания в манямирке бредни.



Понадобился лечебный двух с половиной часовой сеанс психотерапии от главврача Путина, чтобы вернуть кукушечку если не в гнездо (для этого нужна гораздо более длительная терапия), то хотя бы в пределы зимовья. Тайные технологии КГБ по дистанционной постановке пациентам клизм с галоперидолом работают.

После чего пациент согласился продолжить лечение уже в очном режиме, для чего была назначена встреча в Будапеште (но, судя по некоторым заявлениям, место может быть еще изменено, об этом Лавров будет с Рубио согласовывать). Вживую Путин сможет еще и сеанс мануальной терапии провести, возможно, поставит Трампу голову на место (хотя бы на время). В крайнем случае, всегда можно взять на болевой…

А пока у Трампа наблюдался рецидив величия, Зеленский несколько раз мотался в США, в перерывах делая громкие заявления про "удары вглубь", грозился блэкаутами в России и "теперь-то мы этим городським покажем!". Классическое наркоманское "Литаки летять, будем всех бомбить" в терминальной стадии.

И вот, когда вы в двух шагах от груды сказочных богатств, Трамп выходит и говорит голосом Верещагина: "Вот что, ребята… пулемета я вам не дам".

Я не знаю, что было тому главной причиной - то ли волшебная клизма от Путина, то ли ему наконец-то рассказали, что "гранаты у них не той системы" (сухопутных установок, способных пускать "томагавки", буквально парочка и стоят они на островах против Китая). Но по итогу все равно "такая корова нужна самому".

Можно было догадаться, что дальше будет, когда Петя Хегсет на встречу с галстуком в цветах российского флага приперся (Петь, ты так не пались больше! И парашют с буденовкой получше спрячь).

Мне отдельно понравилось, как в "Аксиос" писали, что "американские и украинские военные эксперты также считают, что США, скорее всего, поставят устаревшие модели "Томагавков", которые могут быть перехвачены средствами ПВО". Так не существует новых! Они все старые, даже "модернизированные"! И любые их версии наша ПВО перехватывает, так что эта подстеленная соломка не пригодится.

Лично я еще неделю назад писал (в этом преимущество работы с первоисточниками), что и в первоначальном заявлении Трампа о "томагавках", от которого все возбудились, не было ничего про "решил, что дадим". Там было сказано, что "я принял решение по "томагавкам", но не уточнялось, какое именно. "Дам, не дам, дам, но не вам" - стратегическая неопределенность вида "восемь Трампов на неделе".

Причем нужно всегда держать в голове, что у "дементного деда v. 2.0" все может еще сто раз поменяться (как уже сто раз было за последний год). Он стабильно забывает, о чем говорил еще вчера, и объявленные грандиозные планы и прожекты уходят в небытие с той же скоростью, с которой появляются. "Дед несет пургу" или "деда несет", можете выбрать самостоятельно, какой вариант вам больше нравится. Главное, не обращать внимание на то, что именно он несет. У нас дофаминовых качелей нет, мы стабильно знаем, что у Трампа делириум.

Имеют значение только действия. А пока Трамп показал Зеленскому шиш без масла и улетел во Флориду играть в гольф (пятница, конец рабочей недели). А Зеля пытался сбежать из Белого дома через боковой вход, но был настигнут журналистами.

И Зеленский с глазами шпица Шария был вынужден растерянно хрюкать американской прессе: "Нужно остановить прямо сейчас. Прямо по текущей линии все остановить" (непонятно только, зачем это России).

"Потому что больно", хотел добавить микрофюрер, плача. Но не смог вспомнить, как это по-английски. "Денег нет, оружия нет, ПВО нет, света нет, тепла нет. Потерь тоже нет".

До некоторых до сих пор не дошло. Что решает, будет ли на Украине свет, тепло и газ, только один человек в мире (Зеленский, кстати, когда в КВН играл, это знал, а потом снаркоманился и забыл). И это точно не Зеленский. И даже не Трамп. Это Владимир Владимирович Путин, верховный бог украинцев.

P.S. Там еще в Европе были всякие судорожные движения на тему "где взять денег" и "что делать, когда проиграли, но признавать сильно не хочется", но это все бесполезная и бессмысленная суета, поэтому мы о них не будем.

Александр Роджерс

Источник - life.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1760872980


