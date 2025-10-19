|Казахстан обеспокоен атакой дронов ВСУ на завод в Оренбурге
16:47 19.10.2025
Минэнерго Казахстана: Оренбургский завод приостановил прием газа из-за БПЛА
19 октября 2025, 14:24
Оренбургский газоперерабатывающий завод после атаки БПЛА ВСУ приостановил прием сырого газа с месторождения Карачаганак в Западно-Казахстанской области, сообщает Министерство энергетики Казахстана со ссылкой на ПАО "Газпром".
"На Оренбургском газоперерабатывающем заводе произошла аварийная ситуация... завод временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак", - говорится в Telegram-канале.
Там подчеркнули, что газоснабжение Казахстана не затронуто, внутренним потребителям газ подается в штатном режиме, без ограничений.
Минэнерго Казахстана держит ситуацию на контроле и находится в постоянном взаимодействии с российской стороной и операторами месторождения, заверили там.
Утром 19 октября в Оренбургской области при попытке атаки БПЛА частично пострадала инфраструктура газзавода.
***
Bloomberg: Казахстан обеспокоен атакой дронов ВСУ на завод в Оренбурге
19 октября 2025, 16:19
Казахстан обеспокоен атакой украинских беспилотников по газоперерабатывающему предприятию в Оренбургской области. Об этом пишет Bloomberg.
В Минэнерго Казахстана предупредили, что нарушение приема газа после атаки ВСУ может отразиться и на добыче нефти, поскольку нефтегазовые проекты Казахстана и России взаимосвязаны.
"Любое замедление темпов добычи на Карачаганакском месторождении окажет давление на общий уровень добычи нефти в Казахстане", - говорится в материале.
Ранее губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что инфраструктура газового завода частично пострадала при попытке атаки беспилотников ВСУ.
В Министерстве энергетики Казахстана заявили, что Оренбургский газоперерабатывающий завод после атаки БПЛА ВСУ приостановил прием сырого газа с месторождения Карачаганак в Западно-Казахстанской области.