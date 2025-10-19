Казахстан обеспокоен атакой дронов ВСУ на завод в Оренбурге

16:47 19.10.2025

Минэнерго Казахстана: Оренбургский завод приостановил прием газа из-за БПЛА

19 октября 2025, 14:24



Оренбургский газоперерабатывающий завод после атаки БПЛА ВСУ приостановил прием сырого газа с месторождения Карачаганак в Западно-Казахстанской области, сообщает Министерство энергетики Казахстана со ссылкой на ПАО "Газпром".



"На Оренбургском газоперерабатывающем заводе произошла аварийная ситуация... завод временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак", - говорится в Telegram-канале.



