Переговоры России и США: холодный душ для Европы, - Владимир Малышев

20:44 19.10.2025
Переговоры России и США: холодный душ для Европы
Им стали объявление о предстоящей встрече лидеров России и США в Будапеште, а также провал вояжа попрошайки Зеленского в Вашингтон
19.10.2025 | Владимир МАЛЫШЕВ
"Заявление Дональда Трампа о планах встретиться с Владимиром Путиным в Будапеште, чтобы обсудить ситуацию на Украине, станет для Европы болезненным ударом", – заявил обозреватель английской газеты Telegraph Джеймс Крисп. "Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, – неловко пытается иронизировать он, – наверняка чувствует себя как кот, объевшийся сметаны".
Но потом его иронический запал пропадает, и он с натугой признает, что выборы Будапешта в качестве встречи двух мировых лидеров, а также провал миссии Зеленского в Вашингтоне являются поражением русофобской политики Евросоюза и его попыток изолировать Орбана, который, как он считает, "поддерживает Путина".
"Выбор Венгрии в качестве хозяйки саммита сотрет улыбку с лица ЕС, – считает Джеймс Крисп. – Блок в целом оказался не у дел на мирных переговорах по Украине и очень переживает из-за второстепенной роли, отведенной ему мирным планом по Газе… Страна, отверженная почти всеми членами и институтами ЕС, теперь оказалась в центре внимания Трампа, ведь он считает, что блок в принципе создавался с тем, чтобы "поиметь" США".
По его словам, право провести мирный саммит для Орбана – не просто награда за верность. Это упрочит стремление Белого дома к глобализации идеологии "Вернем Америке былое величие". "Да, есть и еще один приятный бонус – заодно хорошенько "выбесить либерду" в ЕС и за его пределами", – саркастически добавляет в заключение автор Telegraph.
Фактически такую же оценку решению провести встречу в Будапеште дает и целый ряд других авторитетных европейских изданий. "Политическим кошмаром" для ЕС называет встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая может пройти в Будапеште, испанская газета Pais. В публикации говорится, что перед микрофонами в Брюсселе утверждают, что встреча Трампа и Путина станет полезной, если будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта на Украине. Однако в частном порядке источники издания в ЕС говорят о "политическом кошмаре" для Евросоюза.
Как отмечает Pais, проведение встречи в Будапеште – столице страны–члена Евросоюза – ставит в неловкое положение остальных европейских лидеров, высшее руководство ЕС и НАТО. Сам факт саммита в венгерской столице являет собой "пренебрежение Европой".
"Пока неясно, когда именно состоится встреча Трампа и Путина, о чем они будут говорить и приведет ли эта встреча к какому-либо прогрессу в разрешении конфликта. Но одно очевидно: это будет политическая победа для хозяина встречи Виктора Орбана, который возглавляет в Европе группу стран, сдерживающих процесс оказания помощи Украине", – пишет немецкое издание Spiegel.
"Он может почувствовать, – считает газета, – повышение своего авторитета, что ему выгодно, поскольку весной состоятся выборы. Проиграет, и это уже можно сказать, Европейский союз и, прежде всего, такие страны, как Франция, Германия и Польша".
"Между Дональдом Трампом и Виктором Орбаном давно сложились дружеские отношения, – объясняет происходящее Spiegel. – Когда на прошлой неделе президент США принимал поздравления в Шарм-эль-Шейхе по поводу заключения перемирия в Газе, он пригласил туда и венгерского премьера: "Виктор, ты великолепен, понимаешь? Я знаю, что многие люди со мной не согласны, но я единственный, кто действительно имеет значение. Ты великолепен. Ты великолепный лидер", – сказал Трамп. Неудивительно, что Будапешт был выбран в качестве места проведения следующих переговоров о мире".
Понятно, что, признавая успех Орбана и пытаясь объяснить случившееся личными отношениями между венгерским лидером и Трампом, европейские пропагандисты пытаются таким образом отвлечь внимание от оглушительного провала политики Евросоюза, оказавшегося на обочине попыток урегулировать два самых острых конфликта современности: войны на Ближнем Востоке и событий на Украине.
Оно и понятно. Ведь объявление Будапешта в качестве места новой встречи президентов России и США стало настоящим кошмаром для Брюсселя. Ведь даже если там прорыва по украинскому урегулированию и не произойдет, для Будапешта предстоящая встреча Путина и Трампа имеет первостепенное значение для противостояния европейским ястребам войны. И, как считают, она способна кардинально изменить расклад сил внутри Евросоюза.
Известно, что Орбан был для Урсулы фон дер Ляйен и ее подельников "занозой", и они уже давно стараются изобрести уловку, чтобы лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе с целью обойти ее вето при голосованиях. Но теперь такое будет сделать не так-то просто. Ведь именно к Орбану едут Путин и Трамп – лидеры самых могущественных государств, а мнящие себя мировыми стратегами нынешние руководители Германии, Франции и прочие шведы остаются в стороне от решения важнейших международных проблем.
Им, правда, тут же после провального визита в Вашингтон, где Трамп отказал ему передать "Томагавки", бросился в отчаянии звонить Зеленский. Но что они могли ему ответить? Ведь в Европе, хотя и собрались воевать с Россией, с унынием признают, что без США они ни на что не способны. Ни денег, ни оружия для этого у Евросоюза нет, как бы ни раздували щеки его лидеры. Да они и сами это понимают, а потому усиленно строят заборы на границах и роют бомбоубежища.
Но, конечно, обольщаться не стоит. Русофобы в Европе вовсе не хотят, чтобы "Томагавки" войны были зарыты в землю. Как заявил в пятницу директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, "партия войны" действует в Европе, которая не хочет мира и безопасности на континенте.
"Видно, что в Европе, – сказал глава СВР журналистам по итогам совещания глав разведок стран СНГ, – действует глобальная "партия войны", которая не хочет установления прочного и справедливого мира на европейском континенте с равной и неделимой безопасностью для всех, на чем настаивает российская страна".
Никак не хочет угомониться даже после полученной в Вашингтоне увесистой оплеухи от Трампа Зеленский. Как считает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, после провальной встречи с американским лидером Дональдом Трампом он готовит провокации против России.
"Зеленский ничего не получил. Теперь произойдет то, что он и "коалиция желающих" попытаются сделать все, чтобы сорвать мирный саммит в Будапеште", – написал Кошкович в соцсетях.
Он предупредил, что следует ожидать эскалации, жестоких провокаций и даже терактов, в том числе ударов по трубопроводу "Дружба". Кошкович также отметил, что Зеленский снова находится в отчаянии. А ведь загнанный в угол неонацистский монстр, чтобы спасти свою шкуру, способен на самые чудовищные преступления.
О возможных попытках срыва саммита, которые могут иметь место уже в ближайшие дни, предупредил президент Сербии Александр Вучич: "Я ожидаю в ближайшие дни жесткого давления со стороны так называемой либеральной, левой Америки и европейских стран вместе с Украиной с целью не допустить проведения этого саммита в Будапеште", – заявил он журналистам.
Словом, как говорится, на Трампа надейся, а сам не плошай. Только вот можно ли на нынешнего президента США надеяться? Сегодня он Киеву "Томагавков" не дал. Но ведь от этого США вовсе не перестали считать Россию своим врагом. Хотя министр войны Пит Хегсет и надел на встрече с Зеленским в Вашингтоне галстук в бело-сине-красную полоску цветов российского флага, но совсем недавно он же пригрозил, что, если военный конфликт на Украине не прекратится, США и союзники по НАТО "накажут Россию".
Выступая на заседании Контактной группы союзников Киева по обороне Украины в штаб-квартире НАТО, Хегсет призвал страны альянса увеличить инвестиции в закупки вооружений в рамках новой инициативы "Список приоритетных потребностей Украины". И вообще до встречи в Будапеште, как предупреждают, еще многое может произойти.