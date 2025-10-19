Переговоры России и США: холодный душ для Европы, - Владимир Малышев

20:44 19.10.2025

Переговоры России и США: холодный душ для Европы

Им стали объявление о предстоящей встрече лидеров России и США в Будапеште, а также провал вояжа попрошайки Зеленского в Вашингтон



19.10.2025 | Владимир МАЛЫШЕВ



"Заявление Дональда Трампа о планах встретиться с Владимиром Путиным в Будапеште, чтобы обсудить ситуацию на Украине, станет для Европы болезненным ударом", – заявил обозреватель английской газеты Telegraph Джеймс Крисп. "Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, – неловко пытается иронизировать он, – наверняка чувствует себя как кот, объевшийся сметаны".



Но потом его иронический запал пропадает, и он с натугой признает, что выборы Будапешта в качестве встречи двух мировых лидеров, а также провал миссии Зеленского в Вашингтоне являются поражением русофобской политики Евросоюза и его попыток изолировать Орбана, который, как он считает, "поддерживает Путина".



