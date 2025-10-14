ВС РФ формируют самые большие "клещи" за СВО – итоговая сводка Readovka

00:05 20.10.2025

Марат Быков



СВО



Киев объявил эвакуацию Великобурлукского района Харьковской области – Украина готовит одно из крупнейших отступлений со времен 2022 года. Параллельно на Добропольском направлении русская армия восстановила контроль над Владимировкой и рассекла позиции ВСУ надвое. Тем временем форсирование реки Нетриус у Новоселовки запустило формирование самых больших "клещей" за все время СВО.



