Понедельник, 20.10.2025
02:00  Рахмон поздравил народ с праздником Мехргон и призвал работать над продовольственной безопасностью Таджикистана
01:31  Энергетики Киргизии ведут подготовку к суровой зиме, - Анна Кряжева
00:29  Китай распробовал Северный морской путь
00:05  ВС РФ формируют самые большие "клещи" за СВО – итоговая сводка Readovka
Воскресенье, 19.10.2025
20:44  Переговоры России и США: холодный душ для Европы, - Владимир Малышев
16:47  Казахстан обеспокоен атакой дронов ВСУ на завод в Оренбурге
14:23  Александр Роджерс про Томагавки. Традиционный воскресный дайджест
12:26  Борьба с уличными протестами по-американски. Трамп в короне с истребителя поливает демократов нечистотами (видео)
03:26  Россия строит в Таджикистане Центр для одаренных детей. Чему будут учить?
02:10  Узбекистан между глобалистами из ВТО и евразийской интеграцией, - Рустам Масалиев
01:34  Коммерсант: Премьера Монголии присыпало углем - подробности отставки
Суббота, 18.10.2025
22:17  От идеи до глобального бренда за 20 лет: Путин поздравил телеканал RT с юбилеем
19:04  Sputnik: 18 октября 1921 года в составе РСФСР появилась Крымская АССР
17:15  Работы над обоснованием туннеля Россия-Аляска начались полгода назад, - Кирилл Дмитриев
14:04  Афганистан на форуме "Российской энергетической недели"
13:29  В Туркмении подведены итоги IV Международной олимпиады по химии
13:09  Президент Финляндии прилетит в Узбекистан читать лекции по внешней политике
12:52  Западные СМИ объявили траур после визита Зеленского в США
03:15  Главы спецслужб стран СНГ в Самарканде подписали меморандум о расширении сотрудничества
02:54  Россия и Монголия проведут совместную экспертизу ГЭС-проектов в монгольском Прибайкалье
00:05  ВС РФ приступили к штурму Константиновки – итоговая сводка Readovka за 17 октября
Пятница, 17.10.2025
22:32  Глава Пентагона пришел на переговоры с Зеленским в галстуке с российским триколором
18:17  Самарканд. Глава ФСБ России рассказал о ключевой угрозе для СНГ
12:14  МИД КНР приветствует прекращении огня между друзьями Китая - Пакистаном и Афганистаном
11:59  Премьер-министр Монголии Г. Занданшатар отправлен в отставку
03:48  "Уйми его, Дональд", или О чем говорили Путин и Трамп? - Егор Волков
01:30  В Тегеране открылась станция метро "Святая Дева Мария"
00:50  Токаев поручил навести порядок в экономических реформах, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ начинают отрезать Мирноград от Покровска – итоговая сводка Readovka за 16 октября
Четверг, 16.10.2025
22:01  Будапешт - это троллинг Евросоюза от Путина и Трампа. Детали разговора президентов
15:09  Деловой пацифизм. Немецкий бизнес мешает политикам развязать войну с Россией, - Алексей Белов
11:09  Россия – Африка: к практической реализации энергетических проектов
10:51  Казахстан. Неуместный хайп: за что должен извиниться мажилисмен
03:18  "Восточный фронт" Китая в Европе
02:29  Глупеем ли мы от использования искусственного интеллекта – мнение невролога
02:15  Война уступает место торговле у южных рубежей СНГ, - Тимофей Бордачев
00:57  Президент РФ предоставил гражданство академику Абдушукуру Назарову (Таджикистан)
00:05  ВСУ готовят масштабное отступление в Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 15 октября
Среда, 15.10.2025
21:26  Опубликован доклад ЕЭК о влиянии экономической интеграции на условия ведения бизнеса в государствах ЕАЭС
13:05  ООН и Трамп: Стремление человечества к миру и процветанию ... иссякло, - Елена Пустовойтова
12:36  ОДКБ проводит в Таджикистане учения "Нерушимое братство-2025" и "Барьер-2025"
11:27  ЕАБР: Транзит через страны Центральной Азии вырос на 70% за пять лет
11:25  В Киргизии сменился мэр города Кара-Балта Чуйской области
11:19  Синьхуа: Между Тяньцзинем и Центральной Азией начали курсировать грузовые поезда
03:21  За созданием в Узбекистане АЭС присматривают западные структуры, - Рустам Масалиев
02:30  "Душанбе-Инвест-2025". Рахмон призвал инвесторов вкладываться в энергетику Таджикистана
01:07  МК: как живут калмыки, единственный буддийский народ в Европе
00:24  Комплексный антиглобализм по-китайски, - Виктор Малышев
00:05  Несколько операций ВС РФ начинают складываться в охват всей ДНР – итоговая сводка Readovka за 14 октября
Вторник, 14.10.2025
23:55  RT: Неудобный вопрос представителю Европейской комиссии Пауле Пиньо
23:37  Президент Казахстана поздравил "Лукойл" с 30-летием работы в стране и наградил Алекперова орденом "Барса" I степени
21:46  ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы "ЮКОС" Ходорковского и членов "АКР"
18:01  НГ: Россия и Евросоюз пересеклись в Центральной Азии на энергетическом поле
17:38  Как устроена трудовая миграция граждан Индии в Россию
16:56  Узбекистан. Как комиссия по терминам защищает язык от заимствований, - Шоахмад Муталов
10:44  Известия: Между Афганистаном и Пакистаном разгорается конфликт. Что нужно знать
05:04  UzPost ответила на фейки независимых экономистов о приватизации
03:36  Муджахид: граница Таджикистана и Афганистана в безопасности
03:08  Кыргызский скакун Каракыз стал победителем на скачках в Казахстане в забеге на 27 км (видео)
02:44  "Европа остается Европой, а Узбекистан - Узбекистаном", - Абдулазиз Камилов о диалоге с Западом
02:19  Визит В. Путина в Таджикистан: что изменится в миграционной сфере? - Александр Шустов
ВС РФ формируют самые большие "клещи" за СВО – итоговая сводка Readovka
00:05 20.10.2025

ВС РФ формируют самые большие "клещи" за СВО, а Киев готовит бегство в Харьковской области – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

Марат Быков

СВО

Киев объявил эвакуацию Великобурлукского района Харьковской области – Украина готовит одно из крупнейших отступлений со времен 2022 года. Параллельно на Добропольском направлении русская армия восстановила контроль над Владимировкой и рассекла позиции ВСУ надвое. Тем временем форсирование реки Нетриус у Новоселовки запустило формирование самых больших "клещей" за все время СВО.



Добропольское направление

Военкоры сообщают о восстановлении контроля ВС РФ над Владимировкой. Фактически это означает, что украинские позиции на оставшейся под контролем ВСУ территории ДНР оказались рассечены на две части. К юго-западу от этого выступа остались Мирноград и Покровск, а к северо-востоку – Дружковка, Константиновка, Краматорск и Славянск. На противодействие прорыву незалежная бросила фактически все элитные войска, включая 3-ю ОШБр, созданную на основе "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). На протяжении последнего месяца ВСУ пытались срезать выступ со стороны Родинского и Шахово, однако контрудар провалился, рассказал Readovka военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.

Освобождение Владимировки позволит выйти на дорогу в Шахово, снабжающую украинский наступательный кулак со стороны Дружковки. За этим последует прорыв к Золотому Колодезю, после чего ВСУ станет крайне сложно удерживать западный Донбасс. Примечательно, что ВС РФ впервые за долгое время при штурме применили тяжелую технику – танки, БТР и БМП. Низкая облачность не позволила дронам-разведчикам неприятеля вести устойчивое наблюдение за позициями, а дополнительная защита машин антидроновыми сетками сделала применение техники еще эффективнее.

Новоселовка и самые большие "клещи" за СВО

Русская армия форсировала реку Нетриус у Новоселовки. Взятие поселка выведет наших бойцов на расстояние около 11 км от административной границы региона. Однако все становится куда интереснее, если обратить внимание на карту южнее. Окончательное закрепление ВС РФ в районе Шахово, Золотого Колодезя и Доброполья, а также продвижение дальше на северо-запад – это начало самых больших "клещей", которые наши войска формировали за все время СВО. В них окажутся Славянск, Краматорск и Дружковка.

"Если удастся закрепиться в Новоселовке, обеспечить снабжение передовых групп, прикрыв их работу РЭБом, российские силы могут получить хороший плацдарм для последующих действий как в сторону Изюма, так и к югу, в сторону Лимана, завершая его охват", – рассказал Readovka военный аналитик и писатель Алексей Суконкин.

За последнее время противник научился быстро выстраивать оборону и ландшафт Новоселовки, а каскад водохранилищ стал ему дополнительным подспорьем. Однако начало охвата оставшейся агломерации Донбасса ВС РФ – уже объективная реальность. Событие происходит прямо сейчас.

Эвакуация из Харьковской области

Украина объявила об эвакуации семей с детьми из Великобурлукского района Харьковской области, где ситуация для незалежной складывается крайне неприятно. На востоке Купянск доживает последние дни под контролем Киева – наши бойцы уже окружили ВСУ в центре города. Севернее русские солдаты продвигаются от Двуречной на северо-запад, а с северо-востока охватывают Хатнее, двигаясь к райцентру Великий Бурлук. В том самом Волчанске, куда русская армия вошла 1,5 года назад, ВС РФ также расширили плацдарм на левом берегу Волчьей и выходят от железнодорожной станции к западным окраинам города.

Все три направления, особенно Волчанск и Двуречная, намекают на встречные удары, после которых весь Великобурлукский район окажется отрезан – этим и объясняется масштабная эвакуация. От Великого Бурлука до Печенежского водохранилища ВСУ не возвели серьезных укреплений. Прослеживается план врага окопаться на дальних подступах к Харькову, используя водоем и подготовленные рубежи в Чугуеве. Если ВСУ действительно оставят попытки защитить этот участок, потенциальное отступление обещает стать одним из самых масштабных со времен выхода русской армии из Харьковской области и Херсона.

Покровское направление

Наши войска взяли село Новопавловка, находящееся в южных предместьях между Покровском и Мирноградом. Это часть решающей фазы операции по рассечению противника в Покровско-Мирноградской агломерации и добиванию очагов сопротивления, рассказал Readovka военкор Юрий Котенок.

"С учетом неминуемого освобождения Родинского севернее (на данный момент занято частично) и продвижения ВС РФ от него на юг, следует ожидать замыкания кольца и полного окружения остатков гарнизона противника в Мирнограде с последующей их ликвидацией", – подчеркнул эксперт.

Покровск фактически рассечен на две части, что изрядно снижает маневренность противника. Положение украинских формирований в "мешке" тяжелое. Очаговое сопротивление уже не может переломить общей картины и ведет к неминуемому поражению ВСУ и оставлению города. Все трассы, ведущие в Покровск, уже частично или полностью находятся под огневым контролем русской армии. При этом противник продолжает упорное сопротивление, опираясь на подземные коммуникации в промзоне города. В нынешних реалиях его оборона не имеет перспектив и выглядит скорее бессмысленной миссией обреченных.

Константиновское направление

Русские штурмовики зацепились за первые здания Константиновки в микрорайоне Сантуриновка, приступив к штурму одного из крупнейших городов ДНР. Наступление идет с востока – со стороны Часова Яра, Ступочек и Предтечино, рассказал Readovka военный аналитик Борис Рожин. ВСУ постепенно отступают. Особенную мотивацию им придало взятие Клебан-Быка: наши бойцы недавно ликвидировали неприятельскую группировку, прижатую к водохранилищу. Тем временем, с другой стороны Клебан-Быка следует ждать взятия Степановки, что выведет ВС РФ на западный фланг Константиновки. Тогда город будут штурмовать сразу с трех направлений.

"Ключ" к городу – отрезание логистики, а именно дороги, соединяющей его с Дружковкой на севере. Противник уже отмечает усилившиеся удары дронов ВС РФ по коммуникациям в этом секторе. Сложный рельеф, осенняя распутица и концентрация расчетов БПЛА ВСУ усложняют продвижение, однако сам факт борьбы в застройке говорит о том, что оборона может быть сломлена, отмечает эксперт.

Вместо "Томагавков" – мост, и тот российский

В среду Владимир Путин провел двухчасовой разговор с Дональдом Трампом. Американский лидер назвал звонок "эффективным" и подчеркнул, что обсуждал с российским президентом возможность завершения конфликта. Уже на следующий день в Белом доме появился Зеленский. Президент незалежной, как обычно, просил "Томагавки" и снова получил отказ.

Перед закрытой встречей Трамп и Зеленский коротко пообщались при прессе. Украинский лидер заявил, что у американского президента есть "большая возможность" закончить войну. Трамп ответил уклончиво: "Никогда не знаешь, что будет", скептически оценив перспективы возвращения утраченных территорий. Он подтвердил, что обсуждал поставки Tomahawk, но добавил: "Надеюсь, они не понадобятся. Лучше закончить войну без "Томагавков". Думаю, мы близки к этому".

В итоге вместо "Томагавков" на повестке оказался мост – амбициозную идею предложил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Речь идет о тоннеле под Беринговым проливом, который соединит Россию и Аляску. Проект прорабатывается уже полгода, а Трамп по итогам разговора с Путиным назвал его "интересным".

Вчера, 18 октября, в редакционной колонке Readovka вышел материал о значениях и символизме тоннеля между Россией и Америкой.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1760907900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы одобрили закон об усилении борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем
- Спикер Мажилиса принял Посла Грузии
- По поручению Главы государства Правительством принимаются меры по обеспечению макроэкономической стабильности и нивелированию негативных последствий экономических реформ
- Состоялось заседание Комиссии по присуждению государственных премий Республики Казахстан
- Касым-Жомарт Токаев: "Государство придает особое значение развитию гражданского общества"
- Серик Жумангарин встретился с конгрессменами США
- Гизат Нурдаулетов принял участие во Встрече секретарей советов безопасности в формате "Центральная Азия – Индия"
- Экспорт в движении: КТЖ, ГЖД и казахстанские экспортеры обсудили новые возможности
- В Уральске ликвидирована финансовая пирамида "Imrat Group"
