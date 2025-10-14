|ВС РФ формируют самые большие "клещи" за СВО – итоговая сводка Readovka
00:05 20.10.2025
ВС РФ формируют самые большие "клещи" за СВО, а Киев готовит бегство в Харьковской области – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Марат Быков
СВО
Киев объявил эвакуацию Великобурлукского района Харьковской области – Украина готовит одно из крупнейших отступлений со времен 2022 года. Параллельно на Добропольском направлении русская армия восстановила контроль над Владимировкой и рассекла позиции ВСУ надвое. Тем временем форсирование реки Нетриус у Новоселовки запустило формирование самых больших "клещей" за все время СВО.
Добропольское направление
Военкоры сообщают о восстановлении контроля ВС РФ над Владимировкой. Фактически это означает, что украинские позиции на оставшейся под контролем ВСУ территории ДНР оказались рассечены на две части. К юго-западу от этого выступа остались Мирноград и Покровск, а к северо-востоку – Дружковка, Константиновка, Краматорск и Славянск. На противодействие прорыву незалежная бросила фактически все элитные войска, включая 3-ю ОШБр, созданную на основе "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). На протяжении последнего месяца ВСУ пытались срезать выступ со стороны Родинского и Шахово, однако контрудар провалился, рассказал Readovka военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.
Освобождение Владимировки позволит выйти на дорогу в Шахово, снабжающую украинский наступательный кулак со стороны Дружковки. За этим последует прорыв к Золотому Колодезю, после чего ВСУ станет крайне сложно удерживать западный Донбасс. Примечательно, что ВС РФ впервые за долгое время при штурме применили тяжелую технику – танки, БТР и БМП. Низкая облачность не позволила дронам-разведчикам неприятеля вести устойчивое наблюдение за позициями, а дополнительная защита машин антидроновыми сетками сделала применение техники еще эффективнее.
Новоселовка и самые большие "клещи" за СВО
Русская армия форсировала реку Нетриус у Новоселовки. Взятие поселка выведет наших бойцов на расстояние около 11 км от административной границы региона. Однако все становится куда интереснее, если обратить внимание на карту южнее. Окончательное закрепление ВС РФ в районе Шахово, Золотого Колодезя и Доброполья, а также продвижение дальше на северо-запад – это начало самых больших "клещей", которые наши войска формировали за все время СВО. В них окажутся Славянск, Краматорск и Дружковка.
"Если удастся закрепиться в Новоселовке, обеспечить снабжение передовых групп, прикрыв их работу РЭБом, российские силы могут получить хороший плацдарм для последующих действий как в сторону Изюма, так и к югу, в сторону Лимана, завершая его охват", – рассказал Readovka военный аналитик и писатель Алексей Суконкин.
За последнее время противник научился быстро выстраивать оборону и ландшафт Новоселовки, а каскад водохранилищ стал ему дополнительным подспорьем. Однако начало охвата оставшейся агломерации Донбасса ВС РФ – уже объективная реальность. Событие происходит прямо сейчас.
Эвакуация из Харьковской области
Украина объявила об эвакуации семей с детьми из Великобурлукского района Харьковской области, где ситуация для незалежной складывается крайне неприятно. На востоке Купянск доживает последние дни под контролем Киева – наши бойцы уже окружили ВСУ в центре города. Севернее русские солдаты продвигаются от Двуречной на северо-запад, а с северо-востока охватывают Хатнее, двигаясь к райцентру Великий Бурлук. В том самом Волчанске, куда русская армия вошла 1,5 года назад, ВС РФ также расширили плацдарм на левом берегу Волчьей и выходят от железнодорожной станции к западным окраинам города.
Все три направления, особенно Волчанск и Двуречная, намекают на встречные удары, после которых весь Великобурлукский район окажется отрезан – этим и объясняется масштабная эвакуация. От Великого Бурлука до Печенежского водохранилища ВСУ не возвели серьезных укреплений. Прослеживается план врага окопаться на дальних подступах к Харькову, используя водоем и подготовленные рубежи в Чугуеве. Если ВСУ действительно оставят попытки защитить этот участок, потенциальное отступление обещает стать одним из самых масштабных со времен выхода русской армии из Харьковской области и Херсона.
Покровское направление
Наши войска взяли село Новопавловка, находящееся в южных предместьях между Покровском и Мирноградом. Это часть решающей фазы операции по рассечению противника в Покровско-Мирноградской агломерации и добиванию очагов сопротивления, рассказал Readovka военкор Юрий Котенок.
"С учетом неминуемого освобождения Родинского севернее (на данный момент занято частично) и продвижения ВС РФ от него на юг, следует ожидать замыкания кольца и полного окружения остатков гарнизона противника в Мирнограде с последующей их ликвидацией", – подчеркнул эксперт.
Покровск фактически рассечен на две части, что изрядно снижает маневренность противника. Положение украинских формирований в "мешке" тяжелое. Очаговое сопротивление уже не может переломить общей картины и ведет к неминуемому поражению ВСУ и оставлению города. Все трассы, ведущие в Покровск, уже частично или полностью находятся под огневым контролем русской армии. При этом противник продолжает упорное сопротивление, опираясь на подземные коммуникации в промзоне города. В нынешних реалиях его оборона не имеет перспектив и выглядит скорее бессмысленной миссией обреченных.
Константиновское направление
Русские штурмовики зацепились за первые здания Константиновки в микрорайоне Сантуриновка, приступив к штурму одного из крупнейших городов ДНР. Наступление идет с востока – со стороны Часова Яра, Ступочек и Предтечино, рассказал Readovka военный аналитик Борис Рожин. ВСУ постепенно отступают. Особенную мотивацию им придало взятие Клебан-Быка: наши бойцы недавно ликвидировали неприятельскую группировку, прижатую к водохранилищу. Тем временем, с другой стороны Клебан-Быка следует ждать взятия Степановки, что выведет ВС РФ на западный фланг Константиновки. Тогда город будут штурмовать сразу с трех направлений.
"Ключ" к городу – отрезание логистики, а именно дороги, соединяющей его с Дружковкой на севере. Противник уже отмечает усилившиеся удары дронов ВС РФ по коммуникациям в этом секторе. Сложный рельеф, осенняя распутица и концентрация расчетов БПЛА ВСУ усложняют продвижение, однако сам факт борьбы в застройке говорит о том, что оборона может быть сломлена, отмечает эксперт.
Вместо "Томагавков" – мост, и тот российский
В среду Владимир Путин провел двухчасовой разговор с Дональдом Трампом. Американский лидер назвал звонок "эффективным" и подчеркнул, что обсуждал с российским президентом возможность завершения конфликта. Уже на следующий день в Белом доме появился Зеленский. Президент незалежной, как обычно, просил "Томагавки" и снова получил отказ.
Перед закрытой встречей Трамп и Зеленский коротко пообщались при прессе. Украинский лидер заявил, что у американского президента есть "большая возможность" закончить войну. Трамп ответил уклончиво: "Никогда не знаешь, что будет", скептически оценив перспективы возвращения утраченных территорий. Он подтвердил, что обсуждал поставки Tomahawk, но добавил: "Надеюсь, они не понадобятся. Лучше закончить войну без "Томагавков". Думаю, мы близки к этому".
В итоге вместо "Томагавков" на повестке оказался мост – амбициозную идею предложил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Речь идет о тоннеле под Беринговым проливом, который соединит Россию и Аляску. Проект прорабатывается уже полгода, а Трамп по итогам разговора с Путиным назвал его "интересным".
Вчера, 18 октября, в редакционной колонке Readovka вышел материал о значениях и символизме тоннеля между Россией и Америкой.