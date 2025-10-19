Китай распробовал Северный морской путь

20.10.2025

Ольга Самофалова

19.10.2025



Китай впервые поставил свои товары в Европу транзитом через Северный морской путь. Это ставит СМП в один ряд вместе с традиционными южными маршрутами, в том числе через Суэцкий канал. Пекину явно зашел тестовый проход контейнеровоза в российских арктических водах. Потому что сразу после этого Россия с Китаем подписали дорожную карту по внедрению логистических и технологических решений для повышения эффективности перевозок. Судя по всему, для Китая это не просто разовая проходка, а задел на будущий рост транзитных перевозок.



Для России это крайне важное событие, с какой стороны ни посмотри. Северный морской путь развивался в первую очередь для перевозки российских энергоресурсов - нефти и газа - с российских арктических проектов. Китай же транзитом везет в контейнеровозах обычные товары массового потребления - от автомобилей до комплектующих и одежды.



Таким образом, КНР расширяет ассортимент грузов, идущих по Севморпути. А также превращает чисто российский маршрут в по-настоящему международный торговый коридор. СМП все больше обретает облик полноценного торгового пути наравне с Суэцким и Малаккским маршрутами.



При этом Севморпуть демонстрирует временное и экономическое преимущество перед традиционными торговыми артериями. Контейнеровоз из Китая довез 25 тысяч тонн груза из китайского порта Нинбо до британского Феликстоу всего за 20 дней (с 23 сентября по 13 октября). Это почти в два раза меньше, чем при использовании традиционных южных маршрутов, посчитали в "Росатоме" (его ледокольный флот обслуживает торговую артерию). А сокращение времени напрямую снижает расходы на фрахт судов.



Использование Китаем этого маршрута для доставки грузов в Европу позволит нарастить товарооборот Северного морского пути. Уже в этом году ожидается рекордный рост именно контейнерных перевозок, который, по прогнозу, вырастет со 180 тысяч тонн в 2024 году до 400 тысяч тонн в 2025-м.



Выигрыш Китая от нового маршрута тоже огромен. Во-первых, КНР получает еще один реально работающий путь для поставок своих товаров в Европу. Собственно, Пекин изначально включал Севморпуть в свою стратегию "Один пояс, один путь" - и вот наконец он вплотную занялся северным российским маршрутом.



Стимулом, конечно, послужили геополитическое напряжение и торговая война с США, что заставляет Китай искать альтернативные маршруты поставок. Пекин уже отказался покупать американские углеводороды, при этом с удовольствием покупает российскую нефть с дисконтом. Буквально с августа КНР начала скупать подсанкционный российский СПГ с подсанкционного завода "Арктик СПГ - 2", который еще и перевозит теневой флот. Это спровоцировало санкции Британии против китайского порта. Но Китай этого даже не заметил. Танкеры с нашим СПГ продолжили прибывать в китайский порт, который Пекин специально отдал для работы только с российским СПГ, понимая, что санкции неизбежны.



Китай, похоже, окончательно принял, что США от него не отстанут, даже если он откажется от российских нефти и газа. Это лишь повод для торга, не более того. Глобально цель Вашингтона - ослабить Китай, не дать ему обойти США экономически и политически. Противостояния уже невозможно избежать - и лучше вступать в него, имея альтернативы в виде российских углеводородов и торговых маршрутов через Россию. Это для Китая теперь не просто ресурсы, а самые безопасные ресурсы, до которых не дотянется "всевидящее око" Белого дома. Дело в том, что США могут достаточно легко перекрыть южные маршруты доставки углеводородов и, по сути, любых товаров в Китай.



К тому же Арктика в целом становится в нынешнюю переходную эпоху новым мейнстримом, и первым застолбить себе место на новом маршруте - дальновидная политика. Неслучайно США, которые десятилетиями имели всего один-два рабочих ледокола, на днях договорились с Финляндией о строительстве для них сразу 11 ледоколов. Более того, Штаты хотят, чтобы финны научили их самостоятельно делать такие суда. У Америки нет ничего: ни технологий, ни опыта, ни навыка в этой сфере. Раньше это им было просто не нужно, а теперь спохватились и хотят срочно догнать Россию - мирового лидера и по ледокольному флоту, и по опыту строительства и эксплуатации ледоколов.



США понадобились ледоколы, чтобы быть готовыми, когда в Арктическом регионе начнется борьба - и за ресурсы, и за торговые пути.



России, несмотря на обладание самым большим ледокольным флотом в мире, тоже нужно еще больше судов ледового класса. Без этого расширять и торговлю по Северному морскому пути невозможно. Также потребуются вложения в развитие арктической инфраструктуры вдоль северной трассы. Без этого нарастить за десять лет грузооборот до 150-220 миллионов тонн будет тяжело. Стоит напомнить, что в 2024 году по СМП было перевезено 38 миллионов тонн различных грузов.



Европа, кстати, тоже выиграет от транзитных перевозок из Китая по российскому маршруту. Так она сможет получать китайские товары и комплектующие быстрее и без перебоев, а Китай - по-прежнему главный торговый партнер для европейцев. Для экономики ЕС, которая теряет промышленность, борется с инфляцией и находится в стагнации, это может стать неплохим подспорьем.