Энергетики Киргизии ведут подготовку к суровой зиме, - Анна Кряжева

01:31 20.10.2025 Энергетики Киргизии ведут подготовку к суровой зиме

20.10.2025 | Анна КРЯЖЕВА



С конца лета энергетики Киргизии ведут подготовку к осенне-зимнему сезону. Согласно прогнозам министра энергетики Таалайбека Ибраева, грядущая зима рискует стать одной из самых тяжелых в связи с малым объемом воды в Токтогульском водохранилище. Рост потребления электроэнергии и образовавшийся дефицит планируют перекрыть импортом электроэнергии из соседних стран.



По данным статистики, рост объемов потребления электроэнергии в республике и засушливое лето привели к тому, что на 1 октября объем воды в Токтогульском водохранилище оказался на 1,6 млрд кубометров меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Все эти факторы осложняют обеспечение объектов экономики и населения соответствующим количеством электроэнергии.



Основные аспекты подготовки отрасли к зиме



Как было сказано, энергодефицит в КР возник в связи со снижением уровня воды в Токтогульском водохранилище, что дает в перспективе меньшую выработку электроэнергии и провоцирует энергокризис. Министр энергетики в интервью агентству "Кабар" предупредил о проблемном зимнем сезоне и продолжении кризиса в сфере энергетики на фоне малого насыщения водохранилища.







Чтобы компенсировать недостаток мощностей, Минэнерго КР планирует импортировать не менее 4 млрд кВт/ч электроэнергии из соседних государств. "В 2024 году импортировали 3,8 миллиарда киловатт-часов. В этом – подписаны контракты на 4,2-4,3 миллиарда. Покупаем у Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. Цена – конфиденциальна, в контракте запрещено разглашать", – уточнил глава ведомства.



Т. Ибраев уточняет, что ожидаются не отключения, а регулировочные мероприятия. По словам министра, один трансформатор стоит до $700 тыс. и изготавливается четыре месяца, от перегрузки он может сгореть, выйти из строя или просто недополучать нужную мощность. Чтобы не допускать такого, на узловые участки энергосистемы поставили 500 тыс. "умных" счетчиков. С их помощью жестко ограничат потребление: если у вас контракт на 5 киловатт, больше не возьмете.



А население призывают к соблюдению правил экономии электроэнергии, чтобы снизить нагрузку на электросети. "Берегите электроэнергию. Особенно в часы пик. Но со следующего года у нас будет автоматизированная система учета: никаких просьб, только жесткие правила", – отметил Ибраев в своем комментарии.



Затратный майнинг и глас народа



Коснулся глава профильного ведомства и спорного объекта – майнинга, который требует энергоресурсов в большом объеме. Он подчеркнул, что крупные дата-центры работают на импортируемой из России энергии, платят за транзит через Казахстан. "Государство получает налоги и плату за транзит. Внутреннюю энергию для майнинга мы не отдаем, ее не хватает", – заверил министр.



Отметим любопытные комментарии, которые пользователи оставили под роликом с интервью Ибраева. "Каждый год страхи нагоняют. Зачем тогда заставили людей ставить газовые котлы, они же без света не работают. Мы пошли навстречу, установили газовые котлы, а теперь вы говорите, что света не будет. Надо тогда перейти на уголь, как топили раньше. Надо готовиться к зиме. Будет она тяжелая или нет, это же – зима. Закройте фермы майнинговые, одна ферма расходует э/энергию, как одна область. Зачем голову морочите людям? У вас одна цель – поднять тарифы. А когда у людей горят телевизоры, компьютеры, холодильники, никто не отвечает. И вообще обещали экспортировать электроэнергию. Где же ваши обещания? В Китае запретили майнинговые фермы. А у нас кто разрешил их устанавливать? Расход идет большой", – заметила в комментарии пользователь Ырыс Осмонова.



"Токтогульскую ГЭС надо модернизировать в ГАЭС – пробейте тоннель длиною 4,7 км с правой стороны и углубите его основания портала на 200 м, установив внизу мощный гидротаран для возврата воды в водохранилище. Перенесите вверх всю энергоинфраструктуру снизу после сброса воды и постройте внизу дамбу для возвратного бассейна для сброса воды через регулируемый шлюз в новый тоннель, при этом нужно его использовать дополнительно как деривационную ГЭС. Вот и все проблемы разом решите", – подчеркнул другой пользователь с никнеймом Aman-b9h1n.



"Почему на сайте Электрических станций удалили в этом году ежедневную информацию о притоке и расходе воды из Токтогульского водохранилища? Для чего это было сделано, интересно? А сейчас говорите, что воды меньше в водохранилище меньше на 1,6 миллиарда. Интересная ситуация", – любопытствует kadir55565.



Население по-своему отслеживает события в энергетическом секторе республики и предвосхищает какие-то решения властей реакцией извне.



Энергокризис и рост ВВП: связь и риски



Озаботились вопросом энергетического кризиса и на недавнем совещании в правительстве по вопросам подготовки отраслей экономики и населения к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг. Встреча прошла под председательством главы Кабинета министров Адылбека Касымалиева.



Премьер-министр заявил в своем выступлении, что "по итогам 8 месяцев ВВП превысил 1 трлн сомов, темп роста составил 11,1%. В то же время годовой показатель консолидированного бюджета по итогам 8 месяцев выполнен полностью. По итогам года он превысит 1 трлн". На фоне такого роста экономики, отметил глава кабинета, "бесперебойное обеспечение электроэнергией – одна из наших главных задач". "Мы начали стратегические проекты в энергетике, но вместе с тем есть вопросы, требующие ежедневного и постоянного контроля", – отметил премьер, подчеркнув, что экономическим драйвером роста ВВП выступило развитие рыночной экономики, основанное на торговле, легкой промышленности (одежда и обувь), добыче полезных ископаемых и сельском хозяйстве. За подсчитанные в августе специалистами семь месяцев 2025 года киргизская экономика выросла на 11,5%, и страна заняла первое место в ЕАЭС по темпам роста ВВП.



Достигнутое положение власти Киргизии не хотят терять из-за угрожающего республике энергокризиса. Между тем ежегодно возникает сезонное снижение мощностей. Зимой наблюдается дефицит из-за сезонного снижения уровня воды в реках, а ведь 85% электроэнергии вырабатывается ГЭС.



Что касается ископаемого топлива, то республика ведет добычу угля и нефти, однако объемы этих ресурсов весьма невелики и сосредоточены в определенных регионах. Основная нефтедобыча происходит в Джалал-Абадской области, а добыча угля – в Нарынской и Ошской областях. Недостающие объемы покрывают за счет импорта нужного топлива, в результате возникают проблемы с поставками и рост цен.



Фактор ГЭС



На указанном совещании глава кабмина Киргизии заслушал информацию о состоянии ГЭС страны и их подготовке к зиме. В докладе отмечено, что в текущем году завершена реконструкция Токтогульской ГЭС, где заменили четыре гидроагрегата, что позволило добавить 240 МВт мощности. После обновления общая установленная мощность Токтогульской ГЭС стала равна 1440 МВт.



Но даже этот факт не гарантирует стабильности в энергетике. Пока не будут введены в эксплуатацию крупные энергетические проекты, подобные Камбаратинской ГЭС-1, сохраняется необходимость экономии электроэнергии. А. Касымалиев обратился к министерствам и ведомствам, местным администрациям и населению с призывом бережно использовать электричество.



На указанном совещании заслушали доклады руководителей местных органов власти с отчетами о подготовке к ОЗП, после чего премьер дал ряд поручений по обеспечению населения и бюджетных организаций углем. Особое внимание было уделено недопущению необоснованного повышения цен на уголь, профильным государственным органам поручено строго контролировать данный вопрос.



Возвращаясь к ГЭС, отметим, что в текущем году планируется ввести в эксплуатацию 17-18 малых ГЭС. По данным главы Минэнерго, четыре уже начали работу. Отмечается, что большинство этих объектов строится на средства Российско-Киргизского фонда развития. А государство берет на себя крупные объекты – Орто-Токойскую, Папанскую ГЭС, реконструкцию Лебединовской.



Строительство упомянутой выше Камбаратинской ГЭС-1 планируют начать уже в текущем году. Планируемая мощность объекта – 1860 МВт. Подготовительные работы ведутся с 2024 года. Совместно реализовать этот проект договорились Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан. Амбициозный проект может стать важным элементом восстановления единой энергетической системы Центральной Азии.



Параллельно готовят к пуску несколько малых ГЭС. В конце года будут запущены "Койсу" (8,7 МВт), "Санарип" (2 МВт), "Алай Гидро" (4,4 МВт) и "Боз-Учук" (5,54 МВт).



С марта текущего года проходит реконструкцию Уч-Курган ГЭС: здесь модернизируют второй гидроагрегат, который после обновления увеличит мощность на 9 МВт.



Эксперты отмечают, что новые и реконструированные станции должны избавить Киргизию от дефицита электроэнергии. А пока что министерство энергетики просит потребителей экономить электроэнергию в часы пик, чтобы избежать перегрузок в системе из-за реконструкции.



Правительство организовало в регионах штабы по подготовке к осенне-зимнему периоду, они периодически отчитываются о подготовке к зиме, среди прочего занимаются обеспечением населения углем и контролем за ценами на топливо.



* * *



Об энергетическом кризисе в Киргизии "Ритм Евразии" писал еще в январе прошлого года. Тогда сообщалось, что патовая ситуация длится с августа 2023 года, и сложилась она не только в одной республике, но и во всей Центральной Азии. Обуславливают ее два фактора. Первый – износ инфраструктуры, которая досталась странам региона в наследство от СССР и с тех пор не получала достаточно инвестиций на обновление и развитие. Второй – увеличение энергопотребления, связанное со стремительным ростом населения и экономики.



Если не принимать мер на опережение, ситуация только усложнится. Источник - Ритм Евразии

