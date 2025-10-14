Рахмон поздравил народ с праздником Мехргон и призвал работать над продовольственной безопасностью Таджикистана

02:00 20.10.2025

Рахмон призвал работать над продовольственной безопасностью Таджикистана



Президент Таджикистана обратил внимание на стремительный и беспрецедентный рост цен на сельхозпродукцию из-за геополитической обстановки и кризисов



ДУШАНБЕ, 19 окт – Sputnik. Земледельцы Таджикистана должны придавать первостепенное значение обеспечению потребительского рынка продуктами питания, особенно зимой.



Об этом заявил президент республики Эмомали Рахмон во время поздравительной речи по случаю празднования Мехргона.



Он подчеркнул, что важно уделять внимание полному сбору урожая, резервированию продукции и своевременному завершению осеннего сева.



Рахмон также обратил внимание на стремительный и беспрецедентный рост цен на сельхозпродукцию.



По словам президента Таджикистана, такая ситуация вызвана нестабильной геополитической ситуацией в мире, изменением климата, экономическими и финансовыми кризисами.



"В этой связи ответственным лицам и специалистам сельскохозяйственной сферы необходимо прилагать еще больше усилий для обеспечения продовольственной безопасности страны, производства и резервирования как можно большего количества продукции", - подчеркнул Рахмон.



