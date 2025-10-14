|Рахмон поздравил народ с праздником Мехргон и призвал работать над продовольственной безопасностью Таджикистана
02:00 20.10.2025
Президент Таджикистана обратил внимание на стремительный и беспрецедентный рост цен на сельхозпродукцию из-за геополитической обстановки и кризисов
ДУШАНБЕ, 19 окт – Sputnik. Земледельцы Таджикистана должны придавать первостепенное значение обеспечению потребительского рынка продуктами питания, особенно зимой.
Об этом заявил президент республики Эмомали Рахмон во время поздравительной речи по случаю празднования Мехргона.
Он подчеркнул, что важно уделять внимание полному сбору урожая, резервированию продукции и своевременному завершению осеннего сева.
Рахмон также обратил внимание на стремительный и беспрецедентный рост цен на сельхозпродукцию.
По словам президента Таджикистана, такая ситуация вызвана нестабильной геополитической ситуацией в мире, изменением климата, экономическими и финансовыми кризисами.
"В этой связи ответственным лицам и специалистам сельскохозяйственной сферы необходимо прилагать еще больше усилий для обеспечения продовольственной безопасности страны, производства и резервирования как можно большего количества продукции", - подчеркнул Рахмон.
Дорогие соотечественники!
Искренне поздравляю всех вас с древним праздником Мехргон, который дошел до нас как великая духовная ценность от наших славных предков.
Мехргон для нас, таджиков, является одним один из важнейших природных и культурных праздников, который корнями уходит в тысячелетия.
Мехргон, как праздник урожая, изобилия, любви и добра, прочно находится в сердцах арийского народа и считается символом, связанным со сбором урожая и завершения плодотворного труда дехкан в течение года.
Праздник Мехргон, как и другие наши национальные праздники, имеет прочную надежную астрологическую основу. Наши мудрые предки в соответствии с древним календарем и на основе астрологии называли пятнадцатый день месяца мехрмох - Днем любви и отмечали в этот день праздник Мехргон.
На протяжении тысячелетий ценности этого народного обычая глубоко укоренились в таджикской цивилизации, различные его культурные и философские аспекты нашли широкое отражение и описание в таджикской литературе.
Мехргон как праздник царей и повелителей еще в X веке нашей эры очень красиво воспел великий поэт Аджама Абуабдулло Рудаки:
"О, царь, наступил Мехргон,
Царей и правителей праздник он".
Фольклорная основа возникновения праздника Мехргон описана в "Шахнаме" Абулкосима Фирдавси, поэт связывает это явление с днем восшествия на престол Фаридуна:
"Когда всего достиг Фаридун в мире бренном,
И не считал он равных себе во Вселенной,
В великий день, когда взошел Мехрмох,
Он царский венец возложил на свою голову".
Нравственную суть Мехргона составляет победа Фаридуна над жестоким Заххоком, как символ победы добра над злом, света над тьмой и дружбы над враждой.
То есть философия этого праздника напутствует людей на справедливость, равенство и доброту друг к другу, мир, гуманизм и добрые дела. В этой связи хотел бы напомнить, что в текущем году по поручению Главы государства бессмертное "Шахнаме" Фирдавси было издано в двух томах и сейчас бесплатно распределяется по всем домам страны.
Целью этой инициативы является пропаганда и прославление древней истории, укрепление национального самосознания, дальнейшее повышение уровня патриотизма и самосознания народа, в том числе подростков и молодежи страны.
Читая этот мировой литературный шедевр, читатель получит глубокие знания об истории возникновения и сути наших древних национальных праздников – Сада, Навруз, Тиргон и Мехргон, а также осознает их огромное значение для укрепления культурной независимости и формирования национальной гордости.
Поскольку наши предки издревле занимались земледелием и садоводством, они оставили нам в наследие не только сельскохозяйственный труд, но и добрые, созидательные обычаи и традиции. Вхождение в традицию празднования национальных праздников, таких как Мехргон и другие, свидетельствует о том, что наш древний народ обратился к ценностям своего культурного прошлого, считает их возрождение и преумножение своим славным долгом.
Продолжение национальных обычаев и традиций, включая рациональное использование водных, земельных и других природных богатств, является весьма важной задачей, особенно в современных условиях.
В связи с этим земледельцы должны придавать первостепенное значение обеспечению потребительского рынка продуктами питания, особенно в зимний период, вопросу полного сбора урожая, резервированию продукции, своевременному завершению осеннего сева и созданию основы для богатого урожая следующего года.
Нестабильная ситуация на планете, изменение климата и его негативные последствия, экономические и финансовые кризисы и другие факторы во многих странах мира приводят к стремительному и беспрецедентному росту цен на сельскохозяйственную продукцию и продукты питания. В этой связи всем нам, особенно ответственным лицам и специалистам сельскохозяйственной сферы, необходимо прилагать еще больше усилий для обеспечения продовольственной безопасности страны, производства и резервирования как можно большего количества продукции.
Распространяя традиции и праздники нашего древнего народа, мы и в дальнейшем должны вносить свой весомый вклад в развитие страны, благоустройство Родины, еще большее укрепление авторитета государства на международной арене и неуклонное улучшение условий жизни нашего народа.
С выражением таких добрых пожеланий еще раз искренне, от всей души поздравляю славный народ Таджикистана по случаю наступления праздника изобилия - праздника Мехргон.
Желаю каждой семье страны мирной жизни, изобилия Мехргона, счастья и благополучия.
С праздником Мехргон, дорогие соотечественники!
Мехрган (Михрган, перс. مهرگان) (тадж. Меҳргон, Иди Меҳргон) или Джашн-и-Мехрган - иранский и зороастрийский праздник в честь Митры (перс. Мехр/Михр), божества договора, доверия, дружбы и любви.
Мехреган - это иранский праздник, и, возможно, даже более древний, однако это остается предметом обсуждений. В IV веке до н. э. он был создан как один из зороастрийских праздников, и сохраняется даже сегодня, после исламизации Ирана и Таджикистана, отмечаясь всем обществом.
День Мехр в месяце Мехр соответствовал дню, когда фермеры собирали урожай. Таким образом, они также праздновали тот факт, что Ахура Мазда дал им пищу, чтобы пережить предстоящие холодные месяцы. Вне зороастризма Мехреган воспринимается как народный праздник урожая.