Си Цзиньпин поздравил Чжэн Ливэнь с избранием на пост председателя партии Гоминьдан

04:37 20.10.2025

Пекин, 19 октября /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в воскресенье поздравил Чжэн Ливэнь с избранием на пост председателя партии Гоминьдан Китая.



Чжэн Ливэнь победила на выборах на Тайване в субботу, набрав 50,15 проц. голосов.



Си Цзиньпин выразил надежду на то, что две политические партии, придерживаясь общей политической основы, объединят тайваньских соотечественников для углубления обменов и сотрудничества, продвижения общего развития и содействия национальному воссоединению.



Он также призвал обе стороны твердо защищать общий дом китайской нации и коренные интересы соотечественников обоих берегов Тайваньского пролива и работать сообща во имя более светлого будущего китайской нации.



Си Цзиньпин сказал, что на протяжении многих лет обе партии, придерживаясь общей политической основы, заключающейся в отстаивании Консенсуса 1992 года и противодействии "независимости Тайваня", продвигали обмены и сотрудничество по обе стороны Тайваньского пролива, работали над сохранением мира и обеспечением стабильности в регионе Тайваньского пролива и укрепляли близость и благосостояние соотечественников обоих берегов Тайваньского пролива, что принесло положительные результаты.



Чжэн Ливэнь выразила благодарность в своем ответном послании на поздравления Си Цзиньпина.



Чжэн Ливэнь сказала, что жители обеих сторон Тайваньского пролива принадлежат к китайской нации и что обе политические партии должны укреплять обмены и сотрудничество для содействия миру и стабильности в регионе Тайваньского пролива, а также стремиться к обеспечению максимальными благами жителей по обе стороны пролива.



***



ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье поздравил Чжэн Ливэнь с избранием на должность председателя оппозиционной тайваньской партии "Гоминьдан", выступающей за диалог с Пекином, сообщает Центральное телевидение Китая.



Чжэн Ливэнь в субботу была избрана на должность главы партии "Гоминьдан" с результатом 50,15%, набрав 65 122 голоса. Она стала второй женщиной, возглавившей это объединение.



"Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин 19 октября направил поздравительное послание Чжэн Ливэнь в связи с ее избранием на пост председателя партии "Гоминьдан", - сообщает телеканал.



Китайский лидер отметил, что на протяжении многих лет обе партии, "опираясь на общую политическую основу, заключающуюся в приверженности "Консенсусу 1992 года" и противодействии независимости Тайваня", содействовали развитию обменов и сотрудничества между двумя берегами Тайваньского пролива, стремясь к поддержанию мира и стабильности. По его словам, это "принесло позитивные результаты".



Си Цзиньпин выразил надежду, что КПК и" Гоминьдан" сохранят общую политическую основу, будут углублять обмены и сотрудничество, содействовать общему развитию и продвижению воссоединения, отстаивать фундаментальные интересы соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива и совместно работать над созданием светлого будущего для китайской нации.



Чжэн Ливэнь ранее дважды была членом Законодательного Юаня (высшего законодательного органа Тайваня) - с 2008 по 2012 год и с 2020 по 2024 год.



До вступления в "Гоминьдан" в 2005 году Чжэн Ливэнь состояла в Демократической прогрессивной партии Тайваня, которая является главным политическим конкурентом партии, которую она возглавила в субботу. В телевизионных дебатах 11 октября она заявила, что одним из приоритетов ее партии является достижение мира между "Гоминьданом" и Коммунистической партией Китая, а в случае избрания она будет рада встретиться с Си Цзиньпином.



"Консенсус 1992 года" - договоренность о том, что Пекин и Тайбэй должны придерживаться принципа "одного Китая". Нынешний глава администрации Тайваня Лай Циндэ его отвергает.



Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.