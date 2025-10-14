 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 20.10.2025
04:37  Си Цзиньпин поздравил Чжэн Ливэнь с избранием на пост председателя партии Гоминьдан
02:00  Рахмон поздравил народ с праздником Мехргон и призвал работать над продовольственной безопасностью Таджикистана
01:31  Энергетики Киргизии ведут подготовку к суровой зиме, - Анна Кряжева
00:29  Китай распробовал Северный морской путь
00:05  ВС РФ формируют самые большие "клещи" за СВО – итоговая сводка Readovka
Воскресенье, 19.10.2025
20:44  Переговоры России и США: холодный душ для Европы, - Владимир Малышев
16:47  Казахстан обеспокоен атакой дронов ВСУ на завод в Оренбурге
14:23  Александр Роджерс про Томагавки. Традиционный воскресный дайджест
12:26  Борьба с уличными протестами по-американски. Трамп в короне с истребителя поливает демократов нечистотами (видео)
03:26  Россия строит в Таджикистане Центр для одаренных детей. Чему будут учить?
02:10  Узбекистан между глобалистами из ВТО и евразийской интеграцией, - Рустам Масалиев
01:34  Коммерсант: Премьера Монголии присыпало углем - подробности отставки
Суббота, 18.10.2025
22:17  От идеи до глобального бренда за 20 лет: Путин поздравил телеканал RT с юбилеем
19:04  Sputnik: 18 октября 1921 года в составе РСФСР появилась Крымская АССР
17:15  Работы над обоснованием туннеля Россия-Аляска начались полгода назад, - Кирилл Дмитриев
14:04  Афганистан на форуме "Российской энергетической недели"
13:29  В Туркмении подведены итоги IV Международной олимпиады по химии
13:09  Президент Финляндии прилетит в Узбекистан читать лекции по внешней политике
12:52  Западные СМИ объявили траур после визита Зеленского в США
03:15  Главы спецслужб стран СНГ в Самарканде подписали меморандум о расширении сотрудничества
02:54  Россия и Монголия проведут совместную экспертизу ГЭС-проектов в монгольском Прибайкалье
00:05  ВС РФ приступили к штурму Константиновки – итоговая сводка Readovka за 17 октября
Пятница, 17.10.2025
22:32  Глава Пентагона пришел на переговоры с Зеленским в галстуке с российским триколором
18:17  Самарканд. Глава ФСБ России рассказал о ключевой угрозе для СНГ
12:14  МИД КНР приветствует прекращении огня между друзьями Китая - Пакистаном и Афганистаном
11:59  Премьер-министр Монголии Г. Занданшатар отправлен в отставку
03:48  "Уйми его, Дональд", или О чем говорили Путин и Трамп? - Егор Волков
01:30  В Тегеране открылась станция метро "Святая Дева Мария"
00:50  Токаев поручил навести порядок в экономических реформах, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ начинают отрезать Мирноград от Покровска – итоговая сводка Readovka за 16 октября
Четверг, 16.10.2025
22:01  Будапешт - это троллинг Евросоюза от Путина и Трампа. Детали разговора президентов
15:09  Деловой пацифизм. Немецкий бизнес мешает политикам развязать войну с Россией, - Алексей Белов
11:09  Россия – Африка: к практической реализации энергетических проектов
10:51  Казахстан. Неуместный хайп: за что должен извиниться мажилисмен
03:18  "Восточный фронт" Китая в Европе
02:29  Глупеем ли мы от использования искусственного интеллекта – мнение невролога
02:15  Война уступает место торговле у южных рубежей СНГ, - Тимофей Бордачев
00:57  Президент РФ предоставил гражданство академику Абдушукуру Назарову (Таджикистан)
00:05  ВСУ готовят масштабное отступление в Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 15 октября
Среда, 15.10.2025
21:26  Опубликован доклад ЕЭК о влиянии экономической интеграции на условия ведения бизнеса в государствах ЕАЭС
13:05  ООН и Трамп: Стремление человечества к миру и процветанию ... иссякло, - Елена Пустовойтова
12:36  ОДКБ проводит в Таджикистане учения "Нерушимое братство-2025" и "Барьер-2025"
11:27  ЕАБР: Транзит через страны Центральной Азии вырос на 70% за пять лет
11:25  В Киргизии сменился мэр города Кара-Балта Чуйской области
11:19  Синьхуа: Между Тяньцзинем и Центральной Азией начали курсировать грузовые поезда
03:21  За созданием в Узбекистане АЭС присматривают западные структуры, - Рустам Масалиев
02:30  "Душанбе-Инвест-2025". Рахмон призвал инвесторов вкладываться в энергетику Таджикистана
01:07  МК: как живут калмыки, единственный буддийский народ в Европе
00:24  Комплексный антиглобализм по-китайски, - Виктор Малышев
00:05  Несколько операций ВС РФ начинают складываться в охват всей ДНР – итоговая сводка Readovka за 14 октября
Вторник, 14.10.2025
23:55  RT: Неудобный вопрос представителю Европейской комиссии Пауле Пиньо
23:37  Президент Казахстана поздравил "Лукойл" с 30-летием работы в стране и наградил Алекперова орденом "Барса" I степени
21:46  ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы "ЮКОС" Ходорковского и членов "АКР"
18:01  НГ: Россия и Евросоюз пересеклись в Центральной Азии на энергетическом поле
17:38  Как устроена трудовая миграция граждан Индии в Россию
16:56  Узбекистан. Как комиссия по терминам защищает язык от заимствований, - Шоахмад Муталов
10:44  Известия: Между Афганистаном и Пакистаном разгорается конфликт. Что нужно знать
05:04  UzPost ответила на фейки независимых экономистов о приватизации
03:36  Муджахид: граница Таджикистана и Афганистана в безопасности
03:08  Кыргызский скакун Каракыз стал победителем на скачках в Казахстане в забеге на 27 км (видео)
02:44  "Европа остается Европой, а Узбекистан - Узбекистаном", - Абдулазиз Камилов о диалоге с Западом
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Си Цзиньпин поздравил Чжэн Ливэнь с избранием на пост председателя партии ГоминьданСи Цзиньпин поздравил Чжэн Ливэнь с избранием на пост председателя партии Гоминьдан
04:37 20.10.2025

Пекин, 19 октября /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в воскресенье поздравил Чжэн Ливэнь с избранием на пост председателя партии Гоминьдан Китая.

Чжэн Ливэнь победила на выборах на Тайване в субботу, набрав 50,15 проц. голосов.

Си Цзиньпин выразил надежду на то, что две политические партии, придерживаясь общей политической основы, объединят тайваньских соотечественников для углубления обменов и сотрудничества, продвижения общего развития и содействия национальному воссоединению.

Он также призвал обе стороны твердо защищать общий дом китайской нации и коренные интересы соотечественников обоих берегов Тайваньского пролива и работать сообща во имя более светлого будущего китайской нации.

Си Цзиньпин сказал, что на протяжении многих лет обе партии, придерживаясь общей политической основы, заключающейся в отстаивании Консенсуса 1992 года и противодействии "независимости Тайваня", продвигали обмены и сотрудничество по обе стороны Тайваньского пролива, работали над сохранением мира и обеспечением стабильности в регионе Тайваньского пролива и укрепляли близость и благосостояние соотечественников обоих берегов Тайваньского пролива, что принесло положительные результаты.

Чжэн Ливэнь выразила благодарность в своем ответном послании на поздравления Си Цзиньпина.

Чжэн Ливэнь сказала, что жители обеих сторон Тайваньского пролива принадлежат к китайской нации и что обе политические партии должны укреплять обмены и сотрудничество для содействия миру и стабильности в регионе Тайваньского пролива, а также стремиться к обеспечению максимальными благами жителей по обе стороны пролива.

***

ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье поздравил Чжэн Ливэнь с избранием на должность председателя оппозиционной тайваньской партии "Гоминьдан", выступающей за диалог с Пекином, сообщает Центральное телевидение Китая.

Чжэн Ливэнь в субботу была избрана на должность главы партии "Гоминьдан" с результатом 50,15%, набрав 65 122 голоса. Она стала второй женщиной, возглавившей это объединение.

"Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин 19 октября направил поздравительное послание Чжэн Ливэнь в связи с ее избранием на пост председателя партии "Гоминьдан", - сообщает телеканал.

Китайский лидер отметил, что на протяжении многих лет обе партии, "опираясь на общую политическую основу, заключающуюся в приверженности "Консенсусу 1992 года" и противодействии независимости Тайваня", содействовали развитию обменов и сотрудничества между двумя берегами Тайваньского пролива, стремясь к поддержанию мира и стабильности. По его словам, это "принесло позитивные результаты".

Си Цзиньпин выразил надежду, что КПК и" Гоминьдан" сохранят общую политическую основу, будут углублять обмены и сотрудничество, содействовать общему развитию и продвижению воссоединения, отстаивать фундаментальные интересы соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива и совместно работать над созданием светлого будущего для китайской нации.

Чжэн Ливэнь ранее дважды была членом Законодательного Юаня (высшего законодательного органа Тайваня) - с 2008 по 2012 год и с 2020 по 2024 год.

До вступления в "Гоминьдан" в 2005 году Чжэн Ливэнь состояла в Демократической прогрессивной партии Тайваня, которая является главным политическим конкурентом партии, которую она возглавила в субботу. В телевизионных дебатах 11 октября она заявила, что одним из приоритетов ее партии является достижение мира между "Гоминьданом" и Коммунистической партией Китая, а в случае избрания она будет рада встретиться с Си Цзиньпином.

"Консенсус 1992 года" - договоренность о том, что Пекин и Тайбэй должны придерживаться принципа "одного Китая". Нынешний глава администрации Тайваня Лай Циндэ его отвергает.

Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

Источник - Синьхуа
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1760924220


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы одобрили закон об усилении борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем
- Спикер Мажилиса принял Посла Грузии
- По поручению Главы государства Правительством принимаются меры по обеспечению макроэкономической стабильности и нивелированию негативных последствий экономических реформ
- Состоялось заседание Комиссии по присуждению государственных премий Республики Казахстан
- Касым-Жомарт Токаев: "Государство придает особое значение развитию гражданского общества"
- Серик Жумангарин встретился с конгрессменами США
- Гизат Нурдаулетов принял участие во Встрече секретарей советов безопасности в формате "Центральная Азия – Индия"
- Экспорт в движении: КТЖ, ГЖД и казахстанские экспортеры обсудили новые возможности
- В Уральске ликвидирована финансовая пирамида "Imrat Group"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  