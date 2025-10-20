Кража российских резервов под названием "репарационный кредит", - Валентин Катасонов

13:29 20.10.2025 Кража российских резервов под названием "репарационный кредит"

В случае реализации плана "репарационного кредита" доверие к Европейском союзу не просто упадает, а обрушится



20.10.2025 | Валентин КАТАСОНОВ



В конце февраля 2022 года коллективный Запад провел одну из крупнейших антироссийских санкционных операций – заморозил валютные резервы Российской Федерации. Сегодня уже известна точно величина замороженных резервов – 311 млрд долларов. Накануне заморозки валютная структура резервов выглядела следующим образом: евро – 33,9%; доллар США – 10,9%; британский фунт стерлингов – 6,2%.



Основная часть валютных резервов России, как видно из приведенных цифр, приходилась на евро и британский фунт. Если смотреть на географию размещения замороженных резервов, то на США приходится лишь 5-6 млрд долл.; примерно две трети всех замороженных валютных резервов России – в бельгийском депозитарии Euroclear, а также в банках Германии, Франции, других европейских стран.



Европа замороженные российские активы превратила в "дойную корову". Доходы от таких активов периодически изымались и направлялись, согласно заявлениям Брюсселя, на помощь Украине. По итогам 2023 года процентные доходы Euroclear от инвестирования замороженных российских активов в общей сложности составили 4,4 млрд евро.



В 2024 году этот показатель уже вырос до 6,9 млрд евро. Из этой суммы 5,4 млрд евро пришлось на доходы от заблокированных валютных активов Банка России, еще 1,5 млрд евро – на доходы от прочих активов российского происхождения.



Официальное решение об использовании доходов от заблокированных валютных активов Банка России для оказания помощи было принято Европейским союзом в январе прошлого года. В 2024 финансовому году Euroclear перечислил около 3,5 млрд евро в Европейский фонд для Украины.



Заморозкой кражу российских активов назвать сложно. По той причине, что заморозка означает лишь блокировку доступа владельца к активам. А Брюссель уже давно управляет российскими валютными активами, перебрасывая их в те инструменты, которые дают более высокую доходность. Когда этими активами до заморозки напрямую управлял Банк России, то доходность была невысокой и даже символической. Примечательно, что по итогам 2022 года замороженные российские активы в Euroclear дали доход всего в 821 млн евро.



"Корова" начала давать в несколько раз больше "молока" после того, когда Брюссель начал активно ее "пасти". Переход от классической заморозки к активному управлению российскими активами начался с конца 2022 года.



"Удои" "коровы" в нынешнем году стали падать. Процентный доход от российских санкционированных активов за первую половину 2025 года, по данным депозитария Euroclear, составил 2,7 млрд евро. Это на 21% меньше, чем в первом полугодии 2024 года, следует из отчета. В первом квартале доходы составили 1,5 млрд евро, а во втором – 1,2 млрд евро. Падение доходов обусловлено постепенным снижением процентных ставок по банковским депозитам и ценным бумагам (в результате снижения ключевой ставки Европейского центрального банка).



Дефицит "молока" стал особенно опасным, поскольку Новый Свет (США) прекращает "кормить" Украину. Следовательно, "молока" должно быть еще больше, чтобы компенсировать сворачивание американской помощи.



На середину текущего года весь баланс Euroclear составлял 229 млрд евро, из которых 194 млрд евро – российские активы, находящиеся под санкциями.



Летом нынешнего года в Еврокомиссии обсуждался план создания "компании специального назначения", куда будут переведены активы Банка России. Компания должна будет направлять средства в более рискованные инвестиции для повышения доходности. Не все в Брюсселе были согласны с таким вариантом. В частности, выдвигалось возражение, что высокорисковые инвестиции могут привести к полной потере активов. Т. е., попросту говоря, своровали, но тут же потеряли.



Уже более трех лет Брюссель обсуждает другой вариант решения проблемы, впрочем, еще более рисковый. Его можно назвать так: "Воровать – так воровать до конца". Вместо классической заморозки и даже активного управления замороженными российскими активами предлагается экспроприировать эти активы. На языке юристов – конфисковать. Но с точки зрения права (не только европейского) это будет называться другими словами: "хищение", "кража", "грабеж" и т. п. Уже более трех лет европейские юристы ломают голову над тем, как юридически обосновать экспроприацию российских активов. Но для этого, как выяснилось, следовало бы осуществить радикальную перестройку всей правовой системы Старого Света. Для европейских русофобов и жуликов возникла ситуация, которую можно выразить русской присказкой: "И хочется, и колется, и мама не велит". Но "хочется" все более захватывает ум и волю многих европейских политиков. О том, что потом будет "колоться", и о том, что потом "мама" накажет, они перестали думать.



17 октября еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, представляя в Брюсселе дорожную карту повышения безопасности ЕС к 2030 году, сообщил, что Еврокомиссия (ЕК) до конца текущего года рассчитывает провести экспроприацию замороженных на Западе суверенных активов России. "В дорожную карту включено очень важное обещание: „репарационный кредит" должен быть реализован до конца 2025 года", – сказал еврокомиссар. "Репарационный кредит" – эвфемизм, означающий не что иное, как экспроприацию российских активов в пользу Украины.



Издание Politico и агентство Рейтер прокомментировали это заявление со ссылками на внутренние документы ЕК. "Репарационный кредит" – механизм, который "предполагает замену российских активов бескупонными облигациями, выпущенными Европейской комиссией", с гарантиями или от всех стран Союза, или от желающих участвовать. Киев должен будет вернуть "репарационный кредит" после получения репараций от России. Предоставить "репарационный кредит" Украине Брюссель должен до конца 2025 года.



Идею предоставления Киеву "репарационного кредита" за счет замороженных российских активов еще в начале сентября озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Тогда на это мало кто обратил внимание. Но сейчас, согласно данным Politico, в ЕК подготовлен полный комплект документов по данной операции, и окончательное решение должно быть принято до конца ноября. Ожидается, что "репарационный кредит" должен получить одобрение на саммите лидеров стран ЕС, который пройдет в Брюсселе 23 октября.



Как выяснилось, замороженные активы российского происхождения находятся не только в депозитарии Euroclear, но также в ряде европейских банков. На сумму примерно 25 млрд евро. Как сообщает Politico, ЕК сейчас изучает возможность использования этих дополнительных активов для реализации плана "репарационного кредита".



Как сообщают источники Reuters, Украина может получить от Евросоюза посредством "репарационного кредита" до 130 млрд евро. Окончательный размер кредита будет определен после оценки финансовых потребностей Украины в 2026 и 2027 годах, которую сейчас проводит Международный валютный фонд (МВФ).



Относительно того, на какие цели может быть направлен "репарационный кредит", пока ясности нет. В одних источниках говорится, что на военные цели, в других – на покрытие дефицита бюджета Украины, на восстановление инфраструктуры и экономики Незалежной и т. д.



Полного единодушия в Европе по вопросу "репарационного кредита" нет. Наиболее рьяно в его поддержку выступает немецкий канцлер Фридрих Мерц. По его мнению, кредит надо использовать исключительно на закупку оружия. С опаской на инициативу смотрит Европейский центральный банк. Против выступают премьер Бельгии и президент Франции. Эти два политика говорят о том, что "репарационный кредит" приведет к нарушению многих норм европейского и международного права. Уже не приходится говорить о том, что от России может прийти "ответка" в виде конфискации находящихся в российской юрисдикции замороженных активов европейского происхождения. Особенно переживает бельгийский премьер Барт Де Вевер. Его страна находится под особым ударом, поскольку депозитарий Euroclear находится в бельгийской юрисдикции.



В случае реализации плана "репарационного кредита" доверие к Европейском союзу не просто упадает, а обрушится. Последствия в денежном выражении подсчитать просто невозможно. В любом случае даже чисто экономический ущерб Старому Свету будет многократно превышать сумму конфискованных российских активов. Поеживаются в связи с планами "репарационного кредита" также в Швейцарии и даже в Англии. Ведь конфискация российских активов рикошетом может ударить по этим странам, имеющим репутацию надежных "финансовых гаваней". Без особого одобрения смотрят на инициативу Брюсселя и в Новом Свете. Там не исключают, что "репарационный кредит" может подорвать доверие не только к европейской, но и мировой финансовой системе.



Даже далекие от финансов журналисты и эксперты удивляются странному названию плана экспроприации российских активов – "репарационный кредит". Ведь репарации по завершении войны платит побежденный победителю. Неужели в Брюссели всерьез думают, что победителем будет Украина, а побежденным – Россия? Источник - Фонд стратегической культуры

