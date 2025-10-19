 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Понедельник, 20.10.2025
16:22  В городе Манас прозвучит шестичасовое исполнение эпоса "Манас"
16:12  Поздравление посольства России по случаю 80-летия Всенародного голосования о независимости Монголии
15:02  Sputnik: Какие предприятия эвакуировали в Узбекистан в 1941-1942 годах (история)
14:13  МВД стран СНГ в ходе операции "Розыск" за два дня задержано 286 преступников, найдены 55 без вести пропавших
14:05  Тюркская академическая интеграция, - Виктория Панфилова
13:29  Кража российских резервов под названием "репарационный кредит", - Валентин Катасонов
04:37  Си Цзиньпин поздравил Чжэн Ливэнь с избранием на пост председателя партии Гоминьдан
02:00  Рахмон поздравил народ с праздником Мехргон и призвал работать над продовольственной безопасностью Таджикистана
01:31  Энергетики Киргизии ведут подготовку к суровой зиме, - Анна Кряжева
00:29  Китай распробовал Северный морской путь
00:05  ВС РФ формируют самые большие "клещи" за СВО – итоговая сводка Readovka
Воскресенье, 19.10.2025
20:44  Переговоры России и США: холодный душ для Европы, - Владимир Малышев
16:47  Казахстан обеспокоен атакой дронов ВСУ на завод в Оренбурге
14:23  Александр Роджерс про Томагавки. Традиционный воскресный дайджест
12:26  Борьба с уличными протестами по-американски. Трамп в короне с истребителя поливает демократов нечистотами (видео)
03:26  Россия строит в Таджикистане Центр для одаренных детей. Чему будут учить?
02:10  Узбекистан между глобалистами из ВТО и евразийской интеграцией, - Рустам Масалиев
01:34  Коммерсант: Премьера Монголии присыпало углем - подробности отставки
Суббота, 18.10.2025
22:17  От идеи до глобального бренда за 20 лет: Путин поздравил телеканал RT с юбилеем
19:04  Sputnik: 18 октября 1921 года в составе РСФСР появилась Крымская АССР
17:15  Работы над обоснованием туннеля Россия-Аляска начались полгода назад, - Кирилл Дмитриев
14:04  Афганистан на форуме "Российской энергетической недели"
13:29  В Туркмении подведены итоги IV Международной олимпиады по химии
13:09  Президент Финляндии прилетит в Узбекистан читать лекции по внешней политике
12:52  Западные СМИ объявили траур после визита Зеленского в США
03:15  Главы спецслужб стран СНГ в Самарканде подписали меморандум о расширении сотрудничества
02:54  Россия и Монголия проведут совместную экспертизу ГЭС-проектов в монгольском Прибайкалье
00:05  ВС РФ приступили к штурму Константиновки – итоговая сводка Readovka за 17 октября
Пятница, 17.10.2025
22:32  Глава Пентагона пришел на переговоры с Зеленским в галстуке с российским триколором
18:17  Самарканд. Глава ФСБ России рассказал о ключевой угрозе для СНГ
12:14  МИД КНР приветствует прекращении огня между друзьями Китая - Пакистаном и Афганистаном
11:59  Премьер-министр Монголии Г. Занданшатар отправлен в отставку
03:48  "Уйми его, Дональд", или О чем говорили Путин и Трамп? - Егор Волков
01:30  В Тегеране открылась станция метро "Святая Дева Мария"
00:50  Токаев поручил навести порядок в экономических реформах, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ начинают отрезать Мирноград от Покровска – итоговая сводка Readovka за 16 октября
Четверг, 16.10.2025
22:01  Будапешт - это троллинг Евросоюза от Путина и Трампа. Детали разговора президентов
15:09  Деловой пацифизм. Немецкий бизнес мешает политикам развязать войну с Россией, - Алексей Белов
11:09  Россия – Африка: к практической реализации энергетических проектов
10:51  Казахстан. Неуместный хайп: за что должен извиниться мажилисмен
03:18  "Восточный фронт" Китая в Европе
02:29  Глупеем ли мы от использования искусственного интеллекта – мнение невролога
02:15  Война уступает место торговле у южных рубежей СНГ, - Тимофей Бордачев
00:57  Президент РФ предоставил гражданство академику Абдушукуру Назарову (Таджикистан)
00:05  ВСУ готовят масштабное отступление в Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 15 октября
Среда, 15.10.2025
21:26  Опубликован доклад ЕЭК о влиянии экономической интеграции на условия ведения бизнеса в государствах ЕАЭС
13:05  ООН и Трамп: Стремление человечества к миру и процветанию ... иссякло, - Елена Пустовойтова
12:36  ОДКБ проводит в Таджикистане учения "Нерушимое братство-2025" и "Барьер-2025"
11:27  ЕАБР: Транзит через страны Центральной Азии вырос на 70% за пять лет
11:25  В Киргизии сменился мэр города Кара-Балта Чуйской области
11:19  Синьхуа: Между Тяньцзинем и Центральной Азией начали курсировать грузовые поезда
03:21  За созданием в Узбекистане АЭС присматривают западные структуры, - Рустам Масалиев
02:30  "Душанбе-Инвест-2025". Рахмон призвал инвесторов вкладываться в энергетику Таджикистана
01:07  МК: как живут калмыки, единственный буддийский народ в Европе
00:24  Комплексный антиглобализм по-китайски, - Виктор Малышев
00:05  Несколько операций ВС РФ начинают складываться в охват всей ДНР – итоговая сводка Readovka за 14 октября
Вторник, 14.10.2025
23:55  RT: Неудобный вопрос представителю Европейской комиссии Пауле Пиньо
23:37  Президент Казахстана поздравил "Лукойл" с 30-летием работы в стране и наградил Алекперова орденом "Барса" I степени
21:46  ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы "ЮКОС" Ходорковского и членов "АКР"
18:01  НГ: Россия и Евросоюз пересеклись в Центральной Азии на энергетическом поле
17:38  Как устроена трудовая миграция граждан Индии в Россию
Тюркская академическая интеграция, - Виктория Панфилова
14:05 20.10.2025

Тюркская академическая интеграция
Образовательная и миграционная повестка Анкары превращается в мощный инструмент политического влияния

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
19.10.2025

Турция, нарастив свое военно-политическое присутствие в Центральной Азии, переходит к новому этапу экспансии, охватывая сферы образования и миграции. На фоне активного оборонного сотрудничества с ключевыми странами региона Анкара предпринимает шаги по унификации образовательных стандартов и упрощению трудоустройства для граждан тюркских государств. Встреча ректоров тюркских университетов в Ташкенте и указ президента Эрдогана о свободном доступе к турецкому рынку труда для граждан этих стран свидетельствуют о выстраивании новой региональной архитектуры, где Турция играет роль интегратора.

В Ташкенте с 14 по 17 октября прошла 8-я Генеральная ассамблея Союза тюркских университетов. В мероприятии приняли участие 200 ректоров и ученых из 70 университетов Турции, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Венгрии и Северного Кипра, а также представители Тюркской академии ТЮРКСОЙ. На заседании активно обсуждались вопросы развития совместных инициатив, укрепления академического сотрудничества и принятия ключевых решений для дальнейшего развития Союза.

Союз тюркских университетов, в составе которого было зарегистрировано 109 университетов, пополнился еще 62 вузами, в том числе шестью новыми из Узбекистана. Турецкая сторона выступила на Генассамблее с инициативой создания постоянного секретариата, фонда поддержки научных программ и координации образовательных стандартов. По мнению экспертов, Турция активно продвигает концепцию единого образовательного пространства тюркского мира – по сути, аналог Болонской системы, но с национальной спецификой, где центром принятия решений становится Анкара. Эта инициатива укрепляет позиции Турции как координатора, превращая тюркскую академическую интеграцию в мощный инструмент политического влияния.

Подтверждением серьезности намерений Турции служат подписанные на полях Ассамблеи более 20 соглашений о сотрудничестве между университетами. Большинство из них предусматривает обучение по турецким образовательным программам, создание совместных исследовательских центров и расширение стипендиальных программ, финансируемых турецкими фондами. Это свидетельствует о большем, чем просто научная кооперация: Турция формирует поколение студентов и преподавателей, ориентированных на ее культурно-политическую повестку. Академическая мобильность становится ключевым механизмом идеологического сближения, когда преподаватели из Турции занимают ведущие позиции в вузах Центральной Азии, а турецкие гранты нередко вытесняют локальные инициативы.

Особое внимание на Ассамблее было уделено цифровизации образования и созданию общей онлайн-платформы для университетов тюркского мира. На первый взгляд это технологическое новшество, но фактически – шаг к централизованному управлению информацией и образовательным контентом. Турция, обладая необходимой технической инфраструктурой и ресурсами, стремится стать оператором этой платформы, получая тем самым контроль над научными базами данных, образовательными материалами и коммуникационными каналами между университетами региона.

В рамках Ассамблеи также прошла конференция "Потомки Алп Эр Тонга – Караханиды". Цель мероприятия – укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества между тюркскими народами, популяризация общей истории, культуры, религии, языка и литературы на международном уровне, распространение исторического и культурного наследия эпохи Караханидов (812–1211 годы), а также донесение до молодежи той версии прошлого, которая способствует тюркскому единству.

Это не просто научная кооперация. Турция активно работает над формированием нового поколения студентов и преподавателей, чьи взгляды будут созвучны с ее культурно-политической повесткой. Образовательные инициативы служат инструментом для воспитания кадров, разделяющих турецкие ценности и видение регионального развития, что обеспечивает долгосрочное влияние Анкары.

Парламентская ассамблея тюркских государств (ТЮРКПА), в свою очередь, разработала цифровые проекты Qanun и Qamu, активно способствующие укреплению языкового единства и парламентской дипломатии. Как отметил генсек ТЮРКПА Мехмет Сурейя Эр, Qanun – это платформа, объединяющая законодательства пяти тюркских стран на пяти языках плюс английский, с функциями поиска и персонализации. Qamu же представляет собой цифровой словарь, сравнивающий лексику турецкого, азербайджанского, казахского, киргизского, узбекского, туркменского, башкирского, татарского и уйгурского языков, углубляя языковое единство тюркского мира.

Турция также фактически создает и военную элиту в странах ОТГ, обучая в своих военных заведениях офицеров для Сухопутных войск, ВМС (особенно для Каспийского флота), ВВС (включая пилотов F-16 и операторов Bayraktar), а также специалистов по антитеррористической подготовке и пограничной службе. Турецкая программа в отличие от советской и российской практики предлагает знакомство с тактикой НАТО и концепцией "тюркского единства". Выпускники формируют протурецкие лобби в странах Центральной Азии, способствуя продвижению закупок турецкого вооружения и проведения учений.

Анкара также эффективно формирует и миграционную политику. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, упрощающий механизм предоставления права на трудовую деятельность для представителей тюркоязычных народов. Документ опубликован на официальном сайте правительственного вестника. Отныне граждане стран ОТГ смогут работать в Турции без сложных процедур получения разрешений. Им предоставлена возможность свободно трудиться и "заниматься ремеслами" в государственных и частных структурах – за исключением службы в армии и силовых ведомствах.

"Решение Турции об упрощении трудоустройства граждан тюркских государств представляет собой ощутимый вызов российской миграционной политике. На фоне усиливающихся в России мер по контролю за миграцией из Центральной Азии, обострившихся после трагических событий в "Крокус Сити Холле", президент Эрдоган позиционирует Турцию как более открытую и дружественную альтернативу. Таким образом, Анкара стремится занять нишу лидера, привлекательного для тюркских народов региона", – отметил в беседе с "НГ" директор центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков.

По его словам, этот шаг, предпринятый на фоне ужесточения миграционного законодательства в России, потребует от Москвы пересмотра как внутренней политики, так и подходов к взаимодействию в рамках ЕАЭС. Кроме того, российским парламентариям следует более пристально анализировать деятельность Организации тюркских государств (ОТГ), поскольку продвижение тюркской идентичности Эрдоганом является, по сути, борьбой за геополитическое влияние в Центральной Азии.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1760958300


