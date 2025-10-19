Тюркская академическая интеграция, - Виктория Панфилова

14:05 20.10.2025

Тюркская академическая интеграция

Образовательная и миграционная повестка Анкары превращается в мощный инструмент политического влияния



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

19.10.2025



Турция, нарастив свое военно-политическое присутствие в Центральной Азии, переходит к новому этапу экспансии, охватывая сферы образования и миграции. На фоне активного оборонного сотрудничества с ключевыми странами региона Анкара предпринимает шаги по унификации образовательных стандартов и упрощению трудоустройства для граждан тюркских государств. Встреча ректоров тюркских университетов в Ташкенте и указ президента Эрдогана о свободном доступе к турецкому рынку труда для граждан этих стран свидетельствуют о выстраивании новой региональной архитектуры, где Турция играет роль интегратора.



В Ташкенте с 14 по 17 октября прошла 8-я Генеральная ассамблея Союза тюркских университетов. В мероприятии приняли участие 200 ректоров и ученых из 70 университетов Турции, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Венгрии и Северного Кипра, а также представители Тюркской академии ТЮРКСОЙ. На заседании активно обсуждались вопросы развития совместных инициатив, укрепления академического сотрудничества и принятия ключевых решений для дальнейшего развития Союза.



Союз тюркских университетов, в составе которого было зарегистрировано 109 университетов, пополнился еще 62 вузами, в том числе шестью новыми из Узбекистана. Турецкая сторона выступила на Генассамблее с инициативой создания постоянного секретариата, фонда поддержки научных программ и координации образовательных стандартов. По мнению экспертов, Турция активно продвигает концепцию единого образовательного пространства тюркского мира – по сути, аналог Болонской системы, но с национальной спецификой, где центром принятия решений становится Анкара. Эта инициатива укрепляет позиции Турции как координатора, превращая тюркскую академическую интеграцию в мощный инструмент политического влияния.



Подтверждением серьезности намерений Турции служат подписанные на полях Ассамблеи более 20 соглашений о сотрудничестве между университетами. Большинство из них предусматривает обучение по турецким образовательным программам, создание совместных исследовательских центров и расширение стипендиальных программ, финансируемых турецкими фондами. Это свидетельствует о большем, чем просто научная кооперация: Турция формирует поколение студентов и преподавателей, ориентированных на ее культурно-политическую повестку. Академическая мобильность становится ключевым механизмом идеологического сближения, когда преподаватели из Турции занимают ведущие позиции в вузах Центральной Азии, а турецкие гранты нередко вытесняют локальные инициативы.



Особое внимание на Ассамблее было уделено цифровизации образования и созданию общей онлайн-платформы для университетов тюркского мира. На первый взгляд это технологическое новшество, но фактически – шаг к централизованному управлению информацией и образовательным контентом. Турция, обладая необходимой технической инфраструктурой и ресурсами, стремится стать оператором этой платформы, получая тем самым контроль над научными базами данных, образовательными материалами и коммуникационными каналами между университетами региона.



В рамках Ассамблеи также прошла конференция "Потомки Алп Эр Тонга – Караханиды". Цель мероприятия – укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества между тюркскими народами, популяризация общей истории, культуры, религии, языка и литературы на международном уровне, распространение исторического и культурного наследия эпохи Караханидов (812–1211 годы), а также донесение до молодежи той версии прошлого, которая способствует тюркскому единству.



Это не просто научная кооперация. Турция активно работает над формированием нового поколения студентов и преподавателей, чьи взгляды будут созвучны с ее культурно-политической повесткой. Образовательные инициативы служат инструментом для воспитания кадров, разделяющих турецкие ценности и видение регионального развития, что обеспечивает долгосрочное влияние Анкары.



Парламентская ассамблея тюркских государств (ТЮРКПА), в свою очередь, разработала цифровые проекты Qanun и Qamu, активно способствующие укреплению языкового единства и парламентской дипломатии. Как отметил генсек ТЮРКПА Мехмет Сурейя Эр, Qanun – это платформа, объединяющая законодательства пяти тюркских стран на пяти языках плюс английский, с функциями поиска и персонализации. Qamu же представляет собой цифровой словарь, сравнивающий лексику турецкого, азербайджанского, казахского, киргизского, узбекского, туркменского, башкирского, татарского и уйгурского языков, углубляя языковое единство тюркского мира.



Турция также фактически создает и военную элиту в странах ОТГ, обучая в своих военных заведениях офицеров для Сухопутных войск, ВМС (особенно для Каспийского флота), ВВС (включая пилотов F-16 и операторов Bayraktar), а также специалистов по антитеррористической подготовке и пограничной службе. Турецкая программа в отличие от советской и российской практики предлагает знакомство с тактикой НАТО и концепцией "тюркского единства". Выпускники формируют протурецкие лобби в странах Центральной Азии, способствуя продвижению закупок турецкого вооружения и проведения учений.



Анкара также эффективно формирует и миграционную политику. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, упрощающий механизм предоставления права на трудовую деятельность для представителей тюркоязычных народов. Документ опубликован на официальном сайте правительственного вестника. Отныне граждане стран ОТГ смогут работать в Турции без сложных процедур получения разрешений. Им предоставлена возможность свободно трудиться и "заниматься ремеслами" в государственных и частных структурах – за исключением службы в армии и силовых ведомствах.



"Решение Турции об упрощении трудоустройства граждан тюркских государств представляет собой ощутимый вызов российской миграционной политике. На фоне усиливающихся в России мер по контролю за миграцией из Центральной Азии, обострившихся после трагических событий в "Крокус Сити Холле", президент Эрдоган позиционирует Турцию как более открытую и дружественную альтернативу. Таким образом, Анкара стремится занять нишу лидера, привлекательного для тюркских народов региона", – отметил в беседе с "НГ" директор центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков.



По его словам, этот шаг, предпринятый на фоне ужесточения миграционного законодательства в России, потребует от Москвы пересмотра как внутренней политики, так и подходов к взаимодействию в рамках ЕАЭС. Кроме того, российским парламентариям следует более пристально анализировать деятельность Организации тюркских государств (ОТГ), поскольку продвижение тюркской идентичности Эрдоганом является, по сути, борьбой за геополитическое влияние в Центральной Азии.