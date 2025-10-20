МВД стран СНГ в ходе операции "Розыск" за два дня задержано 286 преступников, найдены 55 без вести пропавших

14:13 20.10.2025

МВД проведено совместное ОПМ "Розыск"

С 15 по 16 октября на территории стран СНГ проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Розыск".



- В Казахстан прибыли розыскные группы МВД Российской Федерации для проведения совместных поисковых мероприятий.



- В свою очередь оперативные группы ДП Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей выехали в Россию для проведения аналогичных мероприятий.



- К примеру, в Актюбинской области задержан и водворен в ИВС гражданин Таджикистана, разыскиваемый московской полицией за совершение разбойного нападения.



- В Новосибирской области взят под стражу гражданин Казахстана, который после совершенного разбоя в Павлодаре более 19 лет скрывался на территории России.



- В Москве задержан 33-летний мужчина, который совершил мошенничество на сумму более 100 млн тенге в городах Алматы и Актобе.



- В Шымкенте задержан местный житель, который присвоил имущество одного из ломбардов города на сумму более 1 млрд тенге.



- Одновременно розыскной группой ДП Алматинской области в Узбекистане задержано трое уголовных преступников.



В целом за два дня ОПМ установлено и задержано 286 преступников. Найдены 55 без вести пропавших, в том числе восемь несовершеннолетних, - сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД Казахстана Канат Нурмагамбетов.