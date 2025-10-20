|МВД стран СНГ в ходе операции "Розыск" за два дня задержано 286 преступников, найдены 55 без вести пропавших
С 15 по 16 октября на территории стран СНГ проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Розыск".
- В Казахстан прибыли розыскные группы МВД Российской Федерации для проведения совместных поисковых мероприятий.
- В свою очередь оперативные группы ДП Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей выехали в Россию для проведения аналогичных мероприятий.
- К примеру, в Актюбинской области задержан и водворен в ИВС гражданин Таджикистана, разыскиваемый московской полицией за совершение разбойного нападения.
- В Новосибирской области взят под стражу гражданин Казахстана, который после совершенного разбоя в Павлодаре более 19 лет скрывался на территории России.
- В Москве задержан 33-летний мужчина, который совершил мошенничество на сумму более 100 млн тенге в городах Алматы и Актобе.
- В Шымкенте задержан местный житель, который присвоил имущество одного из ломбардов города на сумму более 1 млрд тенге.
- Одновременно розыскной группой ДП Алматинской области в Узбекистане задержано трое уголовных преступников.
В целом за два дня ОПМ установлено и задержано 286 преступников. Найдены 55 без вести пропавших, в том числе восемь несовершеннолетних, - сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД Казахстана Канат Нурмагамбетов.