Sputnik: Какие предприятия эвакуировали в Узбекистан в 1941-1942 годах (история)

15:02 20.10.2025

Надежный тыл: какие предприятия эвакуировали в Узбекистан в 1941-1942 годах



С началом Великой Отечественной войны множество заводов и промышленных предприятий СССР оказались под угрозой уничтожения. Поэтому за два года на территорию Узбекистана эвакуировали свыше 150 предприятий и их специалистов.



ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. До войны Узбекистан был в основном аграрной республикой, где производили хлопок, текстиль и пищевую продукцию. С прибытием новых предприятий структура местной экономики начала меняться.



Только за первые два года (1941-1942) сюда эвакуировали 93 промышленных предприятия таких отраслей, как машиностроение, электроэнергетика, химпром, тяжелая, легкая и пищевая промышленность. Большинство из них разместили в Ташкенте и Ташобласти, а также в Фергане, Андижане, Намангане, Самарканде, Бухаре и Сурхандарье.



Промышленные предприятия, эвакуированные в Узбекистан за 1941-1942 годы - Sputnik Узбекистан



