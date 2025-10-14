Поздравление посольства России по случаю 80-летия Всенародного голосования о независимости Монголии

16:12 20.10.2025

Ровно 80 лет назад – 20 октября 1945 года – на всей территории Монголии при колоссальной явке в 98,47% состоялось Всенародное голосование о независимости Монголии, в ходе которого все 487409 человек, принявших в нем участие, единогласно высказались "за".



Несмотря на то, что решение о судьбе своей Родины принимали непосредственно граждане Монголии, не стоит забывать, что сама возможность проведения такого голосования была обеспечена дипломатическими стараниями ее верного друга и соседа – Советского Союза, который, являясь на тот момент единственным государством, признававшим и даже с оружием в руках защищавшим суверенитет Монголии, последовательно добивался ее международного признания, неизменно поднимая этот вопрос на международной арене.



Всенародное голосование и последовавшее за ним признание Монголии другими державами способствовало выходу страны на новый уровень мировой политики и стало важнейшим шагом к обретению истинного суверенитета, а в дальнейшем – к полноправному членству в ООН.



