В городе Манас прозвучит шестичасовое исполнение эпоса "Манас"

16:22 20.10.2025

В городе Манас на площади "Азаттык" известный манасчы Дөөлөт Сыдыков будет исполнять "Манас", пишет корреспондент Turmush.



По данным городской администрации города Манас, мероприятие запланировано на 25 октября и продлится с 10:00 до 16:00.



"По программе запланировано шесть часов, но продолжительность также будет зависеть от самого исполнителя. Мы приглашаем всех вместе прославить Айкөл Манаса и почтить наше духовное наследие", - сообщили в мэрии города.



С момента основания города Манас каждое крупное мероприятие традиционно начинается с исполнения эпоса "Манас".



Дөөлөт Сыдыков запомнился широкой публике тем, что в 2020 году, стремясь попасть в Книгу рекордов Гиннесса, исполнял "Манас" непрерывно, без единого глотка воды, в течение 14 часов.