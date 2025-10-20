ProFinance: Индия стремится расширить расчеты в рупиях с ключевыми торговыми партнерами

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Индия стремится расширить расчеты в рупиях с ключевыми торговыми партнерами

Центральный банк Индии упрощает расчеты в рупиях, устанавливая прямые курсы без привязки к третьей валюте. Это часть стратегии премьер-министра Нарендры Modi по расширению использования рупии в международной торговле и снижению зависимости экономики от внешних факторов. Индия стремится стать развитой страной к 2047 году и рассматривает многовалютный режим как стабильный вариант для международных расчетов.

Центральный банк Индии предпринимает активные действия для упрощения расчетов с партнерами по свободной торговле в рупиях, что в перспективе может способствовать укреплению национальной валюты. По словам источника, знакомого с планами регулятора, центральный банк рассматривает возможность установления прямых курсов рупий без привязки к доллару США или другим третьим валютам.

Ранее Резервный банк Индии объявил о введении справочных курсов для дирхама ОАЭ и индонезийской рупии, укрепив тем самым связи с основными мировыми валютами, такими как доллар США, японская иена, евро и британский фунт. Центральный банк также активно разрабатывает аналогичные курсы для своих соседей и Маврикия.

Эти меры являются частью стратегии премьер-министра Нарендры Моди по расширению использования рупии в международных сделках, аналогичной усилиям Китая и других стран региона. Увеличение доли национальной валюты в мировой торговле снижает риски и издержки для компаний, уменьшает потребность в валютных резервах и делает экономику менее уязвимой к внешним шокам.

Индия стремится стать развитой страной к 2047 году, и наличие надежной международной валюты играет ключевую роль в достижении этой цели. Международный валютный фонд прогнозирует, что в этом году Индия обгонит Японию и займет четвертое место в мире по величине экономики, а к 2027-2028 годам опередит Германию и станет третьей крупнейшей экономикой.

Индия рассматривает многовалютный режим как предпочтительный для международных расчетов, подчеркивая, что эти шаги не направлены на дедолларизацию. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал страны БРИКС за попытки создать единую валюту, подрывающую доллар. Индия отрицает такие намерения, акцентируя внимание на интернационализации рупии через ее использование в торговле и капитальных операциях с соседними странами.

Три года назад Индия впервые заявила о своих амбициях по популяризации рупии за пределами страны. В отчете Центрального банка об интернационализации рупии, опубликованном в 2023 году, были обозначены краткосрочные цели, включая расширение валютных свопов и торговых соглашений, использование Азиатского клирингового союза и интеграцию индийских платежей с другими странами.

Согласно данным SWIFT, Индия в настоящее время не входит в список двадцати крупнейших мировых платежных валют. Доллар занимает лидирующую позицию с долей 46,94%, в то время как валюты развивающихся стран, такие как мексиканский песо, тайский бат и малайзийский ринггит, входят в этот список.

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Bloomberg

Источник - ProFinance.Ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1760974200


