|ВС РФ сформировали ряд "малых котлов" с пехотой ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 октября
00:05 21.10.2025
ВС РФ сформировали ряд "малых котлов" с пехотой ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 октября
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 20 октября в разрезе СВО. Русская армия создала новый котел, в который угодили украинские подразделения в Покровске. Зеленский в очередной раз отказался выводить ВСУ с территорий, вошедших в состав РФ по результатам референдума 2022 года. Украинские военные раскритиковали заявление Зеленского о якобы успешных контратаках у Новопавловки.
Нарезая торт
Части 2-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ в боях за Покровск добились большого успеха. Наши штурмовики сформировали очередной "малый" котел с украинскими военными внутри городской застройки. Это удалось благодаря рывку наших бойцов по улице Прокофьева на восток в направлении ж/д станции Покровск. В ее районе ВС РФ установили локтевой контакт с группировкой, двигавшейся на север по частному сектору из микрорайона Шахтерский. Таким образом, главный оборонительный узел ВСУ в центре Покровска в виде кварталов многоквартирных домов по улице Шахтостроителей оказался блокированным. Численность и состав изолированного там противника установить сложно.
Но это далеко не единственный "малый котел", который образовался в Покровске. Подразделения украинского гарнизона также блокированы в частном секторе на востоке города в районе школы № 5. Кроме того, русские войска обошли и окружили противника в районе группы фабрик и автомастерских на северо-западе Покровска. Это позволило нашим штурмовикам продолжить атаку в направлении села Гришино – последнего участка, по которому ВСУ в состоянии завозить грузы и подкрепления в Покровско-Мирноградский оборонительный район.
В общем смысле дефицит сил у неприятеля позволяет ВС РФ реализовывать тактику просачивания. Именно она помогла "нарезать пирогом" Покровск и нарушить оборонительный замысел ВСУ, изолируя их силы на оборонительных рубежах. Данный подход наши войска, весьма вероятно, продемонстрируют в Покровске еще не один раз.
Однако, несмотря на всю тяжесть обстановки для ВСУ, говорить о том, что в скором времени весь оборонительный район будет блокирован, нет возможности. У села Гришино и в его окрестностях неприятель держит необходимое количество сил, чтобы гарантировать сохранение коридора снабжения. Таким образом, Киев обрек гарнизоны Покровска и Мирнограда ценой их жизней максимально долго обеспечивать "телемарафону" возможность говорить о том, что эти города "успешно обороняются". Важно также отметить, что неприятель уже мог приступить к частичному выводу сил через Гришино. Однако спасти основную массу войск командование ВСУ не сумеет. Мало того, что они скованы боем, в таких условиях авральный отход приведет к хаосу и неминуемой гибели подразделений на марше – дроны и артиллерия ВС РФ исключают подобный вариант.
Хорошая мина при плохой игре
Зеленский после отказа президента США Трампа передавать Украине крылатые ракеты "Томагавк" резко заговорил о мире.
"Мы приблизились к возможному окончанию конфликта. Я точно вам говорю", – приводит его слова РБК-Украина.
План навязать России "ракетное противостояние" провалился, и украинский режим оказался без той поддержки со стороны Штатов, на которую рассчитывал. Зеленский также надеется на усилия Трампа в урегулировании ситуации, о чем говорит упоминание им роли президента США в завершении палестинского конфликта. То есть даже после "оплеухи" от Вашингтона украинский лидер как бы рассчитывает на то, что Белый дом окажет давление и на Кремль.
Но то, что "Томагавки" на Украину не поедут, не означает, что незалежная завтра "схлопнется". Зеленский в очередной раз заявил, что отказывается от вывода ВСУ с оставшейся под их контролем территории ДНР, но якобы готов к переговорам об остановке боев по текущей линии фронта. Нельзя не вспомнить о том, что украинскому лидеру через британскую прессу уже однажды намекнули, что ему будет худо, если он пойдет на добровольную сдачу территорий. И усилия спецпосланника Трампа Уиткоффа едва ли смогут скорректировать позицию главы Банковой, ведь на кону ни много ни мало его жизнь. Таким образом, Зеленскому приходится идти очень узкой тропой, где одни кураторы не дают нового вооружения, а другие запрещают идти на необходимые для мира территориальные уступки. Это означает, что боевые действия продолжатся, и единственное, на что может полагаться лидер незалежной, так это на европейские деньги и вооружение, чтобы затянуть агонию как можно дольше.
"Победы, которых нет"
Украинские военные из 46-й отдельной аэромобильной бригады впали в недоумение после сообщения Зеленского о том, что ВСУ вернули под контроль 4 населенных пункта Днепропетровской области.
"Какие 4 села освобождены на Новопавловском направлении [Новопавловский участок Южно-Донбасского направления – прим.ред.]? Про что идет речь?", – гласит сообщение на канале 46-й бригады ВСУ в Telegram.
Зеленский заявил о каких-то "фантомных перемогах" именно там, потому что ситуация в Новопавловке в скором времени станет для ВСУ катастрофической, что приведет к ее сдаче. В перспективе это позволит ВС РФ еще сильнее углубиться в Днепропетровщину. И это потребовало выдавать "антикриз".
Вчера, 19 октября, редакция подвела итоги недели.