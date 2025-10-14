 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 21.10.2025
02:28  Лидер Туркмении благословил реализацию очередного этапа газопровода Серхетабат–Герат
01:09  Туннель из России в США окончательно изолирует Европу, - Тимофей Бордачев
00:05  ВС РФ сформировали ряд "малых котлов" с пехотой ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 октября
Понедельник, 20.10.2025
18:30  ProFinance: Индия стремится расширить расчеты в рупиях с ключевыми торговыми партнерами
16:22  В городе Манас прозвучит шестичасовое исполнение эпоса "Манас"
16:12  Поздравление посольства России по случаю 80-летия Всенародного голосования о независимости Монголии
15:02  Sputnik: Какие предприятия эвакуировали в Узбекистан в 1941-1942 годах (история)
14:13  МВД стран СНГ в ходе операции "Розыск" за два дня задержано 286 преступников, найдены 55 без вести пропавших
14:05  Тюркская академическая интеграция, - Виктория Панфилова
13:29  Кража российских резервов под названием "репарационный кредит", - Валентин Катасонов
04:37  Си Цзиньпин поздравил Чжэн Ливэнь с избранием на пост председателя партии Гоминьдан
02:00  Рахмон поздравил народ с праздником Мехргон и призвал работать над продовольственной безопасностью Таджикистана
01:31  Энергетики Киргизии ведут подготовку к суровой зиме, - Анна Кряжева
00:29  Китай распробовал Северный морской путь
00:05  ВС РФ формируют самые большие "клещи" за СВО – итоговая сводка Readovka
Воскресенье, 19.10.2025
20:44  Переговоры России и США: холодный душ для Европы, - Владимир Малышев
16:47  Казахстан обеспокоен атакой дронов ВСУ на завод в Оренбурге
14:23  Александр Роджерс про Томагавки. Традиционный воскресный дайджест
12:26  Борьба с уличными протестами по-американски. Трамп в короне с истребителя поливает демократов нечистотами (видео)
03:26  Россия строит в Таджикистане Центр для одаренных детей. Чему будут учить?
02:10  Узбекистан между глобалистами из ВТО и евразийской интеграцией, - Рустам Масалиев
01:34  Коммерсант: Премьера Монголии присыпало углем - подробности отставки
Суббота, 18.10.2025
22:17  От идеи до глобального бренда за 20 лет: Путин поздравил телеканал RT с юбилеем
19:04  Sputnik: 18 октября 1921 года в составе РСФСР появилась Крымская АССР
17:15  Работы над обоснованием туннеля Россия-Аляска начались полгода назад, - Кирилл Дмитриев
14:04  Афганистан на форуме "Российской энергетической недели"
13:29  В Туркмении подведены итоги IV Международной олимпиады по химии
13:09  Президент Финляндии прилетит в Узбекистан читать лекции по внешней политике
12:52  Западные СМИ объявили траур после визита Зеленского в США
03:15  Главы спецслужб стран СНГ в Самарканде подписали меморандум о расширении сотрудничества
02:54  Россия и Монголия проведут совместную экспертизу ГЭС-проектов в монгольском Прибайкалье
00:05  ВС РФ приступили к штурму Константиновки – итоговая сводка Readovka за 17 октября
Пятница, 17.10.2025
22:32  Глава Пентагона пришел на переговоры с Зеленским в галстуке с российским триколором
18:17  Самарканд. Глава ФСБ России рассказал о ключевой угрозе для СНГ
12:14  МИД КНР приветствует прекращении огня между друзьями Китая - Пакистаном и Афганистаном
11:59  Премьер-министр Монголии Г. Занданшатар отправлен в отставку
03:48  "Уйми его, Дональд", или О чем говорили Путин и Трамп? - Егор Волков
01:30  В Тегеране открылась станция метро "Святая Дева Мария"
00:50  Токаев поручил навести порядок в экономических реформах, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ начинают отрезать Мирноград от Покровска – итоговая сводка Readovka за 16 октября
Четверг, 16.10.2025
22:01  Будапешт - это троллинг Евросоюза от Путина и Трампа. Детали разговора президентов
15:09  Деловой пацифизм. Немецкий бизнес мешает политикам развязать войну с Россией, - Алексей Белов
11:09  Россия – Африка: к практической реализации энергетических проектов
10:51  Казахстан. Неуместный хайп: за что должен извиниться мажилисмен
03:18  "Восточный фронт" Китая в Европе
02:29  Глупеем ли мы от использования искусственного интеллекта – мнение невролога
02:15  Война уступает место торговле у южных рубежей СНГ, - Тимофей Бордачев
00:57  Президент РФ предоставил гражданство академику Абдушукуру Назарову (Таджикистан)
00:05  ВСУ готовят масштабное отступление в Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 15 октября
Среда, 15.10.2025
21:26  Опубликован доклад ЕЭК о влиянии экономической интеграции на условия ведения бизнеса в государствах ЕАЭС
13:05  ООН и Трамп: Стремление человечества к миру и процветанию ... иссякло, - Елена Пустовойтова
12:36  ОДКБ проводит в Таджикистане учения "Нерушимое братство-2025" и "Барьер-2025"
11:27  ЕАБР: Транзит через страны Центральной Азии вырос на 70% за пять лет
11:25  В Киргизии сменился мэр города Кара-Балта Чуйской области
11:19  Синьхуа: Между Тяньцзинем и Центральной Азией начали курсировать грузовые поезда
03:21  За созданием в Узбекистане АЭС присматривают западные структуры, - Рустам Масалиев
02:30  "Душанбе-Инвест-2025". Рахмон призвал инвесторов вкладываться в энергетику Таджикистана
01:07  МК: как живут калмыки, единственный буддийский народ в Европе
00:24  Комплексный антиглобализм по-китайски, - Виктор Малышев
00:05  Несколько операций ВС РФ начинают складываться в охват всей ДНР – итоговая сводка Readovka за 14 октября
Вторник, 14.10.2025
23:55  RT: Неудобный вопрос представителю Европейской комиссии Пауле Пиньо
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ВС РФ сформировали ряд "малых котлов" с пехотой ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 октября
00:05 21.10.2025

ВС РФ сформировали ряд "малых котлов" с пехотой ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 октября

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 20 октября в разрезе СВО. Русская армия создала новый котел, в который угодили украинские подразделения в Покровске. Зеленский в очередной раз отказался выводить ВСУ с территорий, вошедших в состав РФ по результатам референдума 2022 года. Украинские военные раскритиковали заявление Зеленского о якобы успешных контратаках у Новопавловки.



Нарезая торт

Части 2-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ в боях за Покровск добились большого успеха. Наши штурмовики сформировали очередной "малый" котел с украинскими военными внутри городской застройки. Это удалось благодаря рывку наших бойцов по улице Прокофьева на восток в направлении ж/д станции Покровск. В ее районе ВС РФ установили локтевой контакт с группировкой, двигавшейся на север по частному сектору из микрорайона Шахтерский. Таким образом, главный оборонительный узел ВСУ в центре Покровска в виде кварталов многоквартирных домов по улице Шахтостроителей оказался блокированным. Численность и состав изолированного там противника установить сложно.

Но это далеко не единственный "малый котел", который образовался в Покровске. Подразделения украинского гарнизона также блокированы в частном секторе на востоке города в районе школы № 5. Кроме того, русские войска обошли и окружили противника в районе группы фабрик и автомастерских на северо-западе Покровска. Это позволило нашим штурмовикам продолжить атаку в направлении села Гришино – последнего участка, по которому ВСУ в состоянии завозить грузы и подкрепления в Покровско-Мирноградский оборонительный район.

В общем смысле дефицит сил у неприятеля позволяет ВС РФ реализовывать тактику просачивания. Именно она помогла "нарезать пирогом" Покровск и нарушить оборонительный замысел ВСУ, изолируя их силы на оборонительных рубежах. Данный подход наши войска, весьма вероятно, продемонстрируют в Покровске еще не один раз.

Однако, несмотря на всю тяжесть обстановки для ВСУ, говорить о том, что в скором времени весь оборонительный район будет блокирован, нет возможности. У села Гришино и в его окрестностях неприятель держит необходимое количество сил, чтобы гарантировать сохранение коридора снабжения. Таким образом, Киев обрек гарнизоны Покровска и Мирнограда ценой их жизней максимально долго обеспечивать "телемарафону" возможность говорить о том, что эти города "успешно обороняются". Важно также отметить, что неприятель уже мог приступить к частичному выводу сил через Гришино. Однако спасти основную массу войск командование ВСУ не сумеет. Мало того, что они скованы боем, в таких условиях авральный отход приведет к хаосу и неминуемой гибели подразделений на марше – дроны и артиллерия ВС РФ исключают подобный вариант.

Хорошая мина при плохой игре

Зеленский после отказа президента США Трампа передавать Украине крылатые ракеты "Томагавк" резко заговорил о мире.

"Мы приблизились к возможному окончанию конфликта. Я точно вам говорю", – приводит его слова РБК-Украина.

План навязать России "ракетное противостояние" провалился, и украинский режим оказался без той поддержки со стороны Штатов, на которую рассчитывал. Зеленский также надеется на усилия Трампа в урегулировании ситуации, о чем говорит упоминание им роли президента США в завершении палестинского конфликта. То есть даже после "оплеухи" от Вашингтона украинский лидер как бы рассчитывает на то, что Белый дом окажет давление и на Кремль.

Но то, что "Томагавки" на Украину не поедут, не означает, что незалежная завтра "схлопнется". Зеленский в очередной раз заявил, что отказывается от вывода ВСУ с оставшейся под их контролем территории ДНР, но якобы готов к переговорам об остановке боев по текущей линии фронта. Нельзя не вспомнить о том, что украинскому лидеру через британскую прессу уже однажды намекнули, что ему будет худо, если он пойдет на добровольную сдачу территорий. И усилия спецпосланника Трампа Уиткоффа едва ли смогут скорректировать позицию главы Банковой, ведь на кону ни много ни мало его жизнь. Таким образом, Зеленскому приходится идти очень узкой тропой, где одни кураторы не дают нового вооружения, а другие запрещают идти на необходимые для мира территориальные уступки. Это означает, что боевые действия продолжатся, и единственное, на что может полагаться лидер незалежной, так это на европейские деньги и вооружение, чтобы затянуть агонию как можно дольше.

"Победы, которых нет"

Украинские военные из 46-й отдельной аэромобильной бригады впали в недоумение после сообщения Зеленского о том, что ВСУ вернули под контроль 4 населенных пункта Днепропетровской области.

"Какие 4 села освобождены на Новопавловском направлении [Новопавловский участок Южно-Донбасского направления – прим.ред.]? Про что идет речь?", – гласит сообщение на канале 46-й бригады ВСУ в Telegram.

Зеленский заявил о каких-то "фантомных перемогах" именно там, потому что ситуация в Новопавловке в скором времени станет для ВСУ катастрофической, что приведет к ее сдаче. В перспективе это позволит ВС РФ еще сильнее углубиться в Днепропетровщину. И это потребовало выдавать "антикриз".

Вчера, 19 октября, редакция подвела итоги недели.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1760994300


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Генеральным секретарем ТюркПА
- Мажилис рассмотрит проект республиканского бюджета на 2026-2028 годы
- Олжас Бектенов провел заседание СД Фонда "Самрук-Қазына" с участием независимого цифрового члена Совета директоров SKAI
- Кадровые перестановки
- Институты и личности
- Проекты Цифрового кодекса и закона о банках и банковской деятельности обсудили на заседании Общественной палаты
- Из истории АП. Часть 2
- Сотрудничество с Всемирным банком остается одной из ключевых основ устойчивого развития Казахстана
- В МВД прошло расширенное заседание коллегии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  