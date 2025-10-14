ВС РФ сформировали ряд "малых котлов" с пехотой ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 октября

00:05 21.10.2025

ВС РФ сформировали ряд "малых котлов" с пехотой ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 октября



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 20 октября в разрезе СВО. Русская армия создала новый котел, в который угодили украинские подразделения в Покровске. Зеленский в очередной раз отказался выводить ВСУ с территорий, вошедших в состав РФ по результатам референдума 2022 года. Украинские военные раскритиковали заявление Зеленского о якобы успешных контратаках у Новопавловки.



