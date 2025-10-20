Лидер Туркмении благословил реализацию очередного этапа газопровода Серхетабат–Герат

02:28 21.10.2025 Герой-Аркадаг благословил реализацию очередного этапа газопровода Серхетабат–Герат, именуемого "Arkadagyň ak ýoly" (Белый путь Аркадага)

20.10.2025



Сегодня Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с ходом работ по строительству на территории Афганистана участка Серхетабат–Герат, именуемого "Arkadagyň ak ýoly" и являющегося частью проекта газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия.



Внешнеполитическая стратегия нашей страны, инициированная Героем-Аркадагом, успешно реализуется под мудрым руководством Президента Сердара Бердымухамедова. Одним из ключевых направлений данной стратегии является последовательное укрепление сотрудничества со странами региона на основе принципов взаимной выгоды и добрососедства.



Ярким подтверждением тому являются состоявшиеся в сентяб­ре 2024 года при участии Героя-­Аркадага открытие на туркмено-афганской границе 177-метрового железнодорожного моста стальной магистрали Серхетабат–Тургунди, начало строительства участка Серхетабат–Герат проекта транснацио­нального газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ) и оптико-волоконной линии связи Серхетабат–Герат, именуемых "Arkadagyň ak ýoly", складского комплекса в сухом порту железнодорожной станции Тургунди и участка Тургунди–Санабар первой очереди железной дороги Тургунди–Герат, а также ввод в эксплуатацию расположенной в афганской провинции Герат электростанции "Nur-el-Jahad" в рамках претворения в жизнь первого этапа проекта линии электропередачи Туркменистан–Афганистан–Пакистан (ТАП).



Нейтральный Туркменистан, руководствуясь принципами миролюбия и добрососедства, последовательно выступает за укреп­ление благополучной жизни в Афганистане.



Наша страна привержена созданию современной системы энергетической безопасности. Инициированный Героем-­Аркадагом проект газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия направлен на благополучие братских народов стран региона и внесет значительный вклад в развитие этой системы. Вместе с тем данный проект является важным шагом в реализации энергетической стратегии, нацеленной на коренную модернизацию отечественного топливно-энергетического комплекса, внедрение инноваций и экологически чистых технологий, диверсификацию транспортировки энергоресурсов на мировые рынки с учетом интересов производителей, транзитеров и потребителей.



Наряду со строительством проекта ТАПИ необходимо отметить значимость проектов линии электропередачи Туркменистан–Афганистан–Пакистан, оптико-волоконной системы связи, железнодорожной инфраструктуры, реализуемых по инициативе нашей страны.



...Герой-Аркадаг направился в Международный аэропорт столицы, откуда отбыл в Марыйский велаят.



В аэропорту Героя-Аркадага провожали официальные лица страны.



Здесь Герой-Аркадаг в беседе с официальными лицами страны подчеркнул, что Туркменистан и Афганистан успешно реализуют масштабные совместные проекты, в частности, в транспортно-коммуникационной и топливно-энергетической областях, основанные на взаимоуважении, дружбе и братстве. Это имеет особое значение для мирного социально-экономического восстановления соседней страны и ее успешной интеграции в современную систему мирохозяйственных связей.



Спустя некоторое время Герой-Аркадаг прибыл в Международный аэропорт города Мары.



Затем Герой-Аркадаг на вертолете прибыл в город Серхетабат Тахтабазарского этрапа Марыйского велаята.



Отсюда Герой-Аркадаг на автомобиле направился в афганскую провинцию Рабат-Санги, к месту строительства участка газопровода Серхетабат–Герат, именуемого "Arkadagyň ak ýoly".



Здесь Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага тепло приветствовали члены официальных делегаций нашей страны и Афганистана.



Затем здесь состоялось торжественное собрание.



Перед началом мероприятия были вознесены молитвы к Всевышнему об успешной реализации этого важного проекта, направленного на благо народов двух дружественных стран.



Приветствуя Героя-Аркадага и участников церемонии, заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана, курирующий топ­ливно-энергетический комплекс, подчеркнул, что благодаря постоянной поддержке Аркадаглы Героя Сердара в настоящее время в нашей стране проводится большая работа по развитию и модернизации неф­тегазовой отрасли.



Как отмечалось, прибытие ­Героя-Аркадага для ознакомления с ходом строительных работ на газопроводе Серхетабат–Герат, именуе­мом "Arkadagyň ak ýoly", а также его личное участие в нынешнем мероприя­тии – большая честь для работников неф­тегазовой отрасли и вдохновляет их на дальнейший усердный труд.



От имени работников топливно-энергетического комплекса вице-премьер пожелал Герою-Аркадагу и Президенту Сердару Бердымухамедову крепкого здоровья, успехов в масштабной и благородной деятельности в интересах народа и обратился к Герою-­Аркадагу принять в качестве памятного подарка от Государственного концерна "Türkmengaz" специальную униформу.



Затем слово было предоставлено Герою-Аркадагу.



Обращаясь к участникам торжественного собрания с исторической речью по случаю знаменательного события, Герой-Аркадаг подчерк­нул, что в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства под руководством Аркадаглы Героя Сердара успешно реализуются грандиозные проекты, которые способствуют расширению дружественных и добрососедских отношений.



Отмечалось, что принимаются масштабные меры для увеличения объемов добычи туркменского природного газа и обеспечения его надежных поставок на внешние рынки. Обо всем этом в полной мере свидетельствует осуществляе­мая Государственным концерном "Türkmengaz" в Международный год мира и доверия деятельность по прокладке новых газопроводов международной значимости, констатировал Герой-Аркадаг.



Как подчеркивалось, наличие колоссальных запасов углеводородных ресурсов позволяет нашей стране экспортировать природный газ на долгосрочной основе. И здесь огромное значение обретает проект газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, который отвечает интересам братских народов государств региона: транснациональный проект как очередной шаг на пути реализации энергетической стратегии Туркменистана по модернизации национального топливно-энергетического комплекса придаст новый импульс устойчивому развитию всего региона.



11 сентября прошлого года в Марыйском велаяте нашей страны был дан старт прокладке ключевого звена газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия – участка Серхетабат–Герат, именуемого "Arkadagyň ak ýoly", что стало одним из значимых международных событий.



Как отметил Национальный ­Лидер туркменского народа, в тот день, золотыми буквами вписанный в историю турк­мено-афганских отношений, состоялось открытие новых сооружений и началось строительство важных объектов, что демонстрирует значительную успешность сотрудничества Туркменистана и Афганистана на основе доброй воли.



В целом сегодня взаимоотношения туркменского и афганского народов, которые восходят к древности, существенно укрепляются. Успешно претворяются в жизнь и значимые в масштабах истории проекты в интересах обоих народов. Выполнение столь крупных проектов служит наглядным свидетельством добрососедских отношений между Туркменистаном и Афганистаном: они имеют большое значение, так как окажут положительное влияние на социально-экономическое развитие не только стран-участниц, но и всех государств региона, продолжил Герой-Аркадаг.



Газопровод Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия имеет огромное значение в процветании как соседних государств, так и регио­на в целом, в формировании экономически устойчивого пространства. Нашими самоотверженными газовиками успешно проложен его туркменский участок протяженностью 214 километров. Сегодня мы становимся свидетелями продолжения прокладки до афганской провинции Герат очередного этапа газопровода по маршруту Серхетабат–Герат, именуемому "Arkadagyň ak ýoly". Его протяженность составляет 153 километра.



Как отметил Герой-Аркадаг, для реализации данного проекта при содействии Аркадаглы Героя Сердара сформирована прочная материально-техническая база: данный процесс обеспечен более чем 200 единицами современной и мощной техники. В выполнение проекта будут привлечены и граждане Афганистана, а с его полной реализацией появятся новые рабочие места для афганского народа. Кроме того, в Афганистан ежегодно будут поступать средства в размере в среднем свыше 1 миллиарда долларов США. Все это окажет положительное влияние не только на туркмено-афганские отношения, но и на регион в целом.



Следовательно, данные проекты преследуют общую цель – придать мощный импульс долгосрочному развитию наших стран и поддерживать устойчивое развитие на пространстве региона, констатировал Национальный Лидер туркменского народа Герой-Аркадаг и, пользуясь возможностью, поблагодарил наших самоотверженных газовиков за участие в претворении в жизнь крупномасштабного проекта между Туркменистаном и Афганистаном, а также афганскую сторону за поддержку данного проекта и участие в его реализации.



Пусть узы дружбы и братства между туркменским и афганским народами всегда процветают, пожелал Герой-Аркадаг.



Затем Герой-Аркадаг благословил реа­лизацию очередного этапа ключевого звена проекта газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия до афганской провинции Герат – газопровода по маршруту Серхетабат–Герат, именуемому "Arkadagyň ak ýoly".



Далее слово было предоставлено замес­тителю премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам Абдулу Гани Барадару.



В начале выступления, поприветствовав Героя-Аркадага и участников церемонии на афганской земле, Абдул Гани Барадар передал наилучшие пожелания от Председателя Кабинета Министров Афганистана Моллы Мохаммада Хасана Ахунда.



Как отмечалось, проект ТАПИ, имеющий геополитическое и геоэкономическое значение, в настоящее время успешно реализуется. Данный проект – не только газопровод, но и символ сотрудничества, взаимовыгодных экономических отношений и усилий, направленных на общее благополучие. Наряду с этим проект служит мостом для укрепления доверия между странами региона и имеет большое значение в обеспечении энергетической безопасности и стабильности.



Реализация данного проекта газопровода будет способствовать обеспечению процветания народов стран-участниц и созданию тысячи рабочих мест. В этой связи подчеркивалось, что афганская сторона рассматривает проект ТАПИ не только с экономической точки зрения, но и как важный шаг в развитии сотрудничества между Афганистаном и Туркменистаном.



Отмечалось, что вдоль маршрута данного газопровода будет создана соответствующая инфраструктура, в том числе линия электропередачи Туркменистан–Афганистан–Пакистан, железные и автомобильные дороги, а также логистические цент­ры. Это позволит сформировать единую систему торгово-экономических связей и энергетического сотрудничества в регионе.



Подчеркнув, что афгано-турк­менские отношения основаны на дружбе и братстве, общих культурных и духовных ценностях, Абдул Гани Барадар от имени афганской стороны выразил признательность Герою-Аркадагу и Президенту Туркменистана за поддержку в развитии совместного сотрудничества.



Затем был продемонстрирован видеоролик, рассказывающий о газопроводе по маршруту Серхет­абат–Герат, именуемому "Arkadagyň ak ýoly".



Далее, обращаясь к участникам торжества, Герой-Аркадаг подчеркнул, что, как известно, Соединенные Штаты Америки в числе первых поддержали проект газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия. За годы независимости отношения между Туркменистаном и США развивались на высоком уровне. Сегодня двустороннее сотрудничество охватывает множество направлений, в частности, торговлю, инвестиции и контакты между деловыми кругами.



В этом контексте особо отмечалась огромная роль Туркмено-американского делового совета. Вот уже много лет известные американские компании проводят в Туркменистане большую работу. В нашей стране успешно функционируют американские компании "Boeing", "Case New Holland", "John Deere", "Caterpillar", "General Electric", "Sikorsky" и "Nicklaus Design".



В этой связи Герой-Аркадаг подчерк­нул вклад американской компании "Bownstein", выступающей консультантом грандиозного проекта газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия и предоставляющей ценные и полезные рекомендации в его реализации.



Состоявшаяся в нынешнем году в Национальной туристической зоне "Аваза" Третья Конференция Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, значительно приумножила авторитет Туркменистана на международной арене. ­Вместе с тем недавно, на 18-м пленарном заседании 80-й сессии Генеральной Ассамб­леи Организации Объединенных Наций была единогласно принята Резолюция "Авазинская политическая декларация", которая сопряжена с прошедшей в Национальной туристической зоне "Аваза" международной Конференцией.



Примечательно, что в связи с Конференцией Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил поздравление, подчеркнул Герой-Аркадаг. Пользуясь возможностью, Национальный Лидер туркменского народа выразил искреннюю благодарность Президенту США Дональду Трампу за поддержку проводимых в нашей стране столь значимых мероприя­тий международного уровня, за поздравительное послание, а также за поддержание проекта газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия.



Озвучив девиз Президента ­Аркадаглы Героя Сердара "Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!", Герой-Аркадаг восславил работников нефтегазового комплекса, особенно самоотверженных туркменских газовиков, которые, не жалея сил и энергии, проводят такую большую работу и участвуют в реализации значимого в масштабах истории проекта.



Далее Герой-Аркадаг и участники церемонии ознакомились с мощной техникой, приобретенной для строи­тельства газопровода.



Эта техника, закупленная по инициативе Президента Сердара Бердымухамедова, свидетельствует об экономической мощи Туркменистана и играет важную роль в реализации проекта ТАПИ.



Затем Герой-Аркадаг прошел к месту сварки стыка труб до афганской провинции Герат – газопровода по маршруту Серхетабат–Герат, именуемому "Arkadagyň ak ýoly".



Здесь руководитель афганского филиала Акционерного общества закрытого типа "Türkmengazgurluşyk" Х.Сапаров проинформировал об осуществляемых работах.



Как отмечалось, в сентябре прошлого года при участии Героя-­Аркадага был дан старт строительным работам по реализации проекта газопровода Серхетабат–Герат, именуемого "Arkadagyň ak ýoly". Герой-Аркадаг проявил большой интерес к строительству этого газопровода, посетил туркменских газовиков и ознакомился с условиями работы, что вдохновило их на новые трудовые свершения.



Руководитель афганского филиала Акционерного общества закрытого типа "Türkmengazgurluşyk" обратился к Герою-Аркадагу с просьбой благословить начало сварочных работ на участке газопровода Серхетабат–Герат, именуемого "Arkadagyň ak ýoly", до афганской провинции Герат.



Муфтий Туркменистана прочитал молитву об успешной реализации этого крупного газового проекта, имеющего региональное и мировое значение.



В торжественной обстановке Герой-Аркадаг дал благословение на старт сварочных работ. В этот момент началась реализация очередного этапа газопровода.



По завершении церемонии при участии Героя-Аркадага был дан той-садака.



Затем, тепло попрощавшись со всеми, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов на вертолете отбыл в город Мары.



Через некоторое время авиалайнер Героя-Аркадага, вылетевший из Мары, приземлился в Международном аэропорту столицы.



Таким образом, визит Героя-­Аркадага в Афганистан продемонстрировал приверженность Туркменистана развитию добрососедских отношений в регионе. В настоящее время туркмено-афганские связи являются ярким примером взаимовыгодного сотрудничества, отвечающего не только интересам дружественных народов двух стран, но и вносят весомый вклад в укрепление устойчивого развития региона. Источник - Туркменистан: Золотой век

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761002880





