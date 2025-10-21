Операции "Алхимия". Как Британия воюет с Россией на Черном море руками украинцев, - Владимир Малышев

14:49 21.10.2025 Крах операции "Алхимия": тайная война Британии против России

Американское издание обнародовало секретные планы операции "Алхимия" английских спецслужб на Украине



21.10.2025 | Владимир МАЛЫШЕВ



Недавно американское издание Grayzone [https://thegrayzone.com/] опубликовало засекреченные документы о том, как Британия воюет с Россией на Черном море руками украинцев. Они свидетельствуют о том, что именно британская разведка в рамках операции "Алхимия" [Project Alchemy] разрабатывала планы подрыва Керченского места, атак на российские боевые корабли, планы диверсий в Крыму и атаки на Севастополь, обучала украинских диверсантов-подводников, планировала и осуществляла и другие подрывные операции.



"Слитые данные, попавшие в распоряжение издания Grayzone, раскрыли подробности тайной войны, которую британская разведка ведет против России на Черном море", – пишет автор статьи Кит Кларенберг [Kit Klarenberg]. По его словам, секретные документы, который оказались в распоряжении Grayzone, указывают на то, что именно Великобритания – "верховный архитектор" украинских военных операций против Черноморского флота России. Эти документы показывают, что высокопоставленные британские военные и разведчики составляли подробные планы "максимального истощения Черноморского флота". Они планировали взорвать Керченский мост, соединяющий Крым с "материковой" Россией, "с помощью бомб под видом удобрений и даже разработали чертежи для целой серии подводных аппаратов, которые позволили бы украинским водолазам устанавливать мины на российских кораблях и инфраструктуре".



Моррис также предложил использовать для подрыва Керченского моста сухогруз с удобрениями, начиненный взрывчаткой, который будет остановлен под мостом и взорван. Моррис считал, что при этом ущерб будет значительным: "от четырех до шести опор моста будут уничтожены, что выведет его из эксплуатации на длительный период времени". При этом он полагал, будто полное разрушение Керченского моста сможет спровоцировать в России беспорядки, "вплоть до дворцового переворота в Кремле".



Как полагал Моррис, все эти террористические операции: подрыв Керченского моста, проникновение шпионов в Крым, создание там тайных схронов оружия, заложат основу для "главного наступления" и захвата полуострова. При этом планировалась "прямая атака на Севастополь с использованием полностью загруженного топливом танкера в Стрелецкой бухте", подрыв которого усугубит панику и "вышлет российскому флоту мощный сигнал, что нигде в регионе безопасности не будет".



Хотя ни одна из этих операций так и не была реализована, отмечает Grayzone, Севастополь был постоянной целью беспилотных налетов и ракетных атак Киева на протяжении всего конфликта. Более того, в служебной записке "Операция на Черном море" Военно-морская академия имени Нахимова в Севастополе называлась идеальной целью для таких атак. За это время учебное заведение неоднократно подвергалось ударам Украины. А провокационный удар по Керченскому мосту последовал в октябре 2022 года. Это почти наверняка – следствие планов, подготовленных в недрах проекта "Алхимия", утверждает Grayzone. В секретной записке месяц спустя глава "Алхимии" Доминик Моррис с одобрением заявил, что атака на мост нанесла русским "значительный вред". По словам автора проекта "Алхимия", дальнейшее затопление кораблей "заставит российский флот отдалиться от побережья Украины или зайти в порт, открыв для украинского флота возможность проводить прибрежные операции".



Планировалось, что украинские морские пехотинцы и военно-морские силы будут оснащены и обучены британцами, чтобы получить возможность "устраивать засады на российские инженерные команды и разведывательные группы спецназа" и "преследовать российские силы внезапными ударами". Этим группам также будет поручено "выводить из строя береговые радиолокационные станции" и, таким образом, "ослеплять" российские силы.



В документе проекта "Алхимия" предлагалось "обучение специально отобранных русскоязычных мужчин" для выполнения "тайных задач под прикрытием". Предлагалось, в частности, обучение стрельбе из стрелкового оружия, проведению диверсий на гражданских объектах (таких, как электрические подстанции и железные дороги), кибербезопасности, навыкам взлома, передовому рукопашному бою и "опознанию высокопоставленных военных во время пребывания в Крыму вне службы для их дальнейшего устранения".



В просочившемся предложении проекта "Алхимия" от сентября 2022 года был изложен сложный план, основанный на сведениях от трех неназванных британских компаний. Он включал удары по Черноморскому флоту в гавани Севастополя и гражданским судам для перемещения личного состава и техники по Днепру, а также ночные рейды в "других морских средах", используемых российскими войсками. Планируемая военная кампания получила название проект "Таврида". В Севастополе корабли Черноморского флота должны были уничтожаться "водолазами, доставленными тайно с помощью подводных аппаратов" – на военном жаргоне они еще называются средствами доставки диверсантов. Согласно замыслу, по прибытии в порт они должны "прикрепить магнитные мины к кораблям и подводным лодкам", после чего "смогут вернуться в Черноморск незамеченными".



Для этой цели специалисты проекта "Алхимия" разработали аппараты "специально для работы в прибрежной зоне Украины", с "превосходной дальностью, позволяющей достичь из Черноморска Севастополя". В документе говорилось, что эти аппараты также могут быть развернуты у берегов рек, чтобы "уничтожать суда и поражать цели вне зоны действия обычных систем оружия" и "собирать разведданные о передвижениях противника". Утверждается, что аппарат под названием Tauris 1 ("Таврида") якобы может похвастаться "современными" технологиями и способен работать как в надводном, так и в подводном положении.



Tauris 1 якобы может перевозить "одного пилота и штурмана, а также четырех водолазов в отдаленные места для выполнения секретных заданий, включая наблюдение, скрытое проникновение, разминирование и, наоборот, установку мин". Система разработана для быстрой работы на поверхности, может развивать скорость до 30 узлов, "сверхтиха при погружении" и имеет очень низкую радиолокационную сигнатуру при работе на перископной глубине. Кроме того, аппараты могут залегать на морском и речном дне и автоматически всплывать по "зашифрованному сигналу".



"Мы считаем, что эти аппараты дадут украинскому флоту огромное преимущество в уничтожении ключевых российских средств и других сил, развернутых на юге", – похвалялись авторы документа. План предусматривал обучение 24-48 украинских морских пехотинцев и моряков на "курсах в засекреченном месте в Великобритании" под наблюдением технической группы и инструкторов, состоящих из "бывших пилотов и штурманов подводных аппаратов, служивших в британском спецназе". Также курсанты пройдут тактическую подготовку и обучатся установке магнитных мин.



"Хотя нет никаких доказательств, что Киев принял предложение проекта "Алхимия" и партнеров, – пишет Grayzone, – были многочисленные примеры рейдов украинских спецназовцев-камикадзе на подконтрольную России территорию, нередко на гидроциклах. Помимо Кинбурнской косы, Тендровская коса, что в 20 километрах к югу, также не раз становилась целью. В ходе неудачного рейда 28 февраля 2024 года пять украинских штурмовых катеров сразу же попали под интенсивный российский огонь, едва приблизившись к Тендровской косе. В результате погибли десятки бойцов и лишь одному судну удалось скрыться с места боев".



Даже яростно антироссийские издания в Великобритании и те признали провал подрывных планов. Газета Telegraph раскритиковала операцию, назвав ее "крахом" и отметив, что "непонятно, чего в принципе пытались добиться украинские силы". Эти самоубийственные рейды нередко сравнивают с неудачной попыткой Киева захватить село Крынки, которая, как выяснило издание Grayzone, также была спланирована и направлялась проектом "Алхимия".



Другие атаки на российские силы в Черном море при поддержке Великобритании оказались более успешными. В марте 2024 года после серии громких ударов по российским военным кораблям тогдашний министр обороны Грант Шэппс похвастался, что поставленные Лондоном беспилотники и ракеты помогли Киеву "уничтожить почти 30%" Черноморского флота. Помимо собственно вооружения, очень вероятно, что Украина во многом опиралась на разведданные с британских самолетов-разведчиков RC-135, которые усилили наблюдение за российскими объектами в Черном море с началом опосредованной войны.



Британия давно начала использовать Украину как оружие против Москвы и не только на Черном море. Еще до начала СВО, в августе 2021 года, журнал Soldier сообщил, что британские войска "проводят совместное обучение с украинскими коллегами в рамках многонациональной программы, к которой привлечены военнослужащие из Канады, США и Швеции".



Эта боевая группа численностью 400 человек состояла в основном из военнослужащих 4-го батальона Королевского полка Шотландии, которые были переброшены на Украину "с целью развития двусторонних отношений, совместного планирования и проведения тактических операций".



16 августа 2022 года итальянская газета Repubblica опубликовала репортаж своего корреспондента в Англии Антонелло Герреры "На секретной британской базе, где украинские солдаты учатся воевать с русскими". "Это репортаж с места, где Лондон обучает 10 тысяч киевлян, – писал Геррера. – …здесь учат защищаться и убивать". К репортажу приложен видеоролик, на котором украинские солдаты в британской форме репетируют штурм поселка. Обстановка максимально приближена к реальной. На улице валяются искореженные автомобили, гремят выстрелы, стелется дым…



С 2017 по 2020 год британское правительство потратило свыше 30 миллионов фунтов стерлингов на так называемый Фонд конфликтов, стабильности и безопасности. Фонд оказывал содействие специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. В сентябре 2021 года сотрудники Министерства обороны Британии провели специальную встречу с представителями Нацгвардии Украины; информация об этом была в Британии засекречена.



Годом позже Украина и Британия подписали меморандум о взаимопонимании с целью продолжать военную подготовку и экспорт вооружений. В 2018 году были развернуты учебные команды в составе представителей королевских ВМС и королевского корпуса морской пехоты, чтобы проводить обучение украинских моряков. В конце 2020 г. сообщалось, что на Украине находятся 100 военнослужащих из состава 3-го стрелкового батальона и 4-го батальона Королевского полка Шотландии, которые занимаются обучением ВСУ. В июне 2021 года компания Babcock (военный подрядчик) подписала трехсторонний меморандум взаимопонимания с правительствами Британии и Украины о восстановлении украинских военно-морских баз.



Но главной целью Британии в борьбе против России, как и прежде, остается Черное море. В январе 2025 г. Совет по геостратегии, финансируемый британским правительством военный подрядчик, предложил развернуть британскую военно-морскую оперативную группу, чтобы "изменить геополитику" региона. Затем министерство обороны пригласило "отраслевых партнеров" из НАТО, Украины и альянса "Пять глаз" представить проекты и планы для "разработки универсальной, быстрой и малозаметной морской системы для операций на Украине и за ее пределами".



До конца того же месяца министр Великобритании подтвердил в парламенте, что для "поддержки Украины" министерство обороны разработало две "новые беспилотные морские системы", которые получили название Snapper ("Кусака") и Wasp ("Оса") и "проходят итоговые испытания". Невероятное стремление Великобритании воспользоваться опосредованной войной, чтобы уничтожить Черноморский флот России, может показаться странным, учитывая его относительно скромную роль в конфликте.



Однако истинная мотивация была четко изложена в докладе Совета по геостратегии от марта 2022 года, где говорилось, что из-за военных действий на Украине "ставка Лондона в Черноморском регионе возросла". В документе подробно описывается, что контроль над Черным морем необходим для предполагаемого "крена" Великобритании в сторону Индо-Тихоокеанского региона, изложенного в комплексном обзоре стратегии безопасности и обороны Великобритании от июля 2021 года. Как пояснил Совет по геостратегии, "держава, контролирующая Черное море, сможет оказать значительное давление на ключевые морские коммуникации из Европы в Индо-Тихоокеанский регион".



В феврале этого года сообщалось о серии взрывов на танкерах в Средиземном море, до этого заходивших в российские порты. Итальянские следователи подозревают, что Киев несет ответственность за минимум один из этих инцидентов с использованием магнитных мин. Это то самое оружие, которым его обучила пользоваться британская разведка", отмечает автор статьи в Grayzone. По его словам, документы проекта "Алхимия" наглядно "демонстрируют существенную роль Великобритании с самого начала опосредованной войны", которую она ведет против России на Черном море.



Внимательно следят за происками британских спецслужб и их украинских подельников в России. Директор ФСБ Александр Бортников, выступая 16 октября на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств – участников СНГ в Самарканде, заявил, что Лондон раздувает истерию в Европе об "угрозе с Востока", что именно Британия виновна в срыве мирного разрешения конфликта на Украине.



По его словам, режиму Зеленского, который полностью контролируется британцами, дали карт-бланш на построение буквально фашистской диктатуры ради идеи поражения России.



"Вся полнота власти в стране консолидирована в руках его офиса, управление на местах осуществляют военные администрации, подавлены остатки оппозиции в парламенте, неугодных устраняют физически, повсеместно действует жесткая цензура. При этом сам киевский режим и его силовой блок тотально контролируются британцами", – подчеркнул Бортников. Руководство британской разведки MI6 призывает в рамках так называемой партизанской войны "убивать всех неугодных" в России, адресатами такой агитации специально выбраны мигранты, маргиналы и радикально настроенные лица. "Особо отмечу призывы руководства MI6, СБУ и ГУР убивать всех неугодных в России в рамках так называемой партизанской войны", – сказал глава ФСБ.



По его словам, адресатами такой агитации специально выбраны незащищенные слои населения, мигранты, радикально настроенные лица, маргиналы, наркозависимые и граждане с психическими заболеваниями. "В частности, подростки, пенсионеры и иные финансово зависимые лица вовлекаются в совершение терактов через мошеннические действия кол-центров, курируемых СБУ и подразделениями информационно-психологических операций ВСУ. Только на территории Украины таких кол-центров более 120", – напомнил Бортников.



Он отметил, что в отношении граждан из Центральной Азии и Закавказья задействуется "излюбленный британцами прием стравливания народов по религиозному и национальному признакам". "Особое внимание при этом связка британских и украинских спецслужб уделяет поиску и вербовке сторонников радикального ислама, включая лиц, воевавших на Ближнем Востоке в составе МТО", – констатировал глава ФСБ.



"В этом контексте обращает на себя внимание недавнее заявление (19 сентября) теперь уже бывшего директора MI6 [Ричарда] Мура, который открыто призвал всех желающих, включая граждан наших стран, работать на британскую разведку. И анонсировал запуск специальной платформы для вербовки инициативников через даркнет", – напомнил глава ФСБ. Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761047340





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената встретился с Генеральным секретарем ТюркПА

- Мажилис рассмотрит проект республиканского бюджета на 2026-2028 годы

- Олжас Бектенов провел заседание СД Фонда "Самрук-Қазына" с участием независимого цифрового члена Совета директоров SKAI

- Кадровые перестановки

- Институты и личности

- Проекты Цифрового кодекса и закона о банках и банковской деятельности обсудили на заседании Общественной палаты

- Из истории АП. Часть 2

- Сотрудничество с Всемирным банком остается одной из ключевых основ устойчивого развития Казахстана

- В МВД прошло расширенное заседание коллегии

