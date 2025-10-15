|Киберполиция предупреждает: Самый высокооплачиваемый бизнес в Таиланде - это онлайн-мошенничество и торговля людьми
15:02 21.10.2025
Посольство России в Мьянме предупреждает: будьте осторожны при отклике на объявления о высокооплачиваемых должностях в сферах туризма, бизнес администрирования, переводческой деятельности и модельном бизнесе в Таиланде и соседних странах.
За такими объявлениями могут скрываться транснациональные преступные группировки, занимающиеся онлайн-мошенничеством и торговлей людьми.
По данным дипломатов, в консульский отдел неоднократно поступали обращения о похищениях и удержании граждан России на территории Мьянмы.
Чаще всего объявления о вакансиях распространяются через социальные сети или мессенджеры. Приехавших на "работу" из Таиланда нелегально перевозят через границу - чаще в район города Мьявади, где у них изымают документы и принуждают к участию в мошеннических операциях.
Кол-центры Мьянмы - это крупные нелегальные комплексы, где тысячи людей из разных стран вынуждены работать на преступные синдикаты.
По оценкам полиции Тайланда их численность может насчитывать до 100 тыс. человек. Основное направление - финансовое мошенничество, инвестиционные схемы и кибератаки на граждан по всему миру.
Мы неоднократно предупреждали об опасностях поиска подработки в сомнительных Telegram-каналах. Вдвойне опаснее, если такие предложения сопровождаются предложением физически переехать в другую страну. Такая попытка "легкого заработка" за границей может закончиться потерей документов, свободы и здоровья.
Сообщения российских дипломатов о гражданах России, удерживаемых в мошеннических кол-центрах, нашли продолжение - правительственные силы Мьянмы провели военную операцию против крупного центра кибермошенничества KK Park в штате Карен.
По данным мьянманского издания Eleven Media и The Guardian, операция сопровождалась активными боевыми действиями: в районе комплекса произошло не менее шести крупных и пятидесяти мелких столкновений с вооруженными формированиями.
После наступления военные заявили о полном взятии под контроль территории и обнаружении там порядка 2100 человек, в том числе из 455 женщин. Среди них могут быть граждане России. Изъято свыше 30 спутниковых терминалов Starlink.
Сам KK Park представлял собой целый город внутри города - более сотни зданий, магазины, склады, кафе и даже медицинские пункты. Формально это был бизнес-кластер, фактически фабрика онлайн-мошенничества, где людей заставляли обманом выманивать деньги у жертв через мессенджеры, инвестиционные площадки и сайты знакомств.
Ранее российские дипломаты в Таиланде сообщали о гражданах России, которых обманным путем вывезли в Мьянму под предлогом работы в сфере модельных или IT-услуг. После освобождения потерпевшие рассказали, что внутри комплекса имитировалась "нормальная жизнь" с ресторанами, магазинами и зонами отдыха, но выйти за его пределы было невозможно.