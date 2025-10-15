Киберполиция предупреждает: Самый высокооплачиваемый бизнес в Таиланде - это онлайн-мошенничество и торговля людьми

15:02 21.10.2025

Посольство России в Мьянме предупреждает: будьте осторожны при отклике на объявления о высокооплачиваемых должностях в сферах туризма, бизнес администрирования, переводческой деятельности и модельном бизнесе в Таиланде и соседних странах.



За такими объявлениями могут скрываться транснациональные преступные группировки, занимающиеся онлайн-мошенничеством и торговлей людьми.



