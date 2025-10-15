 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Вторник, 21.10.2025
16:12  Казахстан: 5 удобных сервисов для пассажиров поездов КТЖ
15:02  Киберполиция предупреждает: Самый высокооплачиваемый бизнес в Таиланде - это онлайн-мошенничество и торговля людьми
14:49  Операции "Алхимия". Как Британия воюет с Россией на Черном море руками украинцев, - Владимир Малышев
02:28  Лидер Туркмении благословил реализацию очередного этапа газопровода Серхетабат–Герат
01:09  Туннель из России в США окончательно изолирует Европу, - Тимофей Бордачев
00:05  ВС РФ сформировали ряд "малых котлов" с пехотой ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 октября
Понедельник, 20.10.2025
18:30  ProFinance: Индия стремится расширить расчеты в рупиях с ключевыми торговыми партнерами
16:22  В городе Манас прозвучит шестичасовое исполнение эпоса "Манас"
16:12  Поздравление посольства России по случаю 80-летия Всенародного голосования о независимости Монголии
15:02  Sputnik: Какие предприятия эвакуировали в Узбекистан в 1941-1942 годах (история)
14:13  МВД стран СНГ в ходе операции "Розыск" за два дня задержано 286 преступников, найдены 55 без вести пропавших
14:05  Тюркская академическая интеграция, - Виктория Панфилова
13:29  Кража российских резервов под названием "репарационный кредит", - Валентин Катасонов
04:37  Си Цзиньпин поздравил Чжэн Ливэнь с избранием на пост председателя партии Гоминьдан
02:00  Рахмон поздравил народ с праздником Мехргон и призвал работать над продовольственной безопасностью Таджикистана
01:31  Энергетики Киргизии ведут подготовку к суровой зиме, - Анна Кряжева
00:29  Китай распробовал Северный морской путь
00:05  ВС РФ формируют самые большие "клещи" за СВО – итоговая сводка Readovka
Воскресенье, 19.10.2025
20:44  Переговоры России и США: холодный душ для Европы, - Владимир Малышев
16:47  Казахстан обеспокоен атакой дронов ВСУ на завод в Оренбурге
14:23  Александр Роджерс про Томагавки. Традиционный воскресный дайджест
12:26  Борьба с уличными протестами по-американски. Трамп в короне с истребителя поливает демократов нечистотами (видео)
03:26  Россия строит в Таджикистане Центр для одаренных детей. Чему будут учить?
02:10  Узбекистан между глобалистами из ВТО и евразийской интеграцией, - Рустам Масалиев
01:34  Коммерсант: Премьера Монголии присыпало углем - подробности отставки
Суббота, 18.10.2025
22:17  От идеи до глобального бренда за 20 лет: Путин поздравил телеканал RT с юбилеем
19:04  Sputnik: 18 октября 1921 года в составе РСФСР появилась Крымская АССР
17:15  Работы над обоснованием туннеля Россия-Аляска начались полгода назад, - Кирилл Дмитриев
14:04  Афганистан на форуме "Российской энергетической недели"
13:29  В Туркмении подведены итоги IV Международной олимпиады по химии
13:09  Президент Финляндии прилетит в Узбекистан читать лекции по внешней политике
12:52  Западные СМИ объявили траур после визита Зеленского в США
03:15  Главы спецслужб стран СНГ в Самарканде подписали меморандум о расширении сотрудничества
02:54  Россия и Монголия проведут совместную экспертизу ГЭС-проектов в монгольском Прибайкалье
00:05  ВС РФ приступили к штурму Константиновки – итоговая сводка Readovka за 17 октября
Пятница, 17.10.2025
22:32  Глава Пентагона пришел на переговоры с Зеленским в галстуке с российским триколором
18:17  Самарканд. Глава ФСБ России рассказал о ключевой угрозе для СНГ
12:14  МИД КНР приветствует прекращении огня между друзьями Китая - Пакистаном и Афганистаном
11:59  Премьер-министр Монголии Г. Занданшатар отправлен в отставку
03:48  "Уйми его, Дональд", или О чем говорили Путин и Трамп? - Егор Волков
01:30  В Тегеране открылась станция метро "Святая Дева Мария"
00:50  Токаев поручил навести порядок в экономических реформах, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ начинают отрезать Мирноград от Покровска – итоговая сводка Readovka за 16 октября
Четверг, 16.10.2025
22:01  Будапешт - это троллинг Евросоюза от Путина и Трампа. Детали разговора президентов
15:09  Деловой пацифизм. Немецкий бизнес мешает политикам развязать войну с Россией, - Алексей Белов
11:09  Россия – Африка: к практической реализации энергетических проектов
10:51  Казахстан. Неуместный хайп: за что должен извиниться мажилисмен
03:18  "Восточный фронт" Китая в Европе
02:29  Глупеем ли мы от использования искусственного интеллекта – мнение невролога
02:15  Война уступает место торговле у южных рубежей СНГ, - Тимофей Бордачев
00:57  Президент РФ предоставил гражданство академику Абдушукуру Назарову (Таджикистан)
00:05  ВСУ готовят масштабное отступление в Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 15 октября
Среда, 15.10.2025
21:26  Опубликован доклад ЕЭК о влиянии экономической интеграции на условия ведения бизнеса в государствах ЕАЭС
13:05  ООН и Трамп: Стремление человечества к миру и процветанию ... иссякло, - Елена Пустовойтова
12:36  ОДКБ проводит в Таджикистане учения "Нерушимое братство-2025" и "Барьер-2025"
11:27  ЕАБР: Транзит через страны Центральной Азии вырос на 70% за пять лет
11:25  В Киргизии сменился мэр города Кара-Балта Чуйской области
11:19  Синьхуа: Между Тяньцзинем и Центральной Азией начали курсировать грузовые поезда
03:21  За созданием в Узбекистане АЭС присматривают западные структуры, - Рустам Масалиев
02:30  "Душанбе-Инвест-2025". Рахмон призвал инвесторов вкладываться в энергетику Таджикистана
01:07  МК: как живут калмыки, единственный буддийский народ в Европе
Киберполиция предупреждает: Самый высокооплачиваемый бизнес в Таиланде - это онлайн-мошенничество и торговля людьми
15:02 21.10.2025

Посольство России в Мьянме предупреждает: будьте осторожны при отклике на объявления о высокооплачиваемых должностях в сферах туризма, бизнес администрирования, переводческой деятельности и модельном бизнесе в Таиланде и соседних странах.

За такими объявлениями могут скрываться транснациональные преступные группировки, занимающиеся онлайн-мошенничеством и торговлей людьми.



По данным дипломатов, в консульский отдел неоднократно поступали обращения о похищениях и удержании граждан России на территории Мьянмы.

Чаще всего объявления о вакансиях распространяются через социальные сети или мессенджеры. Приехавших на "работу" из Таиланда нелегально перевозят через границу - чаще в район города Мьявади, где у них изымают документы и принуждают к участию в мошеннических операциях.

Кол-центры Мьянмы - это крупные нелегальные комплексы, где тысячи людей из разных стран вынуждены работать на преступные синдикаты.

По оценкам полиции Тайланда их численность может насчитывать до 100 тыс. человек. Основное направление - финансовое мошенничество, инвестиционные схемы и кибератаки на граждан по всему миру.

Мы неоднократно предупреждали об опасностях поиска подработки в сомнительных Telegram-каналах. Вдвойне опаснее, если такие предложения сопровождаются предложением физически переехать в другую страну. Такая попытка "легкого заработка" за границей может закончиться потерей документов, свободы и здоровья.



Сообщения российских дипломатов о гражданах России, удерживаемых в мошеннических кол-центрах, нашли продолжение - правительственные силы Мьянмы провели военную операцию против крупного центра кибермошенничества KK Park в штате Карен.

По данным мьянманского издания Eleven Media и The Guardian, операция сопровождалась активными боевыми действиями: в районе комплекса произошло не менее шести крупных и пятидесяти мелких столкновений с вооруженными формированиями.

После наступления военные заявили о полном взятии под контроль территории и обнаружении там порядка 2100 человек, в том числе из 455 женщин. Среди них могут быть граждане России. Изъято свыше 30 спутниковых терминалов Starlink.

Сам KK Park представлял собой целый город внутри города - более сотни зданий, магазины, склады, кафе и даже медицинские пункты. Формально это был бизнес-кластер, фактически фабрика онлайн-мошенничества, где людей заставляли обманом выманивать деньги у жертв через мессенджеры, инвестиционные площадки и сайты знакомств.

Ранее российские дипломаты в Таиланде сообщали о гражданах России, которых обманным путем вывезли в Мьянму под предлогом работы в сфере модельных или IT-услуг. После освобождения потерпевшие рассказали, что внутри комплекса имитировалась "нормальная жизнь" с ресторанами, магазинами и зонами отдыха, но выйти за его пределы было невозможно.

Источник - Вестник Киберполиции России
