Казахстан: 5 удобных сервисов для пассажиров поездов КТЖ

16:12 21.10.2025

ТОП-5 удобных сервисов для пассажиров поездов КТЖ



АО "Пассажирские перевозки" последовательно развивает цифровые и сервисные решения, направленные на повышение удобства и качества обслуживания пассажиров. Сегодня компания представляет ТОП-5 наиболее востребованных сервисов, которыми ежедневно пользуются пассажиры Национального перевозчика.



1. Онлайн-табло движения поездов - tablo.railways.kz



Онлайн-табло позволяет в режиме реального времени отслеживать движение пассажирских поездов. Пассажиры могут получить актуальную информацию о графике, месте нахождения состава, времени прибытия и отправления, а также узнать о возможных задержках. Этот сервис обеспечивает прозрачность и оперативность, помогая планировать поездки более эффективно.



