Казахстан: 5 удобных сервисов для пассажиров поездов КТЖ

16:12 21.10.2025
ТОП-5 удобных сервисов для пассажиров поездов КТЖ
АО "Пассажирские перевозки" последовательно развивает цифровые и сервисные решения, направленные на повышение удобства и качества обслуживания пассажиров. Сегодня компания представляет ТОП-5 наиболее востребованных сервисов, которыми ежедневно пользуются пассажиры Национального перевозчика.
1. Онлайн-табло движения поездов - tablo.railways.kz
Онлайн-табло позволяет в режиме реального времени отслеживать движение пассажирских поездов. Пассажиры могут получить актуальную информацию о графике, месте нахождения состава, времени прибытия и отправления, а также узнать о возможных задержках. Этот сервис обеспечивает прозрачность и оперативность, помогая планировать поездки более эффективно.
2. Сайт продажи билетов - bilet.railways.kz
Официальный сайт компании для приобретения железнодорожных билетов онлайн. Сервис работает без комиссии и доступен 24/7. Пассажиры могут выбрать маршрут, класс обслуживания, оплатить билет удобным способом и получить электронный проездной документ. Использование сайта исключает необходимость посещения касс и экономит время пассажиров.
3. Единый контактный-центр - 1433
Единый бесплатный номер контакт-центра предоставляет пассажирам консультации и оперативные ответы на все вопросы, связанные с железнодорожными перевозками. Сотрудники центра помогут уточнить расписание, правила перевозки багажа, порядок возврата билетов и иные вопросы обслуживания.
4. WhatsApp для жалоб и предложений - +7 776 714 5686
Для повышения качества сервиса и прямой обратной связи с пассажирами работает WhatsApp-чат. Пассажиры могут направить жалобу, предложение или отзыв. Кроме того, в поездах размещены QR-коды, при сканировании которых пассажиры могут напрямую перейти в WhatsApp-чат и сразу оставить сообщение.
Это позволяет оперативно реагировать на обращения, а также учитывать мнения пассажиров при совершенствовании услуг.
5. Darmen - система мониторинга ситуации на дорогах и погодных условий
Приложение Darmen помогает пассажирам отслеживать дорожную и метеорологическую обстановку. Сервис дает возможность учитывать погодные факторы и состояние дорог при планировании поездки, что повышает безопасность и комфорт путешествий.
Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"