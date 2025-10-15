Соцсети вредят даже ИИ - вызывают у него ухудшение когнитивных способностей (глупеет)

20:40 21.10.2025

Исследование Техасского университета показало: при обучении языковых моделей на основе вирусных постов в Twitter у них падает ряд показателей.



Например, ухудшаются понимание длинного контекста (на 32%) и точность рассуждений (на 17,7%), усиливается дефицит внимания. Также появляется больше признаков психопатии и нарциссизма, а доброжелательности становится меньше.



