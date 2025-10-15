|Соцсети вредят даже ИИ - вызывают у него ухудшение когнитивных способностей (глупеет)
20:40 21.10.2025
Исследование Техасского университета показало: при обучении языковых моделей на основе вирусных постов в Twitter у них падает ряд показателей.
Например, ухудшаются понимание длинного контекста (на 32%) и точность рассуждений (на 17,7%), усиливается дефицит внимания. Также появляется больше признаков психопатии и нарциссизма, а доброжелательности становится меньше.
После дообучения на чистых данных эффективность рассуждений не вернулась к исходным показателям. Авторы исследования назвали этот процесс LLM Brain Rot - "гниение мозга" у нейросетей.
Наибольший вред приносили популярные публикации с высокой вовлеченностью, большим числом лайков, репостов и комментариев.
***
Самая лучшая научная статья про ИИ за этот год.
Вкратце, если большую языковую модель кормить херней из интернета и соцсетей, то она глупеет, по аналогии с человеком.
Чуваки длительно время нагружали ИИ вирусными, ложными и хайповыми публикациями из твиттера, и потом прогнали по тестам. Результаты впечатлили - ИИ-модели натурально поглупели и стали хуже рассуждать.
При этом последующее лечение "чистыми" данными ситуацию выправило лишь частично.
Учитывая, что сидящие поверх соцсетей "встроенные" модели, такие как Grok в твиттере, реально считают что если у публикации много взаимодействий-репостов, то она и более весомая и полезная в плане контента, у нас блестящие перспективы прям вырисовываются.