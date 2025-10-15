|ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ по реке Янчур – итоговая сводка Readovka за 21 октября
00:05 22.10.2025
ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ по реке Янчур – итоговая сводка Readovka за 21 октября
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 21 октября в разрезе СВО. Русская армия прорвала линию обороны противника, прикрывающую основные логистические артерии Гуляйпольского укрепрайона. Британский журналист Уоррен Торнтон раскрыл методы уклонения Киева от компенсаций родственникам погибших солдат ВСУ. Украинский профсоюз военных осудил действия ТЦК по силовой мобилизации. На вооружении ВКС РФ появились новые УМПК, способные увеличить дальность полета авиабомбы до 200 км.
От Янчура до Гайчура
Русские войска из состава группировки "Восток" на Южно-Донбасском направлении сумели добиться решения ключевой задачи на текущем этапе боев – линия обороны ВСУ, выстроенная по реке Янчур, прорвана. Нашим штурмовикам удалось закрепиться в северной части поселка Первомайское, а также прорвать оборону южнее в районе сел Новониколаевка и Полтавка. Единственный участок, где ВСУ продолжают удерживать позиции на берегу реки, – это Рыбное и Успеновка. Однако с учетом прорыва ВС РФ севернее и южнее дальнейшая оборона береговой полосы лишена для ВСУ всякого смысла. Неприятель вынужден будет откатиться на внешний оборонительный контур Гуляйполя.
Теперь для ВСУ настал этап, на котором придется делать выбор: остаться в междуречье Янчура и Гайчура, где оборонительная система преимущественно обращена фронтом на юг, или же оставить невыгодные позиции, планомерно отступая и огрызаясь лишь в населенных пунктах и прилегающих к ним посадках.
Прежде всего стоит обратить внимание на то, что на западном берегу реки Гайчур у противника есть полноценная сеть полевых укреплений. Разумеется, отход из междуречья Янчура и Гайчура автоматически означает для ВСУ утрату главных трасс снабжения Гуляйпольского укрепрайона со стороны пгт Покровское. Но в распоряжении неприятеля останется рокадная трасса от Орехова и ряд других альтернативных маршрутов. Таким образом, отступление из междуречья для ВСУ – единственный вариант стабилизировать фронт, опираясь на новые позиции. Однако отход противника увеличивает риск штурма Гуляйполя русскими частями группировки "Восток". Из-за дефицита сил неприятелю будет сложно оборонять город. Если ВС РФ войдут в него с северо-востока, то это может активизировать действия русской армии, расположенной и к югу от Гуляйполя. А значит, оборона города будет обречена.
Обезличены и забыты
Британский журналист Уоррен Торнтон накануне в социальной сети X сообщил, что командование ВСУ существенно занижает потери. Он обратил внимание на то, что неподалеку от Днепропетровска отрыты сотни свежих могил для украинских военных. И для этих могил заготовлены одинаковые таблички "Временно неопознанный защитник Украины". Торнтон также добавил, что подобные кладбища появляются в пригородах Черкасс, Запорожья и Харькова.
Однако тут речь даже не о том, что командование ВСУ занижает потери. Как-никак, даже неопознанных можно "считать по головам". Секрет в том, что Киев специально создает условия, при которых он получает основания не платить "гробовые" родственникам. Торнтон в своем сообщении заявил, что часто после обстрелов в украинские морги прибывают грузовики с телами, чье опознание по объективным причинам затруднительно, но на такие случаи есть "смертные жетоны" для идентификации.
При этом украинские могильщики в погонах решают "закрыть глаза" на этот очевидный способ определения персональных данных погибшего. Все от того, что украинская казна пуста для такого рода расходов. А родным "временно неопознанных защитников Украины" выплаты не положены. Более того, украинцам, которым "повезло", и их родных записали в погибшие, придется ждать выплат ни много ни мало до 80 месяцев (6,6 лет). До сентября срок был вдвое меньше. Это говорит о том, что денег просто нет. А для того чтобы найти положенные законом средства, украинскому государству нужны годы. Таким образом, чтобы избежать взрывного роста кома долговых обязательств перед населением, Киев решил умышленно оставить тысячи украинских военных безымянными.
"Даже им они не свои"
Тернопольский областной профсоюз участников боевых действий и военнослужащих опубликовал на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ) следующее сообщение:
"Неприемлемо, когда мобилизационная работа сопровождается методами, унижающими человеческое достоинство и дискредитирующими Вооруженные Силы Украины. Каждый военнослужащий должен помнить, что действия, направленные против гражданских лиц – избиение, принудительное задержание, применение физической силы или психологического давления – являются нарушением законов Украины, Конституции и международного гуманитарного права. Мы призываем немедленно прекратить практику силового принуждения к мобилизации", – пишут украинские общественники.
Примечательно, что сотрудники ТЦК также являются военнослужащими и формально имеют право состоять в подобных профсоюзах. Однако, как показывает практика, украинские военные, "тянущие фронтовую лямку", всячески отмежевываются от "героев тыла" и выражают им неуважение. В частности, известен случай, когда в Днепропетровской области украинские военные-отпускники разогнали группу "людоловов" и вызволили от них гражданского, которого насильно мобилизовывали. Такое положение вещей неудивительно, так как фактическое ядро ВСУ – это не кадровые военные, а мобилизованные, которые между собой солидарны в презрении к ТЦК и его работникам. Да и нельзя не вспомнить множество видео и прочих свидетельств украинских военнопленных, которые не скрывают своих намерений зайти "в гости" к тем, кто их мобилизовывал.
Длинная рука с тяжелым кулаком
В сети появились фото авиабомбы ФАБ-500Т с усовершенствованным модулем УМПК, оснащенным малым реактивным двигателем. Данная новинка в состоянии поражать цели на дистанции до 200 км от точки схода с пилона самолета-носителя. Украинские источники уже начали отмечать аномально далекие от линии фронта прилеты этих боеприпасов. В частности, говорится о применении "пятисоток" с новым УМПК по целям в Полтавской и Николаевской областях.
Таким образом, мощность, относительная дешевизна и прочее позволяют при помощи этого вооружения выбивать широкий спектр целей в стратегическом тылу ВСУ. Притом на данный момент противник средствами для эффективного противодействия этому оружию не обладает.
Вчера, 20 октября, главным событием дня стал развал обороны ВСУ в центре Покровска.