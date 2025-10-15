 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 22.10.2025
02:43  В Узбекистане во всех городах и районах будет Советник по искусственному интеллекту
01:19  НГ: Российско-американский саммит в Будапеште разделил Запад
00:05  ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ по реке Янчур – итоговая сводка Readovka за 21 октября
Вторник, 21.10.2025
20:40  Соцсети вредят даже ИИ - вызывают у него ухудшение когнитивных способностей (глупеет)
16:12  Казахстан: 5 удобных сервисов для пассажиров поездов КТЖ
15:02  Киберполиция предупреждает: Самый высокооплачиваемый бизнес в Таиланде - это онлайн-мошенничество и торговля людьми
14:49  Операции "Алхимия". Как Британия воюет с Россией на Черном море руками украинцев, - Владимир Малышев
02:28  Лидер Туркмении благословил реализацию очередного этапа газопровода Серхетабат–Герат
01:09  Туннель из России в США окончательно изолирует Европу, - Тимофей Бордачев
00:05  ВС РФ сформировали ряд "малых котлов" с пехотой ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 октября
Понедельник, 20.10.2025
18:30  ProFinance: Индия стремится расширить расчеты в рупиях с ключевыми торговыми партнерами
16:22  В городе Манас прозвучит шестичасовое исполнение эпоса "Манас"
16:12  Поздравление посольства России по случаю 80-летия Всенародного голосования о независимости Монголии
15:02  Sputnik: Какие предприятия эвакуировали в Узбекистан в 1941-1942 годах (история)
14:13  МВД стран СНГ в ходе операции "Розыск" за два дня задержано 286 преступников, найдены 55 без вести пропавших
14:05  Тюркская академическая интеграция, - Виктория Панфилова
13:29  Кража российских резервов под названием "репарационный кредит", - Валентин Катасонов
04:37  Си Цзиньпин поздравил Чжэн Ливэнь с избранием на пост председателя партии Гоминьдан
02:00  Рахмон поздравил народ с праздником Мехргон и призвал работать над продовольственной безопасностью Таджикистана
01:31  Энергетики Киргизии ведут подготовку к суровой зиме, - Анна Кряжева
00:29  Китай распробовал Северный морской путь
00:05  ВС РФ формируют самые большие "клещи" за СВО – итоговая сводка Readovka
Воскресенье, 19.10.2025
20:44  Переговоры России и США: холодный душ для Европы, - Владимир Малышев
16:47  Казахстан обеспокоен атакой дронов ВСУ на завод в Оренбурге
14:23  Александр Роджерс про Томагавки. Традиционный воскресный дайджест
12:26  Борьба с уличными протестами по-американски. Трамп в короне с истребителя поливает демократов нечистотами (видео)
03:26  Россия строит в Таджикистане Центр для одаренных детей. Чему будут учить?
02:10  Узбекистан между глобалистами из ВТО и евразийской интеграцией, - Рустам Масалиев
01:34  Коммерсант: Премьера Монголии присыпало углем - подробности отставки
Суббота, 18.10.2025
22:17  От идеи до глобального бренда за 20 лет: Путин поздравил телеканал RT с юбилеем
19:04  Sputnik: 18 октября 1921 года в составе РСФСР появилась Крымская АССР
17:15  Работы над обоснованием туннеля Россия-Аляска начались полгода назад, - Кирилл Дмитриев
14:04  Афганистан на форуме "Российской энергетической недели"
13:29  В Туркмении подведены итоги IV Международной олимпиады по химии
13:09  Президент Финляндии прилетит в Узбекистан читать лекции по внешней политике
12:52  Западные СМИ объявили траур после визита Зеленского в США
03:15  Главы спецслужб стран СНГ в Самарканде подписали меморандум о расширении сотрудничества
02:54  Россия и Монголия проведут совместную экспертизу ГЭС-проектов в монгольском Прибайкалье
00:05  ВС РФ приступили к штурму Константиновки – итоговая сводка Readovka за 17 октября
Пятница, 17.10.2025
22:32  Глава Пентагона пришел на переговоры с Зеленским в галстуке с российским триколором
18:17  Самарканд. Глава ФСБ России рассказал о ключевой угрозе для СНГ
12:14  МИД КНР приветствует прекращении огня между друзьями Китая - Пакистаном и Афганистаном
11:59  Премьер-министр Монголии Г. Занданшатар отправлен в отставку
03:48  "Уйми его, Дональд", или О чем говорили Путин и Трамп? - Егор Волков
01:30  В Тегеране открылась станция метро "Святая Дева Мария"
00:50  Токаев поручил навести порядок в экономических реформах, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ начинают отрезать Мирноград от Покровска – итоговая сводка Readovka за 16 октября
Четверг, 16.10.2025
22:01  Будапешт - это троллинг Евросоюза от Путина и Трампа. Детали разговора президентов
15:09  Деловой пацифизм. Немецкий бизнес мешает политикам развязать войну с Россией, - Алексей Белов
11:09  Россия – Африка: к практической реализации энергетических проектов
10:51  Казахстан. Неуместный хайп: за что должен извиниться мажилисмен
03:18  "Восточный фронт" Китая в Европе
02:29  Глупеем ли мы от использования искусственного интеллекта – мнение невролога
02:15  Война уступает место торговле у южных рубежей СНГ, - Тимофей Бордачев
00:57  Президент РФ предоставил гражданство академику Абдушукуру Назарову (Таджикистан)
00:05  ВСУ готовят масштабное отступление в Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 15 октября
Среда, 15.10.2025
21:26  Опубликован доклад ЕЭК о влиянии экономической интеграции на условия ведения бизнеса в государствах ЕАЭС
13:05  ООН и Трамп: Стремление человечества к миру и процветанию ... иссякло, - Елена Пустовойтова
12:36  ОДКБ проводит в Таджикистане учения "Нерушимое братство-2025" и "Барьер-2025"
11:27  ЕАБР: Транзит через страны Центральной Азии вырос на 70% за пять лет
11:25  В Киргизии сменился мэр города Кара-Балта Чуйской области
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ по реке Янчур – итоговая сводка Readovka за 21 октября
00:05 22.10.2025

ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ по реке Янчур – итоговая сводка Readovka за 21 октября

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 21 октября в разрезе СВО. Русская армия прорвала линию обороны противника, прикрывающую основные логистические артерии Гуляйпольского укрепрайона. Британский журналист Уоррен Торнтон раскрыл методы уклонения Киева от компенсаций родственникам погибших солдат ВСУ. Украинский профсоюз военных осудил действия ТЦК по силовой мобилизации. На вооружении ВКС РФ появились новые УМПК, способные увеличить дальность полета авиабомбы до 200 км.



От Янчура до Гайчура

Русские войска из состава группировки "Восток" на Южно-Донбасском направлении сумели добиться решения ключевой задачи на текущем этапе боев – линия обороны ВСУ, выстроенная по реке Янчур, прорвана. Нашим штурмовикам удалось закрепиться в северной части поселка Первомайское, а также прорвать оборону южнее в районе сел Новониколаевка и Полтавка. Единственный участок, где ВСУ продолжают удерживать позиции на берегу реки, – это Рыбное и Успеновка. Однако с учетом прорыва ВС РФ севернее и южнее дальнейшая оборона береговой полосы лишена для ВСУ всякого смысла. Неприятель вынужден будет откатиться на внешний оборонительный контур Гуляйполя.

Теперь для ВСУ настал этап, на котором придется делать выбор: остаться в междуречье Янчура и Гайчура, где оборонительная система преимущественно обращена фронтом на юг, или же оставить невыгодные позиции, планомерно отступая и огрызаясь лишь в населенных пунктах и прилегающих к ним посадках.

Прежде всего стоит обратить внимание на то, что на западном берегу реки Гайчур у противника есть полноценная сеть полевых укреплений. Разумеется, отход из междуречья Янчура и Гайчура автоматически означает для ВСУ утрату главных трасс снабжения Гуляйпольского укрепрайона со стороны пгт Покровское. Но в распоряжении неприятеля останется рокадная трасса от Орехова и ряд других альтернативных маршрутов. Таким образом, отступление из междуречья для ВСУ – единственный вариант стабилизировать фронт, опираясь на новые позиции. Однако отход противника увеличивает риск штурма Гуляйполя русскими частями группировки "Восток". Из-за дефицита сил неприятелю будет сложно оборонять город. Если ВС РФ войдут в него с северо-востока, то это может активизировать действия русской армии, расположенной и к югу от Гуляйполя. А значит, оборона города будет обречена.

Обезличены и забыты

Британский журналист Уоррен Торнтон накануне в социальной сети X сообщил, что командование ВСУ существенно занижает потери. Он обратил внимание на то, что неподалеку от Днепропетровска отрыты сотни свежих могил для украинских военных. И для этих могил заготовлены одинаковые таблички "Временно неопознанный защитник Украины". Торнтон также добавил, что подобные кладбища появляются в пригородах Черкасс, Запорожья и Харькова.

Однако тут речь даже не о том, что командование ВСУ занижает потери. Как-никак, даже неопознанных можно "считать по головам". Секрет в том, что Киев специально создает условия, при которых он получает основания не платить "гробовые" родственникам. Торнтон в своем сообщении заявил, что часто после обстрелов в украинские морги прибывают грузовики с телами, чье опознание по объективным причинам затруднительно, но на такие случаи есть "смертные жетоны" для идентификации.

При этом украинские могильщики в погонах решают "закрыть глаза" на этот очевидный способ определения персональных данных погибшего. Все от того, что украинская казна пуста для такого рода расходов. А родным "временно неопознанных защитников Украины" выплаты не положены. Более того, украинцам, которым "повезло", и их родных записали в погибшие, придется ждать выплат ни много ни мало до 80 месяцев (6,6 лет). До сентября срок был вдвое меньше. Это говорит о том, что денег просто нет. А для того чтобы найти положенные законом средства, украинскому государству нужны годы. Таким образом, чтобы избежать взрывного роста кома долговых обязательств перед населением, Киев решил умышленно оставить тысячи украинских военных безымянными.

"Даже им они не свои"

Тернопольский областной профсоюз участников боевых действий и военнослужащих опубликовал на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ) следующее сообщение:

"Неприемлемо, когда мобилизационная работа сопровождается методами, унижающими человеческое достоинство и дискредитирующими Вооруженные Силы Украины. Каждый военнослужащий должен помнить, что действия, направленные против гражданских лиц – избиение, принудительное задержание, применение физической силы или психологического давления – являются нарушением законов Украины, Конституции и международного гуманитарного права. Мы призываем немедленно прекратить практику силового принуждения к мобилизации", – пишут украинские общественники.

Примечательно, что сотрудники ТЦК также являются военнослужащими и формально имеют право состоять в подобных профсоюзах. Однако, как показывает практика, украинские военные, "тянущие фронтовую лямку", всячески отмежевываются от "героев тыла" и выражают им неуважение. В частности, известен случай, когда в Днепропетровской области украинские военные-отпускники разогнали группу "людоловов" и вызволили от них гражданского, которого насильно мобилизовывали. Такое положение вещей неудивительно, так как фактическое ядро ВСУ – это не кадровые военные, а мобилизованные, которые между собой солидарны в презрении к ТЦК и его работникам. Да и нельзя не вспомнить множество видео и прочих свидетельств украинских военнопленных, которые не скрывают своих намерений зайти "в гости" к тем, кто их мобилизовывал.

Длинная рука с тяжелым кулаком

В сети появились фото авиабомбы ФАБ-500Т с усовершенствованным модулем УМПК, оснащенным малым реактивным двигателем. Данная новинка в состоянии поражать цели на дистанции до 200 км от точки схода с пилона самолета-носителя. Украинские источники уже начали отмечать аномально далекие от линии фронта прилеты этих боеприпасов. В частности, говорится о применении "пятисоток" с новым УМПК по целям в Полтавской и Николаевской областях.

Таким образом, мощность, относительная дешевизна и прочее позволяют при помощи этого вооружения выбивать широкий спектр целей в стратегическом тылу ВСУ. Притом на данный момент противник средствами для эффективного противодействия этому оружию не обладает.

Вчера, 20 октября, главным событием дня стал развал обороны ВСУ в центре Покровска.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761080700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Генеральным секретарем ТюркПА
- Мажилис рассмотрит проект республиканского бюджета на 2026-2028 годы
- Олжас Бектенов провел заседание СД Фонда "Самрук-Қазына" с участием независимого цифрового члена Совета директоров SKAI
- Кадровые перестановки
- Институты и личности
- Проекты Цифрового кодекса и закона о банках и банковской деятельности обсудили на заседании Общественной палаты
- Из истории АП. Часть 2
- Сотрудничество с Всемирным банком остается одной из ключевых основ устойчивого развития Казахстана
- В МВД прошло расширенное заседание коллегии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  