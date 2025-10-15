ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ по реке Янчур – итоговая сводка Readovka за 21 октября

00:05 22.10.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 21 октября в разрезе СВО. Русская армия прорвала линию обороны противника, прикрывающую основные логистические артерии Гуляйпольского укрепрайона. Британский журналист Уоррен Торнтон раскрыл методы уклонения Киева от компенсаций родственникам погибших солдат ВСУ. Украинский профсоюз военных осудил действия ТЦК по силовой мобилизации. На вооружении ВКС РФ появились новые УМПК, способные увеличить дальность полета авиабомбы до 200 км.



