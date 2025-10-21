НГ: Российско-американский саммит в Будапеште разделил Запад

США и их союзники по-разному видят сценарий завершения конфликта Москвы и Киева



Геннадий Петров

21.10.2025 19:53



Главным предстоящим внешнеполитическим событием, связанным с Россией и Западом, обещает стать встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в столице Венгрии – Будапеште. Когда она состоится и состоится ли вообще, не до конца понятно. Идут лишь подготовительные мероприя. А СМИ со ссылкой на источники допускают перенос саммита на неопределенный срок. Пока же налицо – подтверждение ранее сделанных прогнозов: перспектива приезда Путина в одну из стран ЕС обнажила противоречия между США и их европейскими союзниками. В Европе все больше недовольства вызывает выбранная Трампом тактика завершения российско-украинского конфликта. Но и ссориться с президентом США европейцы не хотят.







На сайте британского правительства во вторник, 21 октября, было опубликовано совместное заявление глав ряда государств. Под ним стоят подписи премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджи Мелони, премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере, главы датского правительства Метте Фредериксен, премьера Швеции Ульфа Кристерссона, президента Финляндии Александера Стубба, главы правительства Польши Дональда Туска, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, главы Евросовета Антониу Кошты и президента Украины Владимира Зеленского. По существу, это послание президенту США, посвященное его предстоящей встрече с Путиным. В нем выражается "решительная поддержка" позиции Трампа, заключающейся в том, что необходимо немедленное прекращение огня, и в том, что "нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров". Последнее в данном тексте европейских союзников США особенно важно. И Трамп, и члены его команды, отвечающие за российское и украинское направление (в частности, спецпредставитель Стив Уиткофф), неоднократно говорили, что видят необходимым условием окончания российско-украинского конфликта взаимные территориальные уступки. Москва и Киев должны отказаться от части контролируемых территорий. На днях Трамп заявил, что "им следует остановиться там, где они находятся" – то есть, по существу, то же, что написали европейские союзники в своем заявлении 21 октября. Правда, дальше в этом документе говорится то, под чем американский президент вряд ли подпишется.



В заявлении подчеркивается, что "тактика затягивания Россией" мирного процесса "раз за разом показывает, что Украина – единственная сторона, серьезно настроенная на достижение мира". Поэтому европейские союзники США считают, что на РФ нужно максимально усилить давление, чтобы принудить ее сесть за стол переговоров. "Мы разрабатываем меры по использованию всей стоимости заблокированных суверенных активов России, чтобы Украина получила необходимые ресурсы", – говорится в заявлении. Речь идет о плане предоставления Киеву помощи за счет части арестованных в ЕС активов российского Центробанка. Их стоимость оценивается в 200 млрд евро. А так называемый репарационный кредит Украине из этой суммы должен составить, по одним предложениям, 140 млрд, по другим – 170 млрд.







Между тем сразу несколько источников (в частности, агентства Bloomberg) сообщили журналистам, что администрация Трампа выступает против того, чтобы европейцы трогали замороженные российские активы. Якобы в Белом доме опасаются поставить под удар диалог с Кремлем. Получается, европейцы согласились с Трампом и тут же поставили ему подножку. Или, оценивая это заявление в других терминах, подстраховались на случай, если американский президент пойдет на слишком большие уступки России.



Впрочем, как позицию европейских союзников США ни трактуй, видно, что миротворческие усилия Трампа внушают им все меньше доверия. Ведущим странам ЕС и НАТО не нравится и то, что Путин приедет в страну Евросоюза, и особенно то, что договариваться с ним американский президент, видимо, планирует без Украины и европейцев. По данным издания Politico, лидеры ряда европейских стран намерены прибыть в Будапешт во время российско-американского саммита.



Более того, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предложила, чтобы в переговорах в венгерской столице участвовал Зеленский. Это вряд ли устроит Кремль и Белый дом. Российские официальные лица неоднократно заявляли, что встреча Зеленского и Путина не является на сегодняшний день актуальной темой. Трамп также никогда не говорил, что допускает присутствие на российско-американском саммите в Будапеште лидеров каких-либо иных государств.



Не исключено, конечно, что американский президент передумает. Ведь подготовка саммита сейчас только в самом начале. Еще не прошла встреча глав внешнеполитических ведомств США и РФ, которая должна ее предварять. Неясна даже логистика мероприятия. Как Путин попадет в Венгрию? Министр иностранных дел Болгарии Георгий Георгиев сказал, что его страна готова открыть свое небо для самолета российского лидера. Однако официальных подтверждений, что именно этим маршрутом он и воспользуется, нет. Зато точно ясно, куда самолет Путина не полетит – в Польшу. Власти этой страны пообещали принудительно посадить самолет с российским лидером, если тот окажется в польском воздушном пространстве. Все это создает весьма двусмысленную обстановку вокруг предстоящего саммита. С ним как бы согласились – и как бы не согласились.



Более ясно позиция европейских стран будет сформулирована на саммите ЕС в четверг, 23 октября. Там же обсудят и очередной, 19-й пакет антироссийских санкций. Европейцы не намерены следовать примеру американских законодателей. Сенат Конгресса США, где большинство – у однопартийцев Трампа, республиканцев, решил приостановить обсуждение законопроекта о санкциях против РФ до завершения саммита в Будапеште. Американские законодатели подыграли хозяину Белого дома, который в очередной раз полон оптимизма и надеется, что на саммите будет наконец достигнут прорыв в российско-украинском мирном урегулировании. А европейцы не подыграли.



Не исключена связь между их нежеланием идти навстречу Трампу и информацией, которую обнародовала газета The New York Times. Она, со ссылкой на источники, сообщила во вторник о содержании разговора американского и украинского президентов, состоявшегося во время недавнего визита Зеленского в Белый дом. Якобы Трамп сказал, что для него главное – добиться прекращения огня. "Он дал понять, что не связывает это с какими-либо конкретными территориальными изменениями", – пишет издание. Иными словами, Трамп нацелился на то, чтобы добиться результата здесь и сейчас. А что и кто для этого должен уступить, ему, по большому счету, все равно. Такая постановка вопроса Зеленского и его европейских союзников не устраивает. О чем они и сигнализируют.



* * *



За обсуждениях в ЕС и мире, связанными с перспективой встречи Путина и Трампа, следили и авторы общественно-политических Telegram-каналов.



"Ситуация технично заводится обратно в патовую позицию, - полагает "Темник". - Гарантии безопасности в интерпретации Киева - это ввод натовских войск. А с точки зрения России, подобная возможность - это и есть первопричина конфликта. Пока планы военной экспансии НАТО остаются на столе, никакая остановка военных мер невозможна. Соответственно, демонстрация фирменного миротворчества Трампа обречена буксовать на месте.







"Адекват" пишет про размышления в Европе насчет будущего замороженных российских активов: "Теперь остается только пожелать евросволочи не соскочить малодушно с этих планов в последний момент. Несытая бездна неизбежных последствий заждалась - и принимать на себя эти последствия будут несущие конструкции их и без того трещащего мироздания".



Источник - НГ

