В Узбекистане во всех городах и районах будет Советник по искусственному интеллекту

02:43 22.10.2025
В Узбекистане вводят должность советника хокима по вопросам ИИ
В Узбекистане на уровне всех городов и районов появится новая должность - советник хокима по вопросам цифровизации и развития искусственного интеллекта (ИИ). Об этом 21 октября заявил президент Шавкат Мирзиеев на рабочем совещании, посвященном цифровым реформам.
Глава государства подчеркнул, что отныне заместители министров и руководителей государственных ведомств, курирующие цифровизацию, будут одновременно отвечать и за внедрение ИИ в своих сферах. Всем министерствам и хокимиятам поручено создать отдельные подразделения, которые займутся внедрением технологий искусственного интеллекта. Их главной задачей станет повышение эффективности управления, улучшение качества государственных услуг, снижение бюрократии и борьба с теневой экономикой с помощью цифровых решений.
Для подготовки специалистов мирового уровня Узбекистан направит 100 молодых профессионалов на шестимесячные стажировки в США, Европу, Японию и Сингапур для изучения международного опыта развития ИИ.
С 2026 года в стране начнет действовать рейтинговая система, которая позволит оценивать уровень внедрения искусственного интеллекта в министерствах и регионах. Оценка будет проводиться по ключевым направлениям: развитие инфраструктуры, открытых данных и подготовка кадров.
Президент напомнил, что за последние восемь лет в стране была создана значительная цифровая база: построено 300 тысяч километров оптоволоконных линий, мобильной связью охвачено 99% населенных пунктов, введено в эксплуатацию 7 крупных дата-центров. Однако текущих вычислительных мощностей, по его словам, недостаточно для реализации крупных ИИ-проектов. Из-за этого отечественные IT-компании и стартапы вынуждены использовать зарубежные серверы, тратя миллионы долларов ежегодно.
Чтобы решить эту проблему, правительство выделило 50 млн долларов в 2025 году на закупку 16 суперкомпьютеров, а в 2026 году финансирование будет увеличено в два раза.
В следующем году в Узбекистане планируется запустить 100 проектов на базе искусственного интеллекта - в здравоохранении, энергетике, банковско-финансовом секторе, транспорте, налоговой и таможенной системах, а также сельском хозяйстве и горнодобывающей отрасли.
Отдельно Мирзиеев отметил успех проекта "Умный город" в Ургенче, где на базе ИИ объединены все ключевые городские службы. Он поручил внедрить аналогичные системы во всех областных центрах и районах Ташкента. Кроме того, государственным чиновникам предписано выделять один рабочий день в неделю на изучение и внедрение технологий искусственного интеллекта.
Подготовил:
Азамат Хайдаралиев