В Узбекистане во всех городах и районах будет Советник по искусственному интеллекту

02:43 22.10.2025

В Узбекистане вводят должность советника хокима по вопросам ИИ



В Узбекистане на уровне всех городов и районов появится новая должность - советник хокима по вопросам цифровизации и развития искусственного интеллекта (ИИ). Об этом 21 октября заявил президент Шавкат Мирзиеев на рабочем совещании, посвященном цифровым реформам.



Глава государства подчеркнул, что отныне заместители министров и руководителей государственных ведомств, курирующие цифровизацию, будут одновременно отвечать и за внедрение ИИ в своих сферах. Всем министерствам и хокимиятам поручено создать отдельные подразделения, которые займутся внедрением технологий искусственного интеллекта. Их главной задачей станет повышение эффективности управления, улучшение качества государственных услуг, снижение бюрократии и борьба с теневой экономикой с помощью цифровых решений.



