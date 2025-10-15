Казахстанцев могут наказать за пересылку дипфейков. По каким статьям?

04:39 22.10.2025

За пересылку дипфейков казахстанцев могут наказать



Отвечать перед законом придется не только авторам видео, но и обычным пользователям, которые распространяют дипфейки



АЛМАТЫ, 21 окт - Sputnik. За пересылку AI-роликов казахстанцев могут наказать. Речь о видео с участием известных личностей – политиков, артистов и чиновников, сообщили в центре по борьбе с дезинформацией.



По данным ведомства, после выхода новой версии нейронки Sora 2, Казнет заполонили фейковые видео. Хотя на роликах и стоит водяной знак приложения, многие воспринимают их за чистую монету и пересылают друзьям.



В центре предупредили, что отвечать перед законом придется не только авторам видео, но и обычным пользователям, которые распространяют дипфейки.



Казахстанцам напомнили, по каким статьям их могут наказать:



- Закон о защите персональных данных – если использовано изображение человека без его согласия;



- Уголовный кодекс – за клевету, распространение ложной информации, разжигание розни, вмешательство в частную жизнь;



- Гражданский кодекс – за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию.



