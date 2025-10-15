Мобильные операторы Узбекистана внедрили защиту от телефонного мошенничества

05:35 22.10.2025

Мобильные операторы Узбекистана сообщили о внедрении технологии anti-spoofing, которая блокирует звонки с поддельных номеров. Проект реализован при поддержке Министерства цифровых технологий в целях защиты от телефонного мошенничества и предотвращения утечку персональных данных.



Мобильные операторы Узбекистана сообщили о внедрении совместно с Министерством цифровых технологий технологии anti-spoofing, которая блокирует звонки с поддельных номеров, защищая от телефонного мошенничества и утечки персональных данных.



17 октября об этом сообщил Beeline, 21 октября - Mobiuz. В Минцифры сообщили, что технологию внедряют все операторы. Функция работает по умолчанию для всех абонентов и доступна бесплатно.



