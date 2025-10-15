|Мобильные операторы Узбекистана внедрили защиту от телефонного мошенничества
05:35 22.10.2025
Мобильные операторы Узбекистана сообщили о внедрении технологии anti-spoofing, которая блокирует звонки с поддельных номеров. Проект реализован при поддержке Министерства цифровых технологий в целях защиты от телефонного мошенничества и предотвращения утечку персональных данных.
17 октября об этом сообщил Beeline, 21 октября - Mobiuz. В Минцифры сообщили, что технологию внедряют все операторы. Функция работает по умолчанию для всех абонентов и доступна бесплатно.
Система "антиспуфинг" проверяет подлинность номера: если вызов, поступающий из-за границы, не от реального пользователя из Узбекистана, а с номера, который маскируется под местный (имеет префикс +998), система его блокирует, сообщили в Beeline.
Не пропускаются также звонки, которые идут якобы с номеров мобильных операторов Узбекистана, находящегося в роуминге. Система проверяет, где на самом деле находится устройство с SIM-картой, и если абонент зарегистрирован в домашней сети, вызов автоматически блокируется.
В сообщении говорится, что нововведение является частью масштабной программы по борьбе с телефонным мошенничеством, реализуемой по инициативе и при поддержке Минцифры.
В Mobiuz сообщили, что технология anti-spoofing была внедрена еще в сентябре, и звонки от телефонных мошенников из-за границы не доходят до абонентов уже месяц. Внедрены также системы автоматической блокировки роботизированных звонков.
"Система автоматически проверяет подлинность вызовов и блокирует подозрительные соединения еще до поступления вызовов абоненту", - отметили в компании.