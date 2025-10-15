|Казахстанская энергетика остается в "ловушке" экспортной экономики, - Петр Своик
06:03 22.10.2025
Казахстанская электроэнергетика под угрозой – эксперт
Инвестиционная привлекательность электроэнергетики – очередной миф, считает общественный деятель Петр Своик
АЛМАТЫ, 21 окт - Sputnik. Член Общественного совета по национальному проекту "Модернизация энергетического коммунального секторов", общественный деятель Петр Своик, выступая на Форуме энергетиков-2025, назвал причину, по которой казахстанскую электроэнергетику может ждать крах.
На сегодняшний день тарифная политика является ключевым пунктом не только для энергетики, но и в целом для казахстанской экономики, считает энергетик, экономист и общественный деятель Петр Своик.
По его словам, для того чтобы составить правильную тарифную смету, необходимо четко соблюсти три пункта.
Во-первых, знать конкретные нормативы для каждого объекта регулирования, будь то котельная, электростанция, тепловая или электрическая сеть.
"Там где-то 20-30 параметров: удельный расход топлива, собственные нужды, потери и так далее. Они, в общем то стандартные, но всегда индивидуальные для каждого объекта. А уж в совокупности, если в наборе этих параметров для каждого объекта, это все строго индивидуально. И, по-хорошему, это надо нормировать неким профессиональным сторонним образом", - объясняет Петр Своик.
Второй важный момент - важно отслеживать реальное выполнение тарифной сметы, то есть контролировать, как на практике осуществляются эти статьи затрат.
Третий пункт – инвестиции. При этом, по словам эксперта, если в тариф включаются инвестиции, то нужен некий инвестиционный проект, причем "не на коленке нарисованный", а сделанный профессионалами.
"Этот инвестиционный проект не на то, чтобы старую сеть электрическую или тепловую, сейчас переложить, а на то, как она должна работать через 15-20 лет. То есть должна быть общая схема теплоснабжения, электроснабжения конкретного региона, в целом страны. Только тогда можно грамотно судить об инвестициях", - говорит Своик.
Однако все это лишь теория, которая в казахстанской практике естественным образом упростилась, отмечает он.
"Дело в том, что электроэнергетика и коммуналка в нашей рыночной системе не создавались. Они были просто унаследованы, и по факту спада нагрузок появилась возможность их просто эксплуатировать без развития. Соответствующие институты просто либо умерли полностью, либо остались в каком-то зачаточном состоянии", - объясняет эксперт.
Другая проблема в том, что из системы, имевшей на момент развала Советского Союза большой запас, "появилась возможность вытаскивать деньги".
"Появилась не только практическая возможность, но и некая теория, что оттуда можно забирать деньги, например, через акционирование или через присвоение частной прибыли. Даже появилась тогда идея об инвестиционной привлекательности электроэнергетики и коммуналки. Она настолько укоренилась, что до сих пор активно используется. Хотя на самом деле, за слова об инвестиционной привлекательности энергетики надо как минимум лишать диплома", - считает Своик.
Проведя несложные расчеты опираясь на общедоступные данные, эксперт пришел к выводу, что ни Национальный инфраструктурный план Казахстана, ни Национальный проект "Модернизация энергетического и коммунального секторов" на 2025-2029 годы не решат существующие проблемы электроэнергетического сектора. В лучшем случае, если сбудутся все ожидания от вышеназванных плана и проекта, при объеме казахстанского рынка электроэнергии и ЖКХ, тарифа вырастут не на проценты, а в разы.
"Мы видим, что это абсолютная фантастика, включая даже то, что в проекты заложены 10% бюджетного датирования этого самого коммерческого процесса. Все равно это невероятная, невыполнимая фантастика. Которая сдерживается, знаете чем? Для таких объемов она сдерживается тем, что эти объемы схем теплоэлектроснабжения нарисованы на коленке", - объясняет Петр Своик.
При этом он подчеркивает, что в Казахстане единой схемы развития электроэнергетики попросту не существует.
"KEGOC знает, какой тариф им нужен для того, чтобы весь север привести в порядок. У Самрук-Энерго свое что-то. Что-то есть у Машкевича. В Республике Казахстан схемы развития электроэнергетики нет", - сокрушается эксперт.
Ничего не предпринимать в сложившейся ситуации, считает Своик, невозможно, а потому необходимо искать какие-то другие способы решения проблем. Но прежде необходимо избавиться от схемы, в которую Казахстан вписали в мировой рынок. Когда страна стала местом, откуда экспортируется сырье, куда заводятся иностранные инвестиции и займы, а внутри страны должно остаться лишь то, что имеет перспективу на внешнем рынке и то, что можно продать на внешний рынок и, соответственно, окупать внешние займы.
"Внутри страны должно остаться только то, что обслуживает вывозную парадигму. Все остальное должно просто, мягко, тихо, благородно, без возмущения умереть. (…) Если в рамках этой модели поднимаем тариф до ситуации, когда энергетика и коммуналка становятся доступной только для той части экономики и той части общества, которая задействована в вывозной схеме, всем остальным это просто будет, что называется, не по силам", - говорит Своик.
Эксперт также добавил, что, по его мнению, инфраструктура не должна быть источником какой-то коммерческой прибыли.
"Национальная инфраструктура инвестируется национальным образом. Никакого внешнего инвестирования. Это предательство национальных интересов. Извините за такие формулировки, но тут должны быть только внутренние деньги. То есть, инвестиция идет сама по себе, а тариф в энергетике должен стать ценовым якорем. Тариф не должен быть локомотивом инфляции, как сейчас", - отмечает Петр Своик.
По его мнению, уже сегодня необходимо создавать постоянно действующую систему разработки схем тепло, электро, водоснабжения в составе генпланов, который обязан иметь любой город страны. При этом такие планы должны корректироваться реального времени. Помимо этого, необходима система профессионального нормирования и аудирования этой деятельности и, естественно, (государственный) монополизм, считает Своик. В противном случае средства будут, даже если не разворовываться, то вкладываться не в самые, на самом деле необходимые, объекты.