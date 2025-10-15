Казахстанская энергетика остается в "ловушке" экспортной экономики, - Петр Своик

06:03 22.10.2025

Казахстанская электроэнергетика под угрозой – эксперт

Инвестиционная привлекательность электроэнергетики – очередной миф, считает общественный деятель Петр Своик



АЛМАТЫ, 21 окт - Sputnik. Член Общественного совета по национальному проекту "Модернизация энергетического коммунального секторов", общественный деятель Петр Своик, выступая на Форуме энергетиков-2025, назвал причину, по которой казахстанскую электроэнергетику может ждать крах.



На сегодняшний день тарифная политика является ключевым пунктом не только для энергетики, но и в целом для казахстанской экономики, считает энергетик, экономист и общественный деятель Петр Своик.



