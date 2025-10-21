 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 22.10.2025
17:20  Россия провела тренировку триады стратегических ядерных сил ... сдерживания желающих
15:30  МВД Казахстана ликвидировало в России транснациональную сеть интернет-мошенников
14:17  Брифинг в Минобороны РФ: Кто такие добровольные резервисты и как они защищают Россию
13:01  Узбекские ученые приступили к созданию генетической карты популяции. Выявлены десятки новых генных мутаций...
12:41  22 октября исполняется 33 года с момента установления дипотношений между Россией и Казахстаном
12:27  НГ: Газопровод "Светлый путь Аркадага" в Центральной Азии строится под патронажем США
06:03  Казахстанская энергетика остается в "ловушке" экспортной экономики, - Петр Своик
05:35  Мобильные операторы Узбекистана внедрили защиту от телефонного мошенничества
04:39  Казахстанцев могут наказать за пересылку дипфейков. По каким статьям?
02:43  В Узбекистане во всех городах и районах будет Советник по искусственному интеллекту
01:19  НГ: Российско-американский саммит в Будапеште разделил Запад
00:05  ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ по реке Янчур – итоговая сводка Readovka за 21 октября
Вторник, 21.10.2025
20:40  Соцсети вредят даже ИИ - вызывают у него ухудшение когнитивных способностей (глупеет)
16:12  Казахстан: 5 удобных сервисов для пассажиров поездов КТЖ
15:02  Киберполиция предупреждает: Самый высокооплачиваемый бизнес в Таиланде - это онлайн-мошенничество и торговля людьми
14:49  Операции "Алхимия". Как Британия воюет с Россией на Черном море руками украинцев, - Владимир Малышев
02:28  Лидер Туркмении благословил реализацию очередного этапа газопровода Серхетабат–Герат
01:09  Туннель из России в США окончательно изолирует Европу, - Тимофей Бордачев
00:05  ВС РФ сформировали ряд "малых котлов" с пехотой ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 октября
Понедельник, 20.10.2025
18:30  ProFinance: Индия стремится расширить расчеты в рупиях с ключевыми торговыми партнерами
16:22  В городе Манас прозвучит шестичасовое исполнение эпоса "Манас"
16:12  Поздравление посольства России по случаю 80-летия Всенародного голосования о независимости Монголии
15:02  Sputnik: Какие предприятия эвакуировали в Узбекистан в 1941-1942 годах (история)
14:13  МВД стран СНГ в ходе операции "Розыск" за два дня задержано 286 преступников, найдены 55 без вести пропавших
14:05  Тюркская академическая интеграция, - Виктория Панфилова
13:29  Кража российских резервов под названием "репарационный кредит", - Валентин Катасонов
04:37  Си Цзиньпин поздравил Чжэн Ливэнь с избранием на пост председателя партии Гоминьдан
02:00  Рахмон поздравил народ с праздником Мехргон и призвал работать над продовольственной безопасностью Таджикистана
01:31  Энергетики Киргизии ведут подготовку к суровой зиме, - Анна Кряжева
00:29  Китай распробовал Северный морской путь
00:05  ВС РФ формируют самые большие "клещи" за СВО – итоговая сводка Readovka
Воскресенье, 19.10.2025
20:44  Переговоры России и США: холодный душ для Европы, - Владимир Малышев
16:47  Казахстан обеспокоен атакой дронов ВСУ на завод в Оренбурге
14:23  Александр Роджерс про Томагавки. Традиционный воскресный дайджест
12:26  Борьба с уличными протестами по-американски. Трамп в короне с истребителя поливает демократов нечистотами (видео)
03:26  Россия строит в Таджикистане Центр для одаренных детей. Чему будут учить?
02:10  Узбекистан между глобалистами из ВТО и евразийской интеграцией, - Рустам Масалиев
01:34  Коммерсант: Премьера Монголии присыпало углем - подробности отставки
Суббота, 18.10.2025
22:17  От идеи до глобального бренда за 20 лет: Путин поздравил телеканал RT с юбилеем
19:04  Sputnik: 18 октября 1921 года в составе РСФСР появилась Крымская АССР
17:15  Работы над обоснованием туннеля Россия-Аляска начались полгода назад, - Кирилл Дмитриев
14:04  Афганистан на форуме "Российской энергетической недели"
13:29  В Туркмении подведены итоги IV Международной олимпиады по химии
13:09  Президент Финляндии прилетит в Узбекистан читать лекции по внешней политике
12:52  Западные СМИ объявили траур после визита Зеленского в США
03:15  Главы спецслужб стран СНГ в Самарканде подписали меморандум о расширении сотрудничества
02:54  Россия и Монголия проведут совместную экспертизу ГЭС-проектов в монгольском Прибайкалье
00:05  ВС РФ приступили к штурму Константиновки – итоговая сводка Readovka за 17 октября
Пятница, 17.10.2025
22:32  Глава Пентагона пришел на переговоры с Зеленским в галстуке с российским триколором
18:17  Самарканд. Глава ФСБ России рассказал о ключевой угрозе для СНГ
12:14  МИД КНР приветствует прекращении огня между друзьями Китая - Пакистаном и Афганистаном
11:59  Премьер-министр Монголии Г. Занданшатар отправлен в отставку
03:48  "Уйми его, Дональд", или О чем говорили Путин и Трамп? - Егор Волков
01:30  В Тегеране открылась станция метро "Святая Дева Мария"
00:50  Токаев поручил навести порядок в экономических реформах, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ начинают отрезать Мирноград от Покровска – итоговая сводка Readovka за 16 октября
Четверг, 16.10.2025
22:01  Будапешт - это троллинг Евросоюза от Путина и Трампа. Детали разговора президентов
15:09  Деловой пацифизм. Немецкий бизнес мешает политикам развязать войну с Россией, - Алексей Белов
11:09  Россия – Африка: к практической реализации энергетических проектов
10:51  Казахстан. Неуместный хайп: за что должен извиниться мажилисмен
03:18  "Восточный фронт" Китая в Европе
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Афганистан   |   Туркменистан   | 
НГ: Газопровод "Светлый путь Аркадага" в Центральной Азии строится под патронажем США
12:27 22.10.2025

Газопровод в Центральной Азии строится под патронажем США
Бердымухамедов благословил прокладку "Светлого пути Аркадага"

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
21.10.2025

В Ашхабаде 22 октября стартуют 30-я Международная конференция и выставка "Нефть и газ Туркменистана – OGT 2025", которая соберет около полутора тысяч делегатов из 70 стран, в числе которых министры и главы крупнейших энергетических корпораций мира. Особое внимание будет уделено амбициозному проекту газопровода TAPI (Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия). Национальный лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов лично дал старт строительству нового участка трубопровода, который соединит туркменский город Серхетабат с афганской провинцией Герат.

Строительство нового 153-километрового участка газопровода TAPI в Афганистане, получившего название "Светлый путь Аркадага", началось под личным патронажем Гурбангулы Бердымухамедова.

Посетив строительную площадку, национальный лидер провел встречу с вице-премьер-министром Афганистана Абдул Гани Барадаром. Уже пройдено 214 км трубопровода на территории Туркменистана, а второй этап строительства в Афганистане (Серхетабат–Герат) включает прокладку еще 153 км.

К работам будут привлечены афганские специалисты и рабочие, что принесет стране ожидаемые социально-экономические выгоды, включая создание рабочих мест и ежегодные поступления свыше 1 млрд долл. Примечательно, что, несмотря на санкции в отношении правительства "Талибана", проект, как заверил Бердымухамедов, осуществляется при консультационной поддержке американской компании Bownstein. "За годы независимости отношения Туркменистана и США развивались на высоком уровне. Сегодня двустороннее сотрудничество охватывает множество направлений, в частности торговлю, инвестиции и контакты между деловыми кругами. Здесь хочу особо отметить огромное значение Туркмено-американского делового совета. Вот уже много лет известные американские компании проводят в Туркменистане большую работу", – подчеркнул Бердымухамедов.

Барадар, со своей стороны, предложил создать вдоль маршрута газопровода соответствующую инфраструктуру, включая линию электропередачи Туркменистан–Афганистан–Пакистан, железные и автомобильные дороги, а также логистические центры. Это, по словам афганского политика, позволит сформировать единую систему торгово-экономических связей и энергетического сотрудничества в регионе.

Туркменский политолог Дерья Караев сказал "НГ", что поездка Бердымухамедова по трассе первого участка TAPI призвана продемонстрировать состоятельность как самой идеи, так и Туркменистана как самостоятельно актора, способного осуществлять подобные проекты. "Особую актуальность это событие принимает в преддверии форума "Нефть и газ Туркменистана", куда съезжаются представители большого количества иностранных компаний, как уже осуществляющих проекты в Туркменистане, так и присматривающиеся к инвестиционному климату в стране и реалистичности возврата инвестиций. Немаловажным аспектом становится и геополитическая обстановка в регионе, так как большинство туркменских проектов, требующих и ожидающих инвестиционного дождя, связаны со строительством и безопасной эксплуатацией трансграничных трубопроводов, таких как TAPI, участие в "Южном газовом коридоре", поставки газа в Ирак через Иран, против которого введено множество санкций, как американских, так и европейских", – отметил Караев.

Напомним, что предыдущее мероприятие, Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана, проводившийся 23–24 апреля в Куала-Лумпуре, был омрачен терактом в Индии, переросшим в полномасштабное военное столкновение между главными интересантами TAPI – Индией и Пакистаном. Сейчас между Пакистаном и другим интересантом TAPI – Афганистаном проходят военные столкновения. Несмотря на перемирие (заключенное в Дохе 19 октября), спорадические стычки на границе продолжаются.

По мнению политолога, все эти события инвестиционной привлекательности TAPI не добавляют. "Национальный лидер туркменского народа, используя свою возрастающую сакральность, может благословлять TAPI, что и было сделано, реалистичность проекта целиком все же вызывает все больше вопросов вдобавок к уже имеющимся", – подчеркнул Караев. По его мнению, некие акторы, создавая проблемы таким проектам, как TAPI и поставки газа в Иран и через Иран в Ирак, "загоняют" туркменский газ в Транскаспийский трубопровод, который еще предстоит построить, с дальнейшими поставками газа в Европу (см. "НГ" от 06.10.25).

Эксперт также обратил внимание на уже четко обозначившуюся тенденцию в поведении как европейских, американских и прочих политиков, так и транснациональных корпораций – в отношении всего Центрально-Азиатского региона и Афганистана в придачу. Речь идет о гонке за "критическими" минералами – целым списком полезных ископаемых, дефицит которых расценивается европейцами как угроза национальной безопасности.

Для добычи ископаемых, а самое главное – для их максимального обогащения требуется огромное количество энергии. Разрабатывая и оставляя максимальное количество отходов при обогащении в регионе, Европа проводит неоколониальную политику нового извода, давая кредиты государствам Центральной Азии под создание инфраструктуры по добыче и переработке полезных ископаемых, для строительства инфраструктуры для вывоза обогащенного сырья, а также для создания источников энергии в виде плотин ГЭС. Но что случится с регионом после исчерпания запасов минерального сырья и успеют ли до этого времени власти стран отдать все кредиты международным финансовым институтам, никто из национальных и международных экспертов не говорит.

"То же самое касается и туркменского газа: у международных акторов на него взгляды меняются, и все чаще звучат слова о региональной энергетической кооперации и ее поощрении со стороны тех же игроков. И все объясняется просто: туркменский газ, по их замыслам, должен оставаться в регионе в качестве или дополнительного, или основного источника энергии для тех же самых нужд – добычи "критических" минералов, их обогащения и вывоза. Концепция Европейского союза Global Gateway все эти идеи проговаривает множество раз, при этом ни о каком развитии высокотехнологичных производств в Центральной Азии речи не идет, оттуда нужно только обогащенное сырье, а все отходы, как и избыточные выбросы в атмосферу, должны остаться на месте", – отметил эксперт.

Именно поэтому, считает Караев, власти ЕС вообще и каждой отдельной страны Европы, а также США сняли с повестки любую критику ужасающего положения с правами человека и демократическими институтами в государствах региона. Причем власти США сделали это еще раньше и до прихода действующей администрации в Белый дом. "Подобный пакт США с Туркменистаном наблюдатели относят еще к 2022 году, в бытность госсекретарем Энтони Блинкена, а действующая администрация подтвердила общую концепцию взаимоотношений, в том числе и по вопросам газовой политики, включая и трансграничный ее аспект, о чем говорил национальный лидер туркменского народа во время поездки по трассе ТАPI. Но не прозвучало главное – у США могут быть какие угодно теплые и дружественные отношения с Туркменистаном, но вот со странами его окружения, такими как Иран или Афганистан, а возможно, и Китай, – нет, что сводит все преимущества дружественных отношений с США к нулю", – заключил Караев.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761125220


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Генеральным секретарем ТюркПА
- Мажилис рассмотрит проект республиканского бюджета на 2026-2028 годы
- Олжас Бектенов провел заседание СД Фонда "Самрук-Қазына" с участием независимого цифрового члена Совета директоров SKAI
- Кадровые перестановки
- Институты и личности
- Проекты Цифрового кодекса и закона о банках и банковской деятельности обсудили на заседании Общественной палаты
- Из истории АП. Часть 2
- Сотрудничество с Всемирным банком остается одной из ключевых основ устойчивого развития Казахстана
- В МВД прошло расширенное заседание коллегии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  