НГ: Газопровод "Светлый путь Аркадага" в Центральной Азии строится под патронажем США

12:27 22.10.2025

Газопровод в Центральной Азии строится под патронажем США

Бердымухамедов благословил прокладку "Светлого пути Аркадага"



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

21.10.2025



В Ашхабаде 22 октября стартуют 30-я Международная конференция и выставка "Нефть и газ Туркменистана – OGT 2025", которая соберет около полутора тысяч делегатов из 70 стран, в числе которых министры и главы крупнейших энергетических корпораций мира. Особое внимание будет уделено амбициозному проекту газопровода TAPI (Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия). Национальный лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов лично дал старт строительству нового участка трубопровода, который соединит туркменский город Серхетабат с афганской провинцией Герат.



Строительство нового 153-километрового участка газопровода TAPI в Афганистане, получившего название "Светлый путь Аркадага", началось под личным патронажем Гурбангулы Бердымухамедова.



Посетив строительную площадку, национальный лидер провел встречу с вице-премьер-министром Афганистана Абдул Гани Барадаром. Уже пройдено 214 км трубопровода на территории Туркменистана, а второй этап строительства в Афганистане (Серхетабат–Герат) включает прокладку еще 153 км.



К работам будут привлечены афганские специалисты и рабочие, что принесет стране ожидаемые социально-экономические выгоды, включая создание рабочих мест и ежегодные поступления свыше 1 млрд долл. Примечательно, что, несмотря на санкции в отношении правительства "Талибана", проект, как заверил Бердымухамедов, осуществляется при консультационной поддержке американской компании Bownstein. "За годы независимости отношения Туркменистана и США развивались на высоком уровне. Сегодня двустороннее сотрудничество охватывает множество направлений, в частности торговлю, инвестиции и контакты между деловыми кругами. Здесь хочу особо отметить огромное значение Туркмено-американского делового совета. Вот уже много лет известные американские компании проводят в Туркменистане большую работу", – подчеркнул Бердымухамедов.



Барадар, со своей стороны, предложил создать вдоль маршрута газопровода соответствующую инфраструктуру, включая линию электропередачи Туркменистан–Афганистан–Пакистан, железные и автомобильные дороги, а также логистические центры. Это, по словам афганского политика, позволит сформировать единую систему торгово-экономических связей и энергетического сотрудничества в регионе.



Туркменский политолог Дерья Караев сказал "НГ", что поездка Бердымухамедова по трассе первого участка TAPI призвана продемонстрировать состоятельность как самой идеи, так и Туркменистана как самостоятельно актора, способного осуществлять подобные проекты. "Особую актуальность это событие принимает в преддверии форума "Нефть и газ Туркменистана", куда съезжаются представители большого количества иностранных компаний, как уже осуществляющих проекты в Туркменистане, так и присматривающиеся к инвестиционному климату в стране и реалистичности возврата инвестиций. Немаловажным аспектом становится и геополитическая обстановка в регионе, так как большинство туркменских проектов, требующих и ожидающих инвестиционного дождя, связаны со строительством и безопасной эксплуатацией трансграничных трубопроводов, таких как TAPI, участие в "Южном газовом коридоре", поставки газа в Ирак через Иран, против которого введено множество санкций, как американских, так и европейских", – отметил Караев.



Напомним, что предыдущее мероприятие, Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана, проводившийся 23–24 апреля в Куала-Лумпуре, был омрачен терактом в Индии, переросшим в полномасштабное военное столкновение между главными интересантами TAPI – Индией и Пакистаном. Сейчас между Пакистаном и другим интересантом TAPI – Афганистаном проходят военные столкновения. Несмотря на перемирие (заключенное в Дохе 19 октября), спорадические стычки на границе продолжаются.



По мнению политолога, все эти события инвестиционной привлекательности TAPI не добавляют. "Национальный лидер туркменского народа, используя свою возрастающую сакральность, может благословлять TAPI, что и было сделано, реалистичность проекта целиком все же вызывает все больше вопросов вдобавок к уже имеющимся", – подчеркнул Караев. По его мнению, некие акторы, создавая проблемы таким проектам, как TAPI и поставки газа в Иран и через Иран в Ирак, "загоняют" туркменский газ в Транскаспийский трубопровод, который еще предстоит построить, с дальнейшими поставками газа в Европу (см. "НГ" от 06.10.25).



Эксперт также обратил внимание на уже четко обозначившуюся тенденцию в поведении как европейских, американских и прочих политиков, так и транснациональных корпораций – в отношении всего Центрально-Азиатского региона и Афганистана в придачу. Речь идет о гонке за "критическими" минералами – целым списком полезных ископаемых, дефицит которых расценивается европейцами как угроза национальной безопасности.



Для добычи ископаемых, а самое главное – для их максимального обогащения требуется огромное количество энергии. Разрабатывая и оставляя максимальное количество отходов при обогащении в регионе, Европа проводит неоколониальную политику нового извода, давая кредиты государствам Центральной Азии под создание инфраструктуры по добыче и переработке полезных ископаемых, для строительства инфраструктуры для вывоза обогащенного сырья, а также для создания источников энергии в виде плотин ГЭС. Но что случится с регионом после исчерпания запасов минерального сырья и успеют ли до этого времени власти стран отдать все кредиты международным финансовым институтам, никто из национальных и международных экспертов не говорит.



"То же самое касается и туркменского газа: у международных акторов на него взгляды меняются, и все чаще звучат слова о региональной энергетической кооперации и ее поощрении со стороны тех же игроков. И все объясняется просто: туркменский газ, по их замыслам, должен оставаться в регионе в качестве или дополнительного, или основного источника энергии для тех же самых нужд – добычи "критических" минералов, их обогащения и вывоза. Концепция Европейского союза Global Gateway все эти идеи проговаривает множество раз, при этом ни о каком развитии высокотехнологичных производств в Центральной Азии речи не идет, оттуда нужно только обогащенное сырье, а все отходы, как и избыточные выбросы в атмосферу, должны остаться на месте", – отметил эксперт.



Именно поэтому, считает Караев, власти ЕС вообще и каждой отдельной страны Европы, а также США сняли с повестки любую критику ужасающего положения с правами человека и демократическими институтами в государствах региона. Причем власти США сделали это еще раньше и до прихода действующей администрации в Белый дом. "Подобный пакт США с Туркменистаном наблюдатели относят еще к 2022 году, в бытность госсекретарем Энтони Блинкена, а действующая администрация подтвердила общую концепцию взаимоотношений, в том числе и по вопросам газовой политики, включая и трансграничный ее аспект, о чем говорил национальный лидер туркменского народа во время поездки по трассе ТАPI. Но не прозвучало главное – у США могут быть какие угодно теплые и дружественные отношения с Туркменистаном, но вот со странами его окружения, такими как Иран или Афганистан, а возможно, и Китай, – нет, что сводит все преимущества дружественных отношений с США к нулю", – заключил Караев.