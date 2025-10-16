|22 октября исполняется 33 года с момента установления дипотношений между Россией и Казахстаном
12:41 22.10.2025
22 октября исполняется 33 года с момента установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан.
Народы наших стран связывают близкие культурные, духовные и нравственные ценности, многовековая история жизни в едином государстве, совместные достижения и победы.
Отношения России и Казахстана носят характер стратегического партнерства и союзничества, опираются на многолетние исторические узы дружбы и основываются на взаимном доверии и уважении интересов друг друга.
Успешное взаимодействие является следствием дружеских отношений между лидерами двух стран. Свидетельством тому - прошлогодний государственный визит в Казахстан Президента России Владимира Путина и намеченный на 12 ноября государственный визит в Россию Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.