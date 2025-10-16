22 октября исполняется 33 года с момента установления дипотношений между Россией и Казахстаном

12:41 22.10.2025

22 октября исполняется 33 года с момента установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан.



Народы наших стран связывают близкие культурные, духовные и нравственные ценности, многовековая история жизни в едином государстве, совместные достижения и победы.



Отношения России и Казахстана носят характер стратегического партнерства и союзничества, опираются на многолетние исторические узы дружбы и основываются на взаимном доверии и уважении интересов друг друга.



