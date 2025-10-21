 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
17:20  Россия провела тренировку триады стратегических ядерных сил ... сдерживания желающих
15:30  МВД Казахстана ликвидировало в России транснациональную сеть интернет-мошенников
14:17  Брифинг в Минобороны РФ: Кто такие добровольные резервисты и как они защищают Россию
13:01  Узбекские ученые приступили к созданию генетической карты популяции. Выявлены десятки новых генных мутаций...
12:41  22 октября исполняется 33 года с момента установления дипотношений между Россией и Казахстаном
12:27  НГ: Газопровод "Светлый путь Аркадага" в Центральной Азии строится под патронажем США
06:03  Казахстанская энергетика остается в "ловушке" экспортной экономики, - Петр Своик
05:35  Мобильные операторы Узбекистана внедрили защиту от телефонного мошенничества
04:39  Казахстанцев могут наказать за пересылку дипфейков. По каким статьям?
02:43  В Узбекистане во всех городах и районах будет Советник по искусственному интеллекту
01:19  НГ: Российско-американский саммит в Будапеште разделил Запад
00:05  ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ по реке Янчур – итоговая сводка Readovka за 21 октября
Вторник, 21.10.2025
20:40  Соцсети вредят даже ИИ - вызывают у него ухудшение когнитивных способностей (глупеет)
16:12  Казахстан: 5 удобных сервисов для пассажиров поездов КТЖ
15:02  Киберполиция предупреждает: Самый высокооплачиваемый бизнес в Таиланде - это онлайн-мошенничество и торговля людьми
14:49  Операции "Алхимия". Как Британия воюет с Россией на Черном море руками украинцев, - Владимир Малышев
02:28  Лидер Туркмении благословил реализацию очередного этапа газопровода Серхетабат–Герат
01:09  Туннель из России в США окончательно изолирует Европу, - Тимофей Бордачев
00:05  ВС РФ сформировали ряд "малых котлов" с пехотой ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 октября
Понедельник, 20.10.2025
18:30  ProFinance: Индия стремится расширить расчеты в рупиях с ключевыми торговыми партнерами
16:22  В городе Манас прозвучит шестичасовое исполнение эпоса "Манас"
16:12  Поздравление посольства России по случаю 80-летия Всенародного голосования о независимости Монголии
15:02  Sputnik: Какие предприятия эвакуировали в Узбекистан в 1941-1942 годах (история)
14:13  МВД стран СНГ в ходе операции "Розыск" за два дня задержано 286 преступников, найдены 55 без вести пропавших
14:05  Тюркская академическая интеграция, - Виктория Панфилова
13:29  Кража российских резервов под названием "репарационный кредит", - Валентин Катасонов
04:37  Си Цзиньпин поздравил Чжэн Ливэнь с избранием на пост председателя партии Гоминьдан
02:00  Рахмон поздравил народ с праздником Мехргон и призвал работать над продовольственной безопасностью Таджикистана
01:31  Энергетики Киргизии ведут подготовку к суровой зиме, - Анна Кряжева
00:29  Китай распробовал Северный морской путь
00:05  ВС РФ формируют самые большие "клещи" за СВО – итоговая сводка Readovka
Воскресенье, 19.10.2025
20:44  Переговоры России и США: холодный душ для Европы, - Владимир Малышев
16:47  Казахстан обеспокоен атакой дронов ВСУ на завод в Оренбурге
14:23  Александр Роджерс про Томагавки. Традиционный воскресный дайджест
12:26  Борьба с уличными протестами по-американски. Трамп в короне с истребителя поливает демократов нечистотами (видео)
03:26  Россия строит в Таджикистане Центр для одаренных детей. Чему будут учить?
02:10  Узбекистан между глобалистами из ВТО и евразийской интеграцией, - Рустам Масалиев
01:34  Коммерсант: Премьера Монголии присыпало углем - подробности отставки
Суббота, 18.10.2025
22:17  От идеи до глобального бренда за 20 лет: Путин поздравил телеканал RT с юбилеем
19:04  Sputnik: 18 октября 1921 года в составе РСФСР появилась Крымская АССР
17:15  Работы над обоснованием туннеля Россия-Аляска начались полгода назад, - Кирилл Дмитриев
14:04  Афганистан на форуме "Российской энергетической недели"
13:29  В Туркмении подведены итоги IV Международной олимпиады по химии
13:09  Президент Финляндии прилетит в Узбекистан читать лекции по внешней политике
12:52  Западные СМИ объявили траур после визита Зеленского в США
03:15  Главы спецслужб стран СНГ в Самарканде подписали меморандум о расширении сотрудничества
02:54  Россия и Монголия проведут совместную экспертизу ГЭС-проектов в монгольском Прибайкалье
00:05  ВС РФ приступили к штурму Константиновки – итоговая сводка Readovka за 17 октября
Пятница, 17.10.2025
22:32  Глава Пентагона пришел на переговоры с Зеленским в галстуке с российским триколором
18:17  Самарканд. Глава ФСБ России рассказал о ключевой угрозе для СНГ
12:14  МИД КНР приветствует прекращении огня между друзьями Китая - Пакистаном и Афганистаном
11:59  Премьер-министр Монголии Г. Занданшатар отправлен в отставку
03:48  "Уйми его, Дональд", или О чем говорили Путин и Трамп? - Егор Волков
01:30  В Тегеране открылась станция метро "Святая Дева Мария"
00:50  Токаев поручил навести порядок в экономических реформах, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ начинают отрезать Мирноград от Покровска – итоговая сводка Readovka за 16 октября
Четверг, 16.10.2025
22:01  Будапешт - это троллинг Евросоюза от Путина и Трампа. Детали разговора президентов
15:09  Деловой пацифизм. Немецкий бизнес мешает политикам развязать войну с Россией, - Алексей Белов
11:09  Россия – Африка: к практической реализации энергетических проектов
10:51  Казахстан. Неуместный хайп: за что должен извиниться мажилисмен
03:18  "Восточный фронт" Китая в Европе
13:01 22.10.2025

Узбекские ученые приступили к созданию генетической карты популяции
2025-10-21

Ученые Центра передовых технологий Министерства высшего образования, науки и инноваций провели первое в истории страны углубленное исследование генов человека – полное прочтение и анализ генов. В результате исследования у узбекистанцев были выявлены десятки новых генных мутаций, ранее неизвестных в мире. Полученная учеными информация включена в международные базы данных, что укрепляет позиции Узбекистана в мире геномики.

Тесты показали, что у каждого второго ребенка, участвовавшего в исследовании, была выявлена ​​генетическая мутация. То есть было установлено, что предрасположенность к заболеванию передается генетически. Самое тревожное, что 86% детей оказались носителями как минимум одного "сломанного" гена. Этот показатель вдвое превышает международную норму. Ученые объясняют эту ситуацию высокой долей браков между родственниками в некоторых регионах. Например, в некоторых регионах такие браки составляют около четверти всех браков.



Эта ситуация может оказать серьезное влияние не только на наследственные заболевания, но и на общее состояние здоровья будущих поколений. Ученые утверждают, что генетические мутации увеличивают риск развития не только редких наследственных заболеваний, но и распространенных, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические процессы. Следовательно, эти заболевания, вероятно, не только будут встречаться чаще, но и будут проявляться у гораздо более молодых поколений.

Поэтому ученые подчеркивают необходимость проведения генетического тестирования пар до брака, а также вовлечения детей в программы раннего скрининга и профилактики. Это позволит своевременно выявлять и правильно лечить заболевания.

Исследование позволило получить ряд важных результатов. Более половины обследованных пациентов получили точную генетическую диагностику, что позволило врачам выбрать правильное лечение. Почти треть выявленных мутаций ранее не были описаны в мировой науке и теперь включены в международные базы данных. У некоторых детей также наблюдались признаки нескольких наследственных заболеваний одновременно. Это еще раз подтверждает высокий уровень близкородственных браков в стране.

Профессор Шахло Турдикулова, директор Центра передовых технологий и руководитель проекта "1000 геномов Узбекистана", отметила: "Впервые мы увидели истинную картину генов нашего народа. Если у большинства детей есть скрытые наследственные мутации, этот процесс невозможно остановить без системы профилактики и генетического консультирования. Поэтому очень важно внедрять программы скрининга пар перед вступлением в брак".

Проект "1000 геномов Узбекистана" направлен на создание генетической карты населения и формирование национального биобанка. Эти данные станут основой для дальнейшего развития персонализированной медицины, разработки новых лекарственных препаратов и точных программ скрининга.

Центр перспективных технологий - научное учреждение с современными лабораториями, где проводятся научные исследования в области биотехнологий, генетики, нанотехнологий и искусственного интеллекта. Ученые центра принимали активное участие в выявлении новых штаммов коронавируса во время пандемии, а также были соавторами создания вакцины ZF-UZ-VAC 2001.

Это исследование – не только большое достижение узбекской науки, но и важный шаг на пути к охране здоровья населения. Система профилактики, основанная на научных результатах, сыграет значительную роль в обеспечении здоровья будущих поколений.

Источник - Министерство высшего образования, науки и инноваций Узбекистана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761127260


