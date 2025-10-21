Узбекские ученые приступили к созданию генетической карты популяции. Выявлены десятки новых генных мутаций...

13:01 22.10.2025

Узбекские ученые приступили к созданию генетической карты популяции

Ученые Центра передовых технологий Министерства высшего образования, науки и инноваций провели первое в истории страны углубленное исследование генов человека – полное прочтение и анализ генов. В результате исследования у узбекистанцев были выявлены десятки новых генных мутаций, ранее неизвестных в мире. Полученная учеными информация включена в международные базы данных, что укрепляет позиции Узбекистана в мире геномики.



Тесты показали, что у каждого второго ребенка, участвовавшего в исследовании, была выявлена ​​генетическая мутация. То есть было установлено, что предрасположенность к заболеванию передается генетически. Самое тревожное, что 86% детей оказались носителями как минимум одного "сломанного" гена. Этот показатель вдвое превышает международную норму. Ученые объясняют эту ситуацию высокой долей браков между родственниками в некоторых регионах. Например, в некоторых регионах такие браки составляют около четверти всех браков.



