|Брифинг в Минобороны РФ: Кто такие добровольные резервисты и как они защищают Россию
14:17 22.10.2025
Надежная опора армии: кто такие добровольные резервисты и как они защищают Россию
Цимлянский сообщил о высокой эффективности подразделений из резервистов
Подразделения Вооруженных сил России, укомплектованные подготовленными резервистами, уже неоднократно подтверждали свою эффективность. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский во время брифинга.
"Эффективность подразделений, укомплектованных подготовленными резервистами, уже доказана в ходе выполнения задач на территории отдельных субъектов Российской Федерации", сказал Цимлянский.
Он напомнил, что резервисты - это граждане, находящиеся в запасе и добровольно заключившие контракт с Министерством обороны РФ о пребывании в резерве.
Вице-адмирал отметил, что мобильные огневые группы, созданные из числа резервистов - сотрудников предприятий, хорошо знающих инфраструктуру и особенности местности, успешно отражают атаки беспилотников. Благодаря их действиям предприятия продолжают работу без перебоев, а объекты промышленности надежно защищены.
При этом представитель Генштаба подчеркнул, что новый законопроект Минобороны, подготовленный в инициативном порядке, не затрагивает всех граждан страны. Документ не предусматривает призыва на военную службу, отправку в зону специальной военной операции или за рубеж.
"Тем более ни о какой мобилизации речь не идет", указал Цимлянский.
Алексей Хомяков, Редактор
22.10.2025
Минобороны России
22.10.2025 12:50
Брифинг по проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Часть 1
Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский:
В связи с участившимися случаями применения вооруженными формированиями Украины дальнобойных беспилотников для нанесения ударов по территории Российской Федерации возросла угроза поражения объектов критической инфраструктуры и жилых массивов.
В целях повышения уровня защищенности объектов жизнеобеспечения и иных важных для благополучия граждан объектов принято решение о привлечении наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан к выполнению мероприятий по защите гражданских объектов в глубине территории России.
Сегодня брифинг посвящен гражданам, добровольно заключившим контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве, – резервистам.
Согласно закону о воинской обязанности и военной службе, резервистами являются граждане, пребывающие в запасе и добровольно заключившие контракт с Минобороны России о пребывании в резерве.
Отмечу, что важно не путать резервистов с "контрактниками" – действующими военнослужащими.
Главное отличие резервистов от контрактников – это совмещение гражданами пребывания в резерве с трудовой деятельностью по основному месту работы. Резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц.
Резервисты – это ранее служившие в Вооруженных Силах или других силовых структурах граждане, добровольно заключившие контракт о пребывании в резерве.
Законопроектом уточняются цели использования резервистов – предусматривается возможность их направления на специальные сборы для защиты объектов жизнеобеспечения: энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры только на территории своего региона, противодействие, прежде всего, беспилотникам.
Направление резервистов на специальные сборы, как и на другие военные сборы, будет осуществляться на основании указа Президента Российской Федерации.
Эффективность подразделений, укомплектованных подготовленными резервистами, уже доказана в ходе выполнения задач на территории отдельных субъектов Российской Федерации. А мобильные огневые группы из числа резервистов – работников предприятий, которые знают уязвимости защищаемого объекта и особенности местности, успешно отражают налеты БпЛА, обеспечивая тем самым бесперебойный выпуск продукции и защиту предприятия.
Подготовленный в инициативном порядке Министерством обороны Российской Федерации законопроект не затрагивает всех граждан и не предусматривает их призыва на военную службу, направления в зону проведения специальной военной операции или за пределы территории страны. Тем более ни о какой мобилизации речь не идет.
Обращаю Ваше внимание, что законопроект распространяется только на граждан, добровольно заключивших контракт в резерв, и обращаюсь с просьбой не реагировать на разные инсинуации на эту тему.
Часть 2
Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский:
В соответствии с законодательством резервистам выплачивается денежное довольствие как за пребывание в резерве, так и за участие в специальных сборах, они обеспечиваются продовольственным, вещевым и иными установленными видами довольствия. На них также распространяются социальные гарантии и компенсации, страховые выплаты и нормы медицинского обеспечения, аналогичные военнослужащим.
На время участия резервистов в мероприятиях за ними сохраняются рабочие места, а работодатели продолжают выплачивать средний заработок. В свою очередь Минобороны компенсирует затраченные работодателем денежные средства после завершения сборов.
В ходе подготовки к выполнению задач резервисты в обязательном порядке проходят обучение по огневой, инженерной и медицинской подготовкам под руководством инструкторов Минобороны России, имеющих боевой опыт, и только после завершения подготовки допускаются к самостоятельному выполнению задач.
В завершении нашего брифинга важно отметить, что в соответствии с законопроектом резервисты не привлекаются к участию в специальной военной операции и к выполнению задач за пределами Российской Федерации, а участвуют в защите критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения только на территории своего родного региона, что подтверждается отдельными пунктами контракта.