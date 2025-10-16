Брифинг в Минобороны РФ: Кто такие добровольные резервисты и как они защищают Россию

14:17 22.10.2025

Надежная опора армии: кто такие добровольные резервисты и как они защищают Россию

Цимлянский сообщил о высокой эффективности подразделений из резервистов



Подразделения Вооруженных сил России, укомплектованные подготовленными резервистами, уже неоднократно подтверждали свою эффективность. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский во время брифинга.



